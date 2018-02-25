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В руках этой японской художницы камни оживают

19:59. 25 февраля 2018 Просмотров - 399 4 коммент. Опубликовал:


Японская художница Акие Наката превращает найденные камни в очаровательных животных, которых вы можете держать на ладони.

В руках этой японской художницы камни оживают

Ещё будучи ребенком, художница-самоучка любила собирать камни. А в 2011 году Акие начала создавать картины на них — после того, как во время прогулки вдоль берега реки увидела гальку, похожую на кролика.

В руках этой японской художницы камни оживают

«У камней есть свои устремления и я считаю, что мои встречи с ними подобны намеку, чтобы нарисовать то, что я вижу в них», — говорит она.

Взгляните на некоторые из работ Акие Накаты

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают

В руках этой японской художницы камни оживают




Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
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4 коммент.»

  • 17253 11403
    Вьеха 25 февраля 2018 в 20:07 Ссылка Пометить
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    Какие славные зверики с добрыми глазками! Как я поняла, художница расписывает камень? Приятно глазу.

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  • 1348 916
    Oleg 25 февраля 2018 в 21:26 Ссылка Пометить
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    Возможно, она использует фотопечать, но всё-равно оригинально.

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    • 17264 11408
      Вьеха Oleg 25 февраля 2018 в 21:35 Ссылка Пометить
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      Да ладно Вам! На увеличении видны мазки кистью. И потом так уложить изображение в камешек, да ещё создать такое умильное выражение личика – это уже рука художницы.

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