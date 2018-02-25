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ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Завод МЭМС-датчиков открыт в Курской области.

23:59. 25 февраля 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/

Завод МЭМС-датчиков открыт в Курской области

 

В Курске состоялось открытие первой очереди завода «Датчики и системы». Он ориентирован на серийное производство МЭМС-датчиков, систем безопасности и мониторинга, а также тестового и технологического оборудования в рамках программы импортозамещения. Производство принадлежит промышленному предприятию «Совтест АТЕ», действующему на рынке оборудования и электроники уже 27 лет.

МЭМС-датчики имеют широкий спектр применения — на их базе производят акселерометры, гироскопы, датчики давления, микрозеркала, оптические переключатели, биомикросистемы, беспроводные системы мониторинга зданий, мостов, сооружений, ЛЭП и т. д. Уже сейчас продукция завода востребована у госкорпораций, ведется сотрудничество ГК «Росатом», ГК «Алмаз-Антей», Концерн «Калашников» и другими.

Строительство началось еще в 2015 году. В создание первой очереди было вложено 450 млн рублей. Уже работают слесарно-сборочный и монтажный участки, а также участки тестирования и контроля готового изделия. Более 170 млн рублей планируется инвестировать в проект в 2018 году. Средства будут направлены на разработку и организацию серийного производства, а также вывод на рынок аппаратно-программного комплекса телеметрии и др.

На предприятии будут внедрять мощные и продуктивные системы управления производственными процессами, а аппаратно-программный комплекс СИП АТЛАС позволит сократить издержки и повысить эффективность труда.

 

Кроме того, планируется создание Учебного центра для повышения квалификации работников, углубления их теоретических знании и улучшения профессиональных навыков. Еще одной важной целью является применение и развитие механообрабатывающего производства. Это поможет выйти на новый уровень и снизить зависимость от субподрядчиков.

 

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http://rus.vrw.ru/page/zavod-mems-datchikov-otkryt-v-kurskoj-oblasti

Метки: завод «Датчики и системы», Россия, СИП АТЛАС, Совтест АТЕ, хорошие новости
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