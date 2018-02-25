ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Цех систем рельсового и колесного транспорта открыт во Владимирской области.

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/

В моногороде Камешково состоялось открытие производственного цеха ООО «НПО «ВОЯЖ» на территории индустриального парка «Камешково».

«НПО «ВОЯЖ» специализируется на выпуске изделий из композиционных материалов и металлоконструкций для транспортного машиностроения.

Импортозамещающая продукция этого высокотехнологичного предприятия востребована ОАО «РЖД», метрополитенами Москвы и Санкт-Петербурга, ведущими автомобилестроительными компаниями. Открывшийся цех ориентирован на комплексное производство модульных систем рельсового и колесного транспорта.

Инвестиции в создание цеха составили 654 млн рублей. Создано 150 новых рабочих мест. Всего на НПО «Вояж» трудится около 700 высококвалифицированных рабочих. Почти все они жители Владимирской области.

На площади около 8000 м2 будут изготавливать модульные кабины управления, санитарные модули для электровозов, электропоездов, колесной техники. Цех оснащен самым передовым оборудованиям, в том числе автоматизированной линией по обработке тонколистового металла и системой пресс-формования.

Реализация инвестпроекта по открытию нового цеха «НПО «ВОЯЖ» стала возможна благодаря поддержке Фонда развития моногородов на этапе формирования инфраструктуры индустриального парка «Камешково». В 2017 году в парке общей площадью 94 га было завершено строительство объектов водоснабжения и водоотведения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для проведения мероприятий по строительству инфраструктурных объектов было заключено соглашение о софинансировании между Фондом развития моногородов и администрацией области. Общий объем финансирования составил 827,8 млн рублей, из них 598,4 млн рублей выделено Фондом развития моногородов.

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http://rus.vrw.ru/page/sistem-relsovogo-i-kolesnogo-transporta