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Оппозиция вышла за хайпом на самый малочисленный марш памяти Бориса Немцова

20:10. 25 февраля 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня в российских городах прошли марши памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. Причем в отличие от мероприятий прошлых лет нынешнее стало самым малочисленным и, по сути, было массовым только в столице. В Северной столице пришли не более 500-т человек. В региональных центрах пикеты не дотянули до ста человек.

На марш памяти вышли оппозиционеры и представители разного рода общественных организаций, в том числе радикальных, а отличительной чертой мероприятий в память Немцова, по сути, стали лозунги и участие в них «деятелей», вообще с ним не связанные.

Очевидно, Немцов для оппозиционных и прочих либеральных деятелей сегодня не более чем инструмент пиара, шанс засветиться хоть где-нибудь. На сегодняшнем шествии присутствовал лидер «Яблока» Григорий Явлинский и его приближенные, «Парнаса» - Михаил Касьянов, глава движения «Солидарность» Илья Яшин, Ксеня Собчак и другие.

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Не постеснялся попиариться за счет оппозиционера даже уронивший рейтинги Навальный вместе со своими адептами. И, наверно, только он может позавидовать размаху самого малочисленного марша Немцова на фоне инициированных им «общероссийских» митингов, собравших по всей стране чуть более 5 тысяч человек.

Марш памяти Немцова, конечно, собрал больше, в сравнении с попытками блогера сотворить что-нибудь  массовое, но это если плясать от Навального. А отталкиваясь от статистики, видно, что мероприятие ежегодно серьезно теряет в массовости.  В разы. Так, в этом году на согласованное шествие в Москве вышли 7,6 тысяч человек, тогда как в прошлом году эта цифра перевалила за 15 тысяч. В 2016-м марш собрал 24 тысячи человек, а в 2015-м – в год смерти Немцова – на улицы вышло более 50 тысяч человек.

2016

2018

Видно, что популярность этого действа с годами стремительно падает, а сам марш фактически превращается «сборную солянку» любителей легкого хайпа. При этом представители оппозиции продолжают выжимать из образа Немцова максимум, даже те, что при жизни политика не был замечен в числе его сторонников, что, в принципе, отражает всю суть оппозиционного движения России, более заинтересованного в самопиаре, нежели  какой-либо политической деятельности.

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