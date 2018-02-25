Новости Украины и Новороссии 25 февраля 2018
- 02:17 Петр Алексеевич, вы украли на тепловозах из США?.
- 01:42 Им же это кажется важным.
- Вчера 22:19 Порошенко выступил категорически против белорусских миротворцев на Донбассе.
- Вчера 20:14 Муженко: Украина готова к полномасштабной войне с Россией.
- Вчера 20:06 Пушилин заявил о планах по расширению сотрудничества с РФ.
- Вчера 12:18 Петр Пенсильванович Локомотивный.
Петр Алексеевич, вы украли на тепловозах из США?
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Им же это кажется важным
От нормальных людей 704, 705, 706
Исключительно (!) по желанию:
PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…
Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…
Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100156567…
Биткоин: 199FvoicY9b9NrLTgYjG673RpaEiXttJHB
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Порошенко выступил категорически против белорусских миротворцев на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко отверг идею участия Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Об этом заявил экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.
Шушкевич, комментируя встречу с Порошенко по вопросу размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявил, что глава украинского государства категорически отказался от белорусского участия.
«Здесь категорически — Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора», — заявил Шушкевич.
«Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину», — процитировал он слова Порошенко.
Читайте также: Украина готова к полномасштабной войне с Россией, — Генштаб ВСУ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Муженко: Украина готова к полномасштабной войне с Россией
Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Об этом украинской службе «Радио Свобода» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.
Муженко подчеркнул, что Украине нужно быть готовой отразить агрессию в любое время.
Муженко также добавил, что обещанные армии танки «Оплот» поступят в ее распоряжение только в конце текущего года.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Пушилин заявил о планах по расширению сотрудничества с РФ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Петр Пенсильванович Локомотивный
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com