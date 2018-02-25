После провальных 90-х, когда в стране закрылись тысячи заводов и фабрик, отечественная промышленность переживает возрождение. Это заметно даже невооруженным глазом.

За последние 5 лет в России открылись более 1,5 тысяч предприятий разного масштаба. Но в ближайшую пятилетку будет построено еще больше производственных мощностей. По оценкам специалистов - не менее 2 тысяч, с объемами инвестиций от 300 миллионов до 1 триллиона рублей.

Самые масштабные проекты будут связаны с добычей полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. Оно и понятно - обустройство новых месторождений в Арктике, ввиду ее климатических условий, требует крупных вложений. Одним из них станет новый арктический завод по сжижению газа "Арктик СПГ-2", который будет мощнее недавно запущенного "Ямал-СПГ". Объем инвестиций в проект составит 580 млрд. рублей.

В России построят 2000 заводов (Время-вперёд!) Не рекомендовано к просмотру "мыжвщежздохниим-шам" и "всёпропальщикам" - чревато для них "кишечным расстройством" и "изжогой".

(Вечная Память Георгию Великанову - с твоим "уходом" Добра в мире, стало меньше!)