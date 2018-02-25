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ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Цех горячего цинкования открыт в Курганской области.

20:32. 25 февраля 2018 Просмотров - 162 4 коммент. Опубликовал:

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/

Цех горячего цинкования открыт в Курганской области

Новое производство открылось в Шадринске. На зауральском предприятии ООО «ТОЧИНВЕСТ - ШЗМК» состоялся запуск цеха горячего оцинкования стальных металлоконструкций (ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»). Такие металлоконструкции используют в электроэнергетике, для промышленного и дорожного строительства. Производственная мощность цеха составляет около 60 тысяч тонн металлоконструкций в год.

Ранее сообщалось, что предприятие вложит в открытие цеха 1 млрд рублей. На новом производстве будет создано около 300 рабочих мест

 

Процесс проходит с применением передовой технологии — используется изолированная зона подготовки, что исключает испарения кислот и реагентов в атмосферу. Управляет всем процессом роботизированный комплекс.

Новое производство открылось в Шадринске

В 2017 году шадринский завод в результате реорганизации вошел в Группу «Точинвест» (Рязань). В Зауралье предприятие получило налоговые меры поддержки (обнуление ставки налога на имущество, снижение налога на прибыль до 13,5%, обнуление базовой ставки транспортного налога).

Новое производство открылось в Шадринске

Сейчас здесь введены в эксплуатацию здания главного корпуса, административно-бытового корпуса, котельной, склада, галереи, блочной трансформаторной подстанции, произведено техприсоединение электроэнергии, выполнено подключение к городскому водоводу, заканчивается техприсоединение к городскому газопроводу.

 

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http://rus.vrw.ru/page/ceh-gorjachego-cinkovanija

Метки: ООО «ТОЧИНВЕСТ - ШЗМК», Россия, рост промышленности, хорошие новости
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4 коммент.»

  • 738 568
    макс 25 февраля 2018 в 20:51 Ссылка Пометить
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    Я лично не очень понимаю этого восторга кроме того что местное населения сможет получить хоть какую небудь пусть и нищенскую работу.Данный завод принадлежит какому не будь Кранштейну а все налоговые поступление выведет позднее Наебулина

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  • 8808 4900
    Кирилл 25 февраля 2018 в 20:54 Ссылка Пометить
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    Положительные новости о небольших (пока) “улучшениях” в Российской промышленности и в росте рабочих мест, вызывающие ярость и “неадекват” со стороны нерусских и “троллей”, меня по хорошему “улыбает”. Я всегда рад доставить вам “неприятность”.
    “Во гневе” очень “страшен слабый пол”,
    И где мужик свой юмор подключает,
    Там у “трольчат”, неуверенности “ком”, вспухает.

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  • 775 -67
    VaSya 25 февраля 2018 в 21:04 Ссылка Пометить
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    “Ранее сообщалось, что предприятие вложит в открытие цеха 1 млрд рублей. На новом производстве будет создано около 300 рабочих мест”

    А на самом деле как дела?

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  • 77 65
    Brat 25 февраля 2018 в 22:12 Ссылка Пометить
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    Было бы радостнее если бы открывалось госпредприятие или ОАО, АО, а так ООО рискующее только уставный капиталом т.е. пентиумом 2.

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