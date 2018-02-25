Пост для дискуссии на тему политики, религии и манипуляции сознанием человека!

Этот пост я начну с письма Валерия Макашова, который написал мне следующее:

Антон, здравствуйте! Периодически читаю Ваши работы и кое-что дублирую. Однако, начинаю понимать, что и Вы и Девятов, которого Вы в своей статье "Неужели Господь Бог евреев, он же Бог Иегова, сильнее Бога-Творца?!" произвели в пророки, искренне заблуждаетесь! Либо вводите свою "паству" в заблуждение сознательно.

В отличие от Вас и Девятова, тот или те, кто проводит политику или контролирует геополитический процесс, знают предмет в совершенстве. Какой предмет? — Человека. И вполне возможно, это знание у него или у них на уровне Создателя.

Такой уровень позволяет им вполне уверенно добиваться своих целей. Для того, чтобы программировать народы и перепрограммировать, требуются знания по основам человеческого программирования. Такого предмета нет ни в одном институте, кроме тех, о которых мы не знаем. Зато мы знаем как программируется компьютер. Аналогию легко провести. Если с детства у человека отсутствует способность к понятийному мышлению (не запрограммирована), то такой человек легко подвержен перепрограммированию на основе "веры", ибо он не в состоянии отличить истинное от ложного.

Все последние ток-шоу на российском телевидении с представителями Украины подтверждают этот тезис. А единожды внушённая людям "вера" с течением времени превращается в догму. Тому свидетельство — религиозные войны. Ибо консенсус не возможен. Поэтому, призыв Девятова слушать "правильную музыку" — это пир во время чумы.

Он также утверждает, что нас победили Власовцы. Так к КОМУ тогда он обращается с призывом "надо менять содержимое сосуда"?

ВИДЕО: "Через что влезли в мозг и опустили Русских":

Для того, чтобы делать то, что предлагает Девятов, сначала нужно взять власть и получить в руки инструмент — государство! А кому принадлежит данный инструмент сейчас? Он принадлежит тем, кто проводит политику планомерного уничтожения Русских, с информационным прикрытием в СМИ и генерацией "девятовских" идей спасения человечества через музыку и символы.

Как производится уничтожение?

Ну, до отравленных чумой одеял (как это было в ходе истребления индейцев в Америке) не дошло пока, есть более современные и более эффективные методы: реформа образования, например, и следом, как производное — реформа медицины. Реформа образования привела к тому, что независимо от того, куда вы обращаетесь, в платную или без платную медицину, вы НЕ получаете квалифицированной помощи. А реформа медицины привела к тому, что получить безплатную помощь вы можете только отстояв "цифровую очередь" в цифровой системе управления медициной. Если, конечно, не умрёте раньше. Добавьте к этому практически полное отсутствие собственных производственных мощностей по производству бытовой химии, и прочего, включая продукты питания. Статью о химическом геноциде населения доктора хим. наук Григория Барама я приводил на ФБ "Россиян подвергают химическому геноциду. Сенсационное заявление учёного".

Я скажу так: когда вы НЕ желаете сами укладывать свой парашют, не удивляйтесь потом, что выпрыгнули с рюкзаком вместо парашюта. Остальное я изложил здесь: https://blog-v-makashov.livejournal.com/80886.html

Валерий Макашов

Академгородок,

Новосибирск

Я ответил на это письмо:

Здравствуйте, Валерий! Я готов согласиться со многими вашими мыслями, правда, с небольшими оговорками. Полностью я согласен лишь с этим утверждением: "тот или те, кто проводит политику или контролирует геополитический процесс, знают предмет (психо-физиологию человека) в совершенстве". Да, так и есть! Что касается Андрея Девятого, на мой взгляд, он очень даже неплохо исполняет сегодня роль просветителя, вышедшего за пределы навязанной обществу "матрицы". Кстати, Андрей Девятов НЕ говорил "НАДО СЛУШАТЬ хорошую музыку", он предложил НАВЕСТИ ПОРЯДОК в знаках и символах, в том числе и в музыке, по примеру китайцев! Что касается музыки, которая поставлена им на первое место, она обладает уникальной способностью проникать в наше подсознание минуя наше сознание! Музыка способна оказывать ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДУШИ ЛЮДЕЙ, что можно сравнить с прямым массажем сердца, который спасатели делают в критических ситуациях пострадавшим. Это же в равной степени относится и к пению человека. Певец от Бога тоже может оказывать прямое воздействие на души людей.

Французской певице Adila Sedraïa было 29 лет, когда своей песней "Последний танец" она привела в восторг и трепет души почти четверть миллиарда людей (столько людей посмотрело и послушало её выложенный на Ютубе видеоклип)! Вот она магия музыки и голоса!

Валерий Макашов:

Ни Девятов, ни Вы не владеете основными понятиями науки "Психология", которую преподавали в школе при Сталине. А значит и у Вас, и у него НЕ сформировано понятийное мышление по предмету. Что это значит? Это значит, что Вы видите мир через бутылочное стекло, и оно в связи с этим недостатком далеко не прозрачное, монохромное. По этой причине, многое, что он говорит — верно, но общее направление идёт в тупик, в никуда. Ибо в процесс вмешиваются ещё и персональные особенности психики. У Девятова практически весь совет небополитиков как на подбор, олимпийский резерв. Каждый стремится быть первым, неважно как и в чём. Борьба нанайских мальчиков! Ровно такая же ситуация с КОБ.

Поймите, между реальностью и фантазией (воображением) (или матрицей — по современному) лежит большое пространство индивидуальной психики. А это включает фобии, комплексы и прочие негативные особенности, исключающие практические шаги в реальность. Кроме того, в силу того, что общество просто больно (и похоже не по своей воле), больные люди во власти не позволят реальных шагов к собственному свержению.

Много слов о глобализме. Делягин даже придумал институт проблем глобализации. А у глобализации нет проблем! Она уже давно реальность — с того самого момента, когда начал печататься частный доллар. Рынок — это конкуренция. А какая конкуренция, если у меня в сарае печатный станок? К 1991 году Советскому Союзу приготовили вместо парашюта — рюкзак, одели на плечи и помогли прыгнуть. Вот мы и летим сейчас, и лететь осталось не долго.

С уменьшением населения до безопасного уровня, Россия рассосётся в небытие как сонм предыдущих цивилизаций.

Я предлагаю перенести обсуждение этой темы в комментарии, так будет больше пользы!

Мой ответ Макашову:

Я согласен, можно сделать такой пост с возможностью для всех желающих выразить своё видение ситуации и свои мысли по поводу нахождения путей решения любых жизненноважных проблем.

И ещё.

Недавно я получил вот такое сообщение от другого человека, прочитавшего несколько моих книг и в том числе "Всё тайное проявляется...":

Хочу ответить по поводу того, что Православие существовало задолго до Христианства. Ровно год назад я написал про это статью, которая называется...

"Официальная религия в России — Левославие!"

Вы удивлены, читатель, такой заявочкой?!

Я сам в шоке от того, что узнал! Сколько лжи написано и сказано относительно происхождения слова "ПРАВОСЛАВИЕ", которое использовано в названии "РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ", а правда оказалась другой!

С открытием этой правды для меня разом отпал (как плохая штукатурка со стены!) весь бред НЕОЯЗЫЧНИКОВ (утверждающих, что православие = славить Правь!), и бред НЕОХРИСТИАН (утверждающих, что православие = прямой, правильный).

Если говорить о происхождении РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ, (а Церковь наша российская зовётся именно так — "Русская Православная Церковь" или РПЦ), то происхождение слова ПРАВОСЛАВИЕ всем лингвистам следовало искать не в греческих писаниях, которые зовутся "Евангелиями", и переведены почему-то на русский язык как "Благовествавания" (хотя в слове "Евангелие" явно проглядывают корни Eva — жизнь и Helios — Солнце), а искать следовало его в старых русских традициях! Это как минимум логично и правильно! Ведь Христианство, когда оно пришло на Русь, активно вбирало в себя (поглощало) народные, "языческие" (от слова языцы — "народы") традиции, и одной из заимствованных Христианством русских традиций как раз и было ПРАВОСЛАВИЕ.

Так вот происхождение термина "РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ" связано напрямую со старинным народным обрядом, который по-другому ещё называется ПОСОЛОНЬ.

Это старорусское слово, если его адаптировать к современному русскому языку, означает "движение по Солнцу".

Посолонь (или "по Солнцу") это круговое движение, совершаемое по часовой стрелке. В старорусской традиции это круговое движение обозначалось графически четырехконечным символом, который так и назывался "Посолонь":

Это не свастика! Это символ Посолонь!

"Посолонь — старинное обозначение направления от востока к западу (по движению Солнца). Посолонь — один из пунктов разногласия между православными и старообрядцами: священники у первых в церковной службе ходят с запада на восток, старообрядцы — наоборот…" Толковый словарь Брокгауза и Ефрона (1907—1909).

В старину была такая традиция у народа славить Бога-Спасителя и дарителя жития — Солнце, совершая движение во след ему, то есть по часовой стрелке", как оно движется относительно наблюдателя по небу.

Представьте, что вы живёте без электричества, без центрального отопления, в деревянной русской избе где-нибудь в центре России или на Крайнем Севере. И вокруг вас живут в точно таких же условиях другие люди.

От кого будет напрямую зависеть ваша жизнь?

Разумеется, от Солнца в первую очередь! С ним связана не только смена дня и ночи, но и смена сезона.

Лето — безспорно, самое благодатное время жизни, осенью надо готовиться к суровому испытанию — запасать продукты к зиме, когда будет и холодно, и голодно, и кругом будет лежать снег. Весна — время пробуждения природы от зимней спячки, и потом опять наступает благодатная пора — лето.

Вот так — лето за летом и жил человек, и Солнце было для него воистину "Отцом Небесным", от Которого напрямую зависела жизнь человеков.

И человеки, люди, разумеется, понимали это. Жители Крайнего Севера, где бывает Полярная ночь и Полярный день видели летом своими глазами и такое явление, как хождение Солнца по кругу относительно горизонта! Они говорили про Солнце: колобродит. Вместе с этим люди исстари стали различать, когда происходит день летнего солнцестояния, когда происходит день зимнего солнцестояния, когда наступает день весеннего и осеннего равноденствия.

Радуясь Солнышку на небе, наши предки стали устраивать народные ("языческие" от слова языцы — "народы") праздники, славящие Солнце.

На фото: современное проведение праздника Солнца в Мурманске после окончания 40-ка дневной Полярной ночи.

Так движется Солнце по мурманскому небу с 20 часов вечера до 4 утра во время Полярного дня в июне месяце. В самой нижней точке Солнце оказывается в полночь.

Посмотреть на видео, как движется Солнце по небосводу на разных широтах, можно здесь.

Во время народных праздников, посвящённых Солнцу, наши пращуры выкладывали на земле крест, символизирующий четыре стороны света и четыре сезона , в центре этого креста они разжигали костёр, символизирующий Солнце, а потом, двигаясь по Солнцу (что называлось "посолонь"), они совершали так называемый "крестный код" вокруг костра и креста. Именно в этом состоит смысл словосочетания "крестный ход"!

Вот почему в русской культуре появился символ "Посолонь", символизирующий движение "по Солнцу", по часовой стрелке, или правостороннее вращение.

Теперь я перескажу вам реальную историю, какая произошла в Православной Руси в 15 веке. Напомню, что Русь к тому моменту была уже несколько веков как "христианизирована", хотя в тех же Евангелиях чёрным по белом по поводу "язычников" было написано буквально следующее: "Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: НА ПУТЬ К ЯЗЫЧНИКАМ НЕ ХОДИТЕ, и в город Самарянский не входите; а ИДИТЕ НАИПАЧЕ К ПОГИБШИМ ОВЦАМ ДОМА ИЗРАИЛЕВА..." (Мф. 10: 5-6). "Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их..." (Рим. 2: 14-15). "Закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и осквернённых, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению..." (1 Тим. 1: 9-10). Вот почему Иисус Христос, когда пришёл к "погибшим овцам дома Израилева", сказал им: "не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию...." (Мк. 2:17).

Вы поняли разницу между язычниками и теми "сынами дома Израилева", которые сегодня учат всех нравственности и культуре ?

Приложение: "Неужели Господь Бог евреев, он же Бог Иегова, сильнее Бога-Творца?!"

И вот прошло уже несколько веков после жертвенного подвига Иисуса Христа и его эпической смерти на кресте, который у "язычников" был символом Солнца , и на Русь совершили нашествие некие священники, "считавшие славян варварами, людьми 2-го сорта, почти зверями..." !

Кто это был, нетрудно догадаться... Особенно, если знать слова Христа-Спасителя: "остерегайтесь КНИЖНИКОВ, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся; они примут тем большее осуждение..." (Лк. 20: 46-47).

А ведь в роли "христианизаторов" на святую Русскую земли пришли именно эти "книжники"... В одной руке у них был крест как символ распятого Христа (вдумайтесь!), в другой — Библия! И это при том, что учение Христа-Спасителя было устным..., исключительно языческим, которое можно было передать только живым языком.

Что же они стали делать?

Они стали "воцерковлять язычество", народную веру славян!

Что это означало, рассказал знаменитый советский и российский филолог, семиотик, историк языка и культуры Борис Андреевич Успенский.

"...Необходимо напомнить, что целый ряд обрядов и символов христианской Церкви имеет совершенно явное и, несомненно, языческое происхождение... По словам современного историка Церкви, христианство восприняло и сделало своими многие формы языческой религии , потому что весь замысел христианства в том и состоит, чтобы все формы в этом мире не заменять новыми, а наполнить новым ...содержанием .

Крещение водой, религиозная трапеза, помазывание маслом — все эти основоположные религиозные акты Церковь не выдумала, не создала, все они уже имелись в религиозном обиходе человечества. Церковь обратила на служение христианству многие формы религии, бывшие обычными для язычества.

Как язычники праздновали 25 декабря рождение непобедимого Солнца, так и христиане к этому дню приурочили празднование Рождества Христова , научившее людей поклоняться "Солнцу правды". Эта же дата стала датой и "богоявления". Церковный культ бессребреников, как известно, имеет много общего с языческим культом диоскуров.

Говоря о приспособлении христианских праздников к языческим, можно указать далее, что праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи под 29 августа установлен Александрийской Церковью в противовес празднествам александрийского Нового года.

Праздники Рождества Богородицы, 8 сентября, и Зачатия Богородицы, 12 января, были установлены в Азии в противовес Олимпийским играм.

Праздник Преображения Господня, 6 августа, — армяно-каппадокийского происхождения, установлен в Армении в противовес языческому празднику Росс.

День Архангела Михаила, 8 ноября, — александрийского происхождения, заменил собой древнейший праздник Крещения Господня, установленный Египетской Церковью в противовес торжествам в честь египетской богини.

Таким образом, Церковь как бы давала христианское освещение народным празднествам, естественно, при этом должны были сохраняться те или иные языческие обряды, которые получали, однако, новое содержание, переосмысляясь в плане христианских представлений .

И в точности так же Церкви ставились на месте Языческих капищ, и языческие жрецы по мере распространения христианства становились (заменялись) христианскими священнослужителями.

Практика воцерковления язычества, восходящая, как мы видели, к первым векам христианства, сохранялась в Византийской, а затем и в Русской Церкви. Соответственно целый ряд обрядов, как общих, так и местных, и вообще целый ряд моментов культового поведения обнаруживает в Христианстве несомненное языческое происхождение..." Источник .

* * *

Практика "воцерковления язычества", как показала история, свелась у христианизаторов к тому, что все народные славянские традиции и верования они извращали, наполняли их не истинным (как они всех убеждали), а противоестественным смыслом. А то, что в вере славян имело хоть какую-то естественно-научную составляющую, делалось ими и вовсе безсмысленным и безобразным.

Приведу простой и очень наглядный пример. Перескажу подлинную историю, вошедшую во все энциклопедии.

12 августа 1479 года Московский митрополит Геронтий освятил главный кафедральный храм Русской церкви — Успенский собор в городе Москва. Во время его освящения митрополит совершил крестный ход противосолонь, то есть, он повёл народ вокруг собора против движения Солнца. Когда об этом узнал великий князь Иван III, он остался недоволен этим и разгневан на митрополита. Естественно, между князем и митрополитом начался спор. Для разрешения спора священники-книжники стали искать в своих книгах запись, как правильно совершать движение во время богослужения, однако, они ничего в них не нашли. Тогда в защиту митрополита выступили архимандриты и игумены. Один игумен, оправдывая митрополита, говорил, что он видел совершения крестного хода противосолонь на горе Афон в Греции.

Князь же для поддержки своего мнения позвал архиепископа Ростовского Вассиана и архимандрита Чудова монастыря Геннадия, ибо оба были русского происхождения. В противовес их мнению митрополит Геронтий приводил тот факт, что диакон совершает "каждение" вокруг престола "против Солнца". Приглашённые князем Иваном III архиепископ и архимандрит в подтверждение своей точки зрения говорили следующее: «Солнце праведное — Христос, на смерть наступи и ад связа, и души свободи, и того ради, рече, исходят на Пасху, тоже прообразуют на Утрени».

Так при поддержке двух священников князь остался при своём мнении и запретил митрополиту Геннадию освящать вновь построенные церкви, которых к тому времени было достаточно много в Москве.

После нашествия Ахмата в 1480 году религиозный спор был возобновлён в 1481 году, 22 июля. На стороне великого князя было всего два человека: архиепископ Ростовский Иоасаф (Вассиан уже умер) и архимандрит Геннадий. Все остальные были на стороне митрополита.

Князь упорно стоял на своём, из-за чего митрополит уехал в Симонов монастырь и объявил князю, что совсем оставит митрополичью кафедру, если князь не покорится...

Далее, согласно повествованию, приведенному в энциклопедии, "князь Иван III смирился, послал своего сына к митрополиту с просьбой вернуться на свой престол. Митрополит не вернулся. Тогда князь сам поехал к митрополиту, объявил себя во всём виноватым, обещал слушаться митрополита во всём, а что касается направления движения, то отдавал это в волю митрополита, как он прикажет и как это было в старину ..."

В середине XVII предпринятая патриархом Никоном церковная реформа затронула все церкви на Руси и унифицировала все обряды по греческим образцам. Однако, нововедения Никона не были приняты частью русского народа. Произошёл церковный раскол. Те, кто продолжал чтить старые русские традиции и ходить во время "крестных ходов" по ходу движения Солнца ("посолонь") и остался таким образом русским православным, тех стали называть "старообрядцами". А "новообрядцы" стали послушно ходить во время "крестных ходов" за священниками против движения Солнца , то есть, против часовой стрелки, и стали таким образом ...Левославными.

Зачем нужно ходить против Солнца? Кого они таким образом славят? — верующие люди уже не понимают, но, как говорится, сказано ходить, вот и ходят за священниками..., сами не зная зачем!

Так естественно-научный смысл этого народного обряда был подменён безсмысленностью! Вот и получается, что официальная религия в России — Левославие! А в названии "Русская Православная Церковь" присутствуют лукавство и обман.

Ну а с другой стороны, чего вы ж хотели то, товарищи?!

Это и есть одно из проявлений "ига жидовского", глубоко влезшего в русские души... Правда оно, это "иго жидовское", не вечно, совсем скоро оно должно быть низвержено... Про то и Христос говорил, настоящий, которого, кстати, никто не распинал на кресте!

Это распятие всего лишь "художественный образ", придуманный библейскими Иудеями, чтобы совместить искаверканную, искажённую ими историю человека-Христа со славянской народной ("языческой") верой в Бога-Солнце!

Результат этого совмещения мы можем видеть сегодня в изображениях надкупольных православных крестов с распятым Солнцем в середине!

А вот так выглядят надкупольные кресты Мурманского храма "Спас на водах":

О времени этой подмены смыслов мы можем судить по историческому высказыванию Томаса Пейна, англо-американского писателя, философа, публициста, прозванного «крёстным отцом США»:

Приложение: "Комплексный анализ мировой истории дал ответ на вопрос: за что лидеры Запада так ненавидят Россию".

11 февраля 2016 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Да, это было написано 2 года назад.