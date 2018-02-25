ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Цех систем рельсового и колесного транспорта открыт во Владимирской области.
Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/
В моногороде Камешково состоялось открытие производственного цеха ООО «НПО «ВОЯЖ» на территории индустриального парка «Камешково».
«НПО «ВОЯЖ» специализируется на выпуске изделий из композиционных материалов и металлоконструкций для транспортного машиностроения.
Импортозамещающая продукция этого высокотехнологичного предприятия востребована ОАО «РЖД», метрополитенами Москвы и Санкт-Петербурга, ведущими автомобилестроительными компаниями. Открывшийся цех ориентирован на комплексное производство модульных систем рельсового и колесного транспорта.
Инвестиции в создание цеха составили 654 млн рублей. Создано 150 новых рабочих мест. Всего на НПО «Вояж» трудится около 700 высококвалифицированных рабочих. Почти все они жители Владимирской области.
На площади около 8000 м2 будут изготавливать модульные кабины управления, санитарные модули для электровозов, электропоездов, колесной техники. Цех оснащен самым передовым оборудованиям, в том числе автоматизированной линией по обработке тонколистового металла и системой пресс-формования.
Реализация инвестпроекта по открытию нового цеха «НПО «ВОЯЖ» стала возможна благодаря поддержке Фонда развития моногородов на этапе формирования инфраструктуры индустриального парка «Камешково». В 2017 году в парке общей площадью 94 га было завершено строительство объектов водоснабжения и водоотведения, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Для проведения мероприятий по строительству инфраструктурных объектов было заключено соглашение о софинансировании между Фондом развития моногородов и администрацией области. Общий объем финансирования составил 827,8 млн рублей, из них 598,4 млн рублей выделено Фондом развития моногородов.
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http://rus.vrw.ru/page/sistem-relsovogo-i-kolesnogo-transporta
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Удивительным образом все эти предприятия почему-то обозначились аккурат к выборам – ни месяцем или неделей раньше… А 20 лет их по кирпичикам складывали, что ли?
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Верное замечание, хотя такие предприятия открывались и раньше. Хорошо что сейчас сделали статус территорий опережающего развития, моногорода поддерживают как могут. У нас на площадке закрывшегося предприятия хотят запустить другое производство, вроде как все подписано, деньги выделены. Хотя это может быть профанацией. Поживем увидим.
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За 13-14 (не 20) лет –
Уменьшился огромный внешний долг, а был около 400 миллиардов долларов. Увеличился бюджет России, военные расходы (поэтому еще некоторые “плакательщицы” живы), ВВП вырос. Увеличись золотовалютные резервы в 48 раз! Вернулись 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3). Национализировано 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли. Поднмается промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-1 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте). Увеличились средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии – в 14 раз. Произошло радикальное снижение уровня преступности в стране. Число умышленных убийств и покушений на убийство снизилось в 4 раза – с уровня 25-30 на 100 000 населения в 2000—2002 гг. до уровня 8,06 на 100 тыс. человек в 2015 году. Снизилось вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году (хотя у “серых шейпингисток”, всё наоборот), т.е. в 71,5 раз, средняя продолжительность жизни россиян выросла с 65 до 72 лет. Если рассмотреть статистику только по женщинам, ситуация будет ещё лучше. Ещё, были отменны Хасавюртовское соглашение – “отстоялась” целостность России. Были “преданы огласке” НКО – 5-ая колонна. Было запрещено депутатам и гос.чиновникам иметь счета за границей. И Россия защитила Сирию от американского терроризма.