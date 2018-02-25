ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Новое станкостроительное производство запущено в Перми.

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/

В индустриальном парке «Осенцы» открыта вторая производственная площадка "Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (АО «СТП» ПЗМЦ)". В рамках проекта проведены реконструкция и техническое оснащение производственных мощностей для организации производства отечественных высокотехнологичных металлообрабатывающих центров повышенной динамической жесткости, точности и производительности для обработки специальных конструкционных сталей и сплавов.

Токарные обрабатывающие центры серии Протон Т сегодня успешно эксплуатируется на крупнейших российских предприятиях авиа-космического и оборонно-промышленного комплекса. Ввод в эксплуатацию площадки площадью более 4000 кв.м. позволит увеличить объемы производства до 200 единиц оборудования в год.

Инвестиционный проект общей стоимостью свыше 400 млн рублей ( в том числе, средства субсидии порядка 271 млн рублей) был запущен в 2014 году. Его реализация проходила в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В том числе, проведены: реконструкция и техническое оснащение производственного цеха; приобретение высокотехнологичного оборудования; программа расширения опциональных решений, последующая модернизация номенклатуры станков, разработка новых моделей и технических решений.

Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров» — это проект компаний «Протон-ПМ», «Пром-Ойл» и «Станкопром», направленный на создание на территории Пермского края станкостроительного производства.

К реализации первой очереди проекта АО «СТП «ПЗМЦ» приступил в 2012 году с создания собственного конструкторского бюро и организации производства на площадке, расположенной на территории ПАО «Протон-ПМ».

Первые токарные горизонтальные обрабатывающие центры с числовым программным управлением серии «Протон» были выпущены на площадях предприятия «Протон-ПМ» в 2014 году.

За три года работы было разработано восемь модификаций токарных станков серии Протон Т в диапазоне максимального диаметра обработки от 160 до 800 мм. В планах расширение линейки продукции, в том числе по выпуску токарного оборудования с приводным инструментом, а также вертикально-фрезерного оборудования.

Проект является приоритетным для реализации со стороны Корпорации «Ростех», АО «Станкопром», а также Правительства Пермского края.

Ранее, в декабре 2017 года прошел запуск еще одного проекта, реализуемого в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность»: АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие», специализирующееся по производству широкой гаммы шлифовальных станков. Общая стоимость проекта составила около 507 млн руб., в том числе, порядка 338 млн рублей — средства субсидии.

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http://rus.vrw.ru/page/novoe-stankostroitelnoe-proizvodstvo