На Донбассе слово армия звучит по-особенному

Источник: dnr-pravda.ru

За период независимости у Донецкой Народной Республики появилось много друзей среди видных политических деятелей России. Один из таких друзей Донбасса — российский политический и общественный деятель, писатель, публицист Николай Стариков.

Он не в первый раз посещает Республики, а сейчас его визит приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. Кроме того, он традиционно доставил в Донбасс гуманитарную помощь.

Мы пообщались с российским гостем, Николай Стариков рассказал «Правде ДНР» о своём видении будущего Донбасса, геополитических раскладах на мировой арене, о том, почему Европа вскоре может «не достаться никому», и о будущей «Ненависти».

— Вы не первый раз в Донецке. Расскажите, почему выбрали именно эту дату для нынешнего визита?

23 февраля — это значимая дата нашей истории. Нам показалось, что нужно приехать в этот день именно в Донецк, где слово «армия» звучит иначе, чем в любой другой точке земного шара. Поэтому мы с коллегами постарались сразу «убить несколько зайцев»: встретиться с общественностью, привезти гуманитарную помощь и отметить праздник нашей армии здесь.

«Только круглый идиот может от всего этого отказаться»

— На одном из своих мероприятий в Донецке Вы говорили по поводу преемственности, в том числе — и в вооруженных силах. ВС ДНР могут считаться преемниками Красной Армии?

Конечно. Сегодня строительство любой вооруженной силы на постсоветском пространстве будет базироваться на традициях советской армии. Только те, кто хотят начать с чистого листа, а это значит — пройти самый сложный путь, ведущий, скорее всего, к поражениям, как это делают на Украине — и будут пытаться строить что-то новое, отличное от советского.

— То есть Украина в этом плане идёт по заведомо ложному пути?

Безусловно. Давайте на секунду из военной сферы перейдём в сферу спорта. Представьте: есть сборная Советского Союза, которая выигрывает все матчи. Вы решили построить свою отдельную хоккейную школу. Вопрос: вы будете перенимать советский опыт, который даёт отличные результаты, или откажетесь от советского только потому, что оно – советское, и будете строить свою новую школу? Разумен и оптимален путь использования того, что даёт конкретный результат. Советская армия разгромила самого сильного противника в мире и на равных боролась с самой сильной державой в области военного паритета. Только круглый идиот может от всего этого отказаться!

Феномен Донбасса

— Вернёмся к вооруженным силам Республики. По Вашему мнению, благодаря чему ДНР удаётся 4-й год вести успешное военное сопротивление и одерживать победы над противником, который превосходит её в количестве? В чём наш феномен?

Феномен Донбасса для меня сегодня был олицетворён в двух хрупких девушках, с которыми я познакомился во время одного мероприятия. Это две сестры, им сегодня 21 год, они, столкнувшись в Иловайске с «украинскими освободителями», пошли помогать ополчению. Они умеют водить танк, сейчас они служат связистами. Эти девушки просто пошли защищать то, что им дорого, не боялись этого, не скрывали этого. Для меня сопротивление Донбасса получило конкретное человеческое воплощение в лице этих молодых девушек.

— В прошлый свой визит Вы сказали, что на Донбассе находится передовая мировой геополитики. А чем важен Донбасс конкретно для России? Мы часто говорим, что Донбасс не выживет без России — а выживет ли Россия без Донбасса?

Россия без Донбасса выжить не может. И дело здесь, по моему мнению, кроется в сфере духовности. Советский Союз был разрушен не путём военного поражения, не из-за отсутствия природных ресурсов или ещё чего-то. Советский Союз был сначала разрушен в сфере духовной. Победа Донбасса — это победа веры в великое будущее России, в восстановлении её мощи, в воссоздании государства, которое будет защищать каждого. Победа Донбасса – это победа России. У нас не может быть отдельной судьбы.

Как спасти Украину?

— Стоит ли России бороться за всю Украину, пытаясь вернуть её в нормальное состояние?

Для меня Россия и Украина — это две части единого целого. Должны ли мы бороться за часть самого себя? Конечно, должны! Нужна ли нам эта часть? Безусловно! Должны ли мы быть вместе? Обязательно будем! Исходя из этого понимания и должна выстраиваться российская политика.

— Может ли Донбасс поспособствовать процессу «выздоровления» Украины?

Естественно. Донбасс может стать той частью бывшего украинского государства, которое начнёт процесс его перезапуска, создания нечто нового. Ведь государство – это флаг, герб, это понимание героев и мерзавцев на определённой территории. Территория никуда не делась. Достаточно поменять смысл существования государства — и у него появится совершенно иное будущее.

— То есть Вы рассматриваете вариант, когда Донбасс будет в составе этого нового государства, которое возникнет на территории бывшей Украины?

Вход всегда там, где и выход. Огромное количество территориальных проблем возникло после распада Советского Союза, в рамках единого целого эти проблемы не существовали. Мне кажется, что Россия и Украина должны быть вместе, тогда вопрос нахождения Донбасса в составе вот этого общего единого целого ставиться не будет.

Положить голову на плечо победителя

— Как в ближайшее время будет меняться расклад геополитических сил на мировой арене?

Сейчас в мире сложилась очень странная ситуация. Все ждут, что их противники рухнут первыми. Все занимаются выжиданием, конечно, производя определённые шаги. Китай ждёт, что Соединённые Штаты будут в перспективе ослабляться, США ждёт, что им удастся впутать Китай в какой-нибудь блуд, создать им какую-то проблему. В Киеве ждут, что рухнет Россия, и таким образом они смогут силой решить те вопросы, которые у них сегодня на повестке дня. Мы считаем, что Украина не сможет выдержать постоянно возрастающих тягот противостояния, в которое их втягивают Штаты. Европа ждёт победителя, чтобы по старой европейской традиции положить голову на плечо победителю.

— В Европе сейчас обостряются тенденции к сепаратизму. Приведёт ли это к «Закату Европы» или, как в Каталонии, ситуация сойдёт на нет?

Это всё абсолютно искусственные вещи, педалируемые американцами. На территории Испании есть ещё один очаг сепаратизма – баски. Но в момент острой фазы ситуации в Каталонии баски сидели как мышки тихо. Казалось бы, момент настал, тогда почему они молчали? А дело в том, что им просто не пришло финансирование и методички не были спущены. В одной из пьес Островского есть фраза: «Так не доставайся же ты никому!». Примерно так Соединенные Штаты поступят с Европой, если она начнёт выходить из-под их контроля.

— Политические лидеры Европы вновь поднимают вопрос о создании европейской армии. Это не та самая попытка выхода из-под контроля?

Если им удастся начать процесс создания армии, я думаю, что здесь «сепаратисты» как раз и повылазят — это будет тот самый принцип «не доставайся ты никому», тем более — с целой армией, не подконтрольной Вашингтону.

— Собираетесь в ближайшем будущем издавать новые книги?

У меня в ближайших планах, действительно — закончить и выпустить книгу. Рабочее её название «Ненависть». По поводу её содержания: пока не буду раскрывать свои творческие планы.

Беседовала Елена Остроух