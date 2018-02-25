На вилы фашистского гада! В Латвии обостряется борьба за русский язык (ВИДЕО)

В Латвии поднимается мощная волна талантливых бунтарей — за русские школы, которые в стране оголтелого национализма теперь так жаждут уничтожить, пишет «Sputnik Латвия».

Борьба за русские школы в Латвии становится все более жесткой и сильной. Причем сопротивление планам министерства образования, которым руководит Шадурскис — Черный Карлис, идет, как говорится, по всем фронтам.

Партия «Русский союз Латвии» действует на политическом поле — в Европарламенте и других структурах ЕС, а Русская община Латвии громко говорит о недопустимости уничтожения образования нацменьшинств и обращается в открытых письмах к власть имущим — от президента родной республики до главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Штаб защиты русских школ (его теперь поддерживают даже многие латышские учителя и руководители учебных заведений) организует уличные акции протеста и готовится провести вселатвийский референдум — против планов Черного Карлиса и Национального союза.

А теперь еще в стремительную реку протеста влился большой и быстрый приток — молодежно-музыкальный.

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С корреспондентом Sputnik Латвия вышел на связь Владимир Линдерман, который поддерживает акции Штаба. В свое время он организовал в стране вселатвийский референдум о признании русского языка вторым государственным.

Линдерман рассказал, что в интернете теперь набирает силу новое молодежное движение «Русский рэп — за русские школы». Владимир Ильич предложил оценить только что появившийся видеоклип рэпера, который творит под псевдонимом Рэй Рижский, — «Я не хочу». Оценил. Жестко! Громко! И хочется верить — доходчиво!

И хотя клип появился только что, его уже успели посмотреть очень и очень многие, по крайней мере вашему корреспонденту в тот же вечер после разговора с Владимиром Линдерманом позвонили человек двадцать — самых разных и никак не связанных между собой: музыканты, художники, журналисты, рядовые студенты, знакомые родители (они говорили хором со своими детьми) и даже одна латышская учительница. Эмоций у звонивших было, как говорится, через край.

Без самой молодежи акции в ее защиту обречены

Владимир Линдерман на своей страничке в Facebook написал следующее:

«Враги злорадствуют: русская молодежь не участвует в акциях по защите образования на русском языке. Значит, viss kārtībā — «все в порядке» и молодые русские хотят учиться на латышском… Нет, не хотят. Не верю, что хотят, это было бы противоестественно.

А на митинги и шествия не ходят, потому что ощущают их старомодность, старческую унылость. Нет энергии, нет движухи. Ну, или есть, но мало. Не в обиду организаторам, но нужно смотреть правде в глаза.

Как это преодолеть? Только соединив естественный молодежный бунт против «мира взрослых», молодежную субкультуру с актуальной политической повесткой.

По-другому никак. Вот моя идея: конкурс «Русский рэп — за русские школы». Нравится это или нет, рэп сегодня является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру.

Проникновение рэпа в школы не остановят ни полиция, ни правительство, ни «лояльные» директора школ. Желающие принять участие в конкурсе могут присылать свои композиции на почту: [email protected]

Все достойное будем раскручивать в интернете, на разных платформах. Поможем сделать видеоролик, если нет своих возможностей. Победителей ждут награды: поездка в Россию, поездка в Брюссель, денежный приз тоже будет. Если все пойдет, как задумано, по итогам организуем концерт.

Проект поддерживают депутат Европарламента Андрей Мамыкин, известный политик и общественник Руслан Панкратов, обещает поддержку Штаб русских школ».

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Министру образования «вырыто место на исторической свалке»

Конкурс уже стартовал.

Первым откликнулся известный латвийский рэпер Рэй Рижский с песней «Я не хочу». Сам Владимир Линдерман, хоть и воспитывался совершенно на другой музыке, проникся драйвом рэпера:

«Рецензии — не мое ремесло, просто процитирую своего тезку Владимира Ильича: «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно».

И, судя по всему, этот клип в прямом смысле «стукнет кулаком» сильно, строчки в песне рэпера бьют: «Пора ставить к стенке министерство образования и науки!», «Я не согласен быть мальчиком для битья!», «Мы выучим, если нам будет надо, но не стоит нас держать за тупое стадо!», «Министр образования — фашистский гад — мордой об стол и пинком под зад!», «Ему давно уже вырыто место на исторической свалке!» и для остальных сторонников реформы — «Они боятся силы — их идеи хилые. А нам под силу их поднять на вилы!»

Если Полиция безопасности услышит «стук»…

Корреспондент Sputnik поинтересовался у Владимира Линдермана: не опасается ли он, что его новая акция может заинтересовать давних «друзей» из Полиции безопасности?

Последние действуют, как и давно принято в правильном латвийском обществе, например, «по стуку» от латышских журналистов, которые, непонятливые такие и наивные, обратятся в спецструктуру за разъяснением: нет ли в песне призыва к национальной розни, расколу общества и покушению на целостность государства? Конечно, сплошь «покушение», особенно в строчке про «пинок под зад» министра образования…

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«Не боюсь я Полиции безопасности. Ну, заведут они очередное дело. Мне не привыкать и уже все равно… Да, песня и клип жесткие. Но сейчас мы (имеется в виду — русские в Латвии) уже в такой ситуации, когда отступать некуда и, кроме жесткости, не остается ничего другого.

Нет никакого другого варианта вовлечь молодежь в протестные акции, чтобы они задумались — и стали действовать.

Сейчас в Латвии самая большая проблема — достучаться до умов молодых людей, поскольку те же школьники не осознают (в отличие от взрослых специалистов), что им готовят политики», — подчеркивает Владимир Ильич.

Он рассказал, что с молодыми людьми должны говорить на понятном им языке. Конечно, тот же Рэй Рижский далеко не школьник, но и намного моложе Владимира Линдермана — и ближе к молодежной среде.

— Я хотел, чтобы музыканты сделали все сами (имею в виду клип) и сказали именно то, что они хотят. Я не давал никаких установок, и это, думаю, правильно. Верю, что и другие молодые люди не останутся в стороне, — говорит Владимир Линдерман.

Кабинет министров поддержал поправки, предусматривающие перевод среднего образования на латышский язык обучения к 1 сентября 2021 года.

Переход школ на латышский будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться школьники из 10–11-х классов, через год — всех классов.

Евгений Лешковский