ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Цех горячего цинкования открыт в Курганской области.

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Новое производство открылось в Шадринске. На зауральском предприятии ООО «ТОЧИНВЕСТ - ШЗМК» состоялся запуск цеха горячего оцинкования стальных металлоконструкций (ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»). Такие металлоконструкции используют в электроэнергетике, для промышленного и дорожного строительства. Производственная мощность цеха составляет около 60 тысяч тонн металлоконструкций в год.

Ранее сообщалось, что предприятие вложит в открытие цеха 1 млрд рублей. На новом производстве будет создано около 300 рабочих мест

Процесс проходит с применением передовой технологии — используется изолированная зона подготовки, что исключает испарения кислот и реагентов в атмосферу. Управляет всем процессом роботизированный комплекс.

В 2017 году шадринский завод в результате реорганизации вошел в Группу «Точинвест» (Рязань). В Зауралье предприятие получило налоговые меры поддержки (обнуление ставки налога на имущество, снижение налога на прибыль до 13,5%, обнуление базовой ставки транспортного налога).

Сейчас здесь введены в эксплуатацию здания главного корпуса, административно-бытового корпуса, котельной, склада, галереи, блочной трансформаторной подстанции, произведено техприсоединение электроэнергии, выполнено подключение к городскому водоводу, заканчивается техприсоединение к городскому газопроводу.

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http://rus.vrw.ru/page/ceh-gorjachego-cinkovanija