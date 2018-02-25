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Новости Украины и Новороссии 25 февраля 2018

10:37. 25 февраля 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Петр Алексеевич, вы украли на тепловозах из США?

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Порошенко выступил категорически против белорусских миротворцев на Донбассе

Порошенко выступил категорически против белорусских миротворцев на Донбассе | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко отверг идею участия Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом заявил экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Шушкевич, комментируя встречу с Порошенко по вопросу размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявил, что глава украинского государства категорически отказался от белорусского участия.

«Здесь категорически — Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора», — заявил Шушкевич.

«Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину», — процитировал он слова Порошенко.

Читайте также: Украина готова к полномасштабной войне с Россией, — Генштаб ВСУ

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Муженко: Украина готова к полномасштабной войне с Россией

Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Об этом украинской службе «Радио Свобода» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

“Эксперты определяют готовность России [к широкомасштабной войне] через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны”, — заявил он.

Муженко подчеркнул, что Украине нужно быть готовой отразить агрессию в любое время.

“Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины”, — указал начальник Генштаба страны.


Муженко также добавил, что обещанные армии танки «Оплот» поступят в ее распоряжение только в конце текущего года.

“Мы ожидали в конце прошлого — начале этого года получения танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года”, — предположил он, передает “Лента.ru”
источник

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Пушилин заявил о планах по расширению сотрудничества с РФ

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Петр Пенсильванович Локомотивный

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