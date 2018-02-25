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Вот почему обеспеченные европейцы тщательно собирают пластиковые крышки.

20:21. 25 февраля 2018 Просмотров - 335 2 коммент. Опубликовал:


Американские ученые-океанологи заявляют, что ежегодно человечество выбрасывает в Мировой океан свыше 8 миллионов тон пластиковых отходов. Весь этот мусор разрушает экологию нашей планеты, постепенно превращая ее в малопригодную для нормальной жизни.

Что же делать с пластиковыми отходами? Выбросить в воду — губительно для всей морской живности и для экосистемы в целом. В землю закапывать пластик попросту недопустимо. А если отходы сжигать, то это губительно скажется на атмосфере. Но выход есть — пластик можно собирать и перерабатывать.

В развитых странах вовсю работает практика сбора пластиковых, металлических и стеклянных контейнеров. Так датчане умудряются собирать примерно 90 % всей тары, финны — 93 %, норвежцы — 95 %. В странах СНГ только начинают идти к подобным показателям.


 

Однажды наш соотечественник приехал в солнечную Испанию и здорово удивился, заметив, что даже обеспеченные местные жители обладают странной привычкой — собирать крышечки от пластиковых бутылок. Он посчитал это «западной» странностью и даже не стал расспрашивать о ней.

Но разгадка пришла внезапно. Когда наш знакомый приехав за продуктами в супермаркет, то перед входом увидел фотографию маленькой девочки лет 6-7. А рядом стоял большущий контейнер, примерно наполовину заполненный пластиковыми крышечками.

Оказывается, девочке потребовалась дорогостоящая операция на сердце. Требуемых 90 тысяч евро у родителей не нашлось, но одна из крупных мусороперерабатывающих компаний согласилась оплатить лечение, если ей предоставят 200 тон пластиковых крышек.

Родители девочки обратились к местным властям и смогли развернуть компанию по сбору мусора, к которой присоединились все, кто хотел помочь малышке и заодно очистить родной город от мусора. Повсюду установили контейнеры для сбора пластиковых крышек и вскоре нужный объем мусора был собран.

Этот случай не единичный. Из пластиковых крышек умельцы научились делать инвалидные коляски для нуждающихся или даже полноценные протезы рук и ног. Так польские мастера из 500 тысяч крышечек могут сделать качественный протез руки. Для протеза ноги потребуется примерно 850 тысяч крышек.

Конечно, такие протезы нельзя назвать чудом техники: они не читают мысли на расстоянии и не раздают бесплатный WI-FI. Но они сильно упрощают жизнь человека. Протез ноги из пластиковых крышечек настолько удобен, что человек даже не хромает. А протез руки помогает выполнять ежедневную работу. Воистину нужные инновации, которые облегчают жизнь.

На территории Украины и Белоруссии также организованы пункты сбора пластиковых крышечек. И хотелось бы, чтобы подобные инициативы поддерживались как органами власти, так и местными жителями.

Ведь это так просто: не выбросить крышку под ноги, не швырнуть в мусорный бак, а положить в оборудованный контейнер, сделав таким образом свой маленький вклад в общее хорошее дело.

Конечно, для борьбы с мусором нужны и более глобальные изменения. Но ведь даже самое великое дело начинается с чего-то маленького и незначительного. Хочется верить, что человечество от осознания проблемы перейдет к реальным действиям, которые сделают нашу планету чище.

А какие способы борьбы с мусором ты бы предложил? Расскажи, какой выход из ситуации видишь ты.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мировые новости
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2 коммент.»

  • 4012 2949
    Walentin 25 февраля 2018 в 21:06 Ссылка Пометить
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    В Германии лет десять назад был принят закон, что торговые точки обязаны принимать бутылки вместе с пробками. Пустая бутылка стоить дорого – 25 центов. Поэтому их просто валяющимися или в мусорнике не встретишь. Но без пробки её придётся просто выбросить в жёлтый контейнер. Так что те кто жертвуют пробки для протезов – жертвуют суть наличные деньги.

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  • 4780 2408
    Maleos 25 февраля 2018 в 21:35 Ссылка Пометить
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    Самый главный мусор на планете – это паразиты, которые руководят человечеством и заставляют его загаживать планету. Вот этот мусор и надо вымести поганой метлой…

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