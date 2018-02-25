ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: В Московской области запущено производство редкоземельных металлов.

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/

«Лаборатория инновационных технологий» (ГК «Скайград») стал первой компанией на территории бывшего Советского Союза, запустившей комплексную переработку концентратов редкоземельных металлов. Если раньше добываемый в России концентрат перерабатывался за границей, а затем обратно ввозился уже в виде продуктов переработки (оксидов, металлов и сплавов), то сейчас его можно перерабатывать внутри страны. Компания «ЛИТ» всю свою продукцию будет поставлять на внутренний рынок России. Общая стоимость проекта составила 585 млн рублей, из которых 179 млн рублей Фонд развития промышленности предоставил в виде льготного займа сроком на 5 лет под 5% годовых.

К редкоземельным металлам (РЗМ) относится лантан и группа лантаноидов, а также иттрий и скандий. Россия, находясь на втором месте в мире по объему запасов РЗМ (28 млн тонн), ежегодно производит менее 2 тыс. тонн группового концентрата РЗМ, который вынуждена продавать за рубеж. Это связано с отсутствием разделительного производства в нашей стране.

На первом этапе ЛИТ запустила экспериментальное разделительное производство редкоземельных металлов мощностью около 130 т в год в подмосковном Королеве.

«Проект компании „ЛИТ“ стал 41 производством, запущенным при финансовой поддержке ФРП. Всего 1,5 года назад — в середине 2016 г. — проект получил льготный заем на сумму 179 млн рублей по нефлагманской программе „Проекты развития“. На сегодняшний день в портфеле Фонда 229 проектов общим бюджетом 219,2 млрд руб., из которых 56 млрд руб. — льготные займы фонда», — прокомментировал директор ФРП Роман Петруца.

В связи с уникальными физико-химическими свойствами РЗМ и их соединения используются в ключевых отраслях экономики — нефтехимии, атомной промышленности, авиационно-космической отрасли, военно-промышленном комплексе. Например, высококачественную оптику (в т.ч. для космических аппаратов) можно отполировать только с применением полировальной пасты на основе оксида церия. Для производства термостойкой оптики используют лантановое стекло. Высококачественные постоянные магниты невозможны без неодима, празеодима и самария.

В последние десятилетия спрос на РЗМ растет. Это объясняется их применением в быстроразвивающихся областях промышленности, связанных с производством компьютерной и телевизионной техники, магнитов, лазеров, гибридных автомобилей, микроэлектроники, сверхпроводников и прочей наукоемкой продукции.

Компания «ЛИТ» разработала технологическое оборудование на основе собственных запатентованных инновационных разработок. Четыре каскада центробежных экстракторов (около 300 разделительных ступеней) перерабатывают сырье основных российских производителей и получают церий, лантан, празеодим, неодим, а также концентрат среднетяжелых РЗМ. Технологии и оборудование позволили создать компактное автоматизированное современное производство с минимальными загрузками и расходами рабочих растворов и экстрагентов. Само производство разместилось на площади около 2 тыс. кв. м, что в десятки раз меньше зарубежных предприятий, аналогичных по производительности и функционалу.

К концу 2020 г. на основе результатов опытно-промышленной эксплуатации экспериментального производства ЛИТ планирует реализовать второй этап проекта, который предусматривает увеличение объемов переработки концентрата до 1 тыс. т в год и расширение номенклатуры получаемой продукции. Часть производства планируется разместить в г. Соликамск, ближе к перерабатываемому сырью. В соответствии с технологией все отходы производства будут перерабатываться в комплексные минеральные удобрения.

Создание разделительного производства становится ключевым элементом в восстановлении редкоземельной промышленности России. Технологии, утраченные после развала Советского Союза, постепенно возрождаются, и развитие отечественного производства РЗМ будет снижать сырьевую зависимость нашей страны от импортных производителей.

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http://rus.vrw.ru/page/zapushheno-proizvodstvo-redkozemelnyh-metallov