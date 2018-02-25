В руках этой японской художницы камни оживают
19:59. 25 февраля 2018 Просмотров - 399 4 коммент. Опубликовал: brahman
Японская художница Акие Наката превращает найденные камни в очаровательных животных, которых вы можете держать на ладони.
Ещё будучи ребенком, художница-самоучка любила собирать камни. А в 2011 году Акие начала создавать картины на них — после того, как во время прогулки вдоль берега реки увидела гальку, похожую на кролика.
«У камней есть свои устремления и я считаю, что мои встречи с ними подобны намеку, чтобы нарисовать то, что я вижу в них», — говорит она.
Взгляните на некоторые из работ Акие Накаты
Источник: nashaplaneta.su
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Какие славные зверики с добрыми глазками! Как я поняла, художница расписывает камень? Приятно глазу.
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Возможно, она использует фотопечать, но всё-равно оригинально.
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Да ладно Вам! На увеличении видны мазки кистью. И потом так уложить изображение в камешек, да ещё создать такое умильное выражение личика – это уже рука художницы.
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Можно по печати кистью.