Олимпиада под знаком победы: Путин поздравил хоккеистов с «золотом»

Российские хоккеисты во время церемония награждения пропели государственный гимн России. Золотые медали ярко горели, но еще ярче горели их глаза и светились от счастья лица болельщиков на трибунах.

Сборная Россия выиграла олимпийское золото впервые за двадцать шесть лет. И в этом немалая заслуга тренера Олега Знарка, подготовившего успешный командный состав. Со счетом 4:3 российские спортсмены не только взяли «золото», но и показали противникам, что не стоит их недооценивать. Победная шайба была забита в овертайме Кириллом Капризовым. Финальный матч, победный гол, «золото» у России. И на такой радостной для нашей страны «ноте» пройдет церемония закрытия Олимпийских игр.

Болельщики ликуют, а хоккеистов поздравляют. Тренеру сборной, по его словам, позвонили Владимир Путин и Александр Жуков, поздравляя с победой. Олег Знарок: «Было очень приятно. Служим России».

Поздравил президент и хоккеистов, отметив, что они продемонстрировали своим соперникам «командный настрой, характер и волю». Они повели себя как настоящие бойцы, что и привело их к победе. Хотя, не обошлось и без нервов. Не зря болельщики постили сообщения о победе сборной с хештегами #безвалидоланеобошлось, #краснаямашина и #россиявперед. Без валидола точно не обошлось, особенно, до победного гола в овертайме.

Но главное – они победили! Россия вперед!