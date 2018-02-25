ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Цех горячего цинкования открыт в Курганской области.
Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/
Новое производство открылось в Шадринске. На зауральском предприятии ООО «ТОЧИНВЕСТ - ШЗМК» состоялся запуск цеха горячего оцинкования стальных металлоконструкций (ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»). Такие металлоконструкции используют в электроэнергетике, для промышленного и дорожного строительства. Производственная мощность цеха составляет около 60 тысяч тонн металлоконструкций в год.
Ранее сообщалось, что предприятие вложит в открытие цеха 1 млрд рублей. На новом производстве будет создано около 300 рабочих мест
Процесс проходит с применением передовой технологии — используется изолированная зона подготовки, что исключает испарения кислот и реагентов в атмосферу. Управляет всем процессом роботизированный комплекс.
В 2017 году шадринский завод в результате реорганизации вошел в Группу «Точинвест» (Рязань). В Зауралье предприятие получило налоговые меры поддержки (обнуление ставки налога на имущество, снижение налога на прибыль до 13,5%, обнуление базовой ставки транспортного налога).
Сейчас здесь введены в эксплуатацию здания главного корпуса, административно-бытового корпуса, котельной, склада, галереи, блочной трансформаторной подстанции, произведено техприсоединение электроэнергии, выполнено подключение к городскому водоводу, заканчивается техприсоединение к городскому газопроводу.
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http://rus.vrw.ru/page/ceh-gorjachego-cinkovanija
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Я лично не очень понимаю этого восторга кроме того что местное населения сможет получить хоть какую небудь пусть и нищенскую работу.Данный завод принадлежит какому не будь Кранштейну а все налоговые поступление выведет позднее Наебулина
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Положительные новости о небольших (пока) “улучшениях” в Российской промышленности и в росте рабочих мест, вызывающие ярость и “неадекват” со стороны нерусских и “троллей”, меня по хорошему “улыбает”. Я всегда рад доставить вам “неприятность”.
“Во гневе” очень “страшен слабый пол”,
И где мужик свой юмор подключает,
Там у “трольчат”, неуверенности “ком”, вспухает.
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“Ранее сообщалось, что предприятие вложит в открытие цеха 1 млрд рублей. На новом производстве будет создано около 300 рабочих мест”
А на самом деле как дела?
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Было бы радостнее если бы открывалось госпредприятие или ОАО, АО, а так ООО рискующее только уставный капиталом т.е. пентиумом 2.