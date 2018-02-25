Казахстан – до 1936 года был Казакстан, т.е. казацкий стан.

До 1936 года в мире не существовало не только государства ”Казахстан”, но и не было казахов как нации вообще. Было общее понятие – киргизы. Так назывались орды кочевников от Каспия до Алтая. Среди этих орд был один род под названием ”казах”, кочевавший между озерами Зайсан и Алаколь у самих границ Китая. И вот вдруг этот никому не известный род превращается в национальную республику с территорией в десятки раз превосходящую территорию ”титульной” киргизской нации и второй после России.



На границах Дикого Поля (географическое название, укоренившееся за казачьей степью в XVI веке) с запада стояло Уральское казачье войско, с севера – Оренбургское и Сибирское, с востока Семиреченское войско. Казачьи войска зорко стерегли свои земли от непрошеных гостей.



В степь на недели уходили дозорами казачьи сотни и стоило только появиться в русских пределах бродягам со своими стадами, как их нагайками гнали вплоть до Арала и Балхаша.

До горбачевской перестройки проблемы наций и народностей в Советском Союзе мало кого особенно волновали.



Была общность людей ”советский народ”, все жили ”в единой семье братских народов”. Жили до тех пор, пока Ельцин не ляпнул: ”берите суверенитета столько, сколько проглотите”. И взяли, и проглотили, не подавились.



Теперь уральские, семиреченские, частично сибирские и оренбургские казаки стали подданными ”хана” Назарбая и угнетенной нацией. Уральцы пишут Президенту РФ и парламентариям России о том, что в результате антигуманной национальной политики казахстанских властей происходит изгнание ”некоренного” русскоязычного населения не только за пределы Казахстана, но и из всех сфер жизни и деятельности. Казахстан уже покинуло 3,5 миллиона человек, что составляет 25% всего населения республики.



В 2000 году республику покинули еще 600 тысяч человек. Резко ухудшилось социально-экономическое положение русских, растет безработица, закрываются русские школы и культурные учреждения, в казахских школах фальсифицируется история России.



И тем не менее, несмотря на гнетущую обстановку, уральские казаки не хотят покидать могилы своих предков, свою землю, политую потом и кровью их отцов и дедов.

Декретом ВЦИК и СНК от 26 августа 1920 года Уральская казачья область переименована в губернию и включена в состав автономной Киргизской республики; 5 апреля 1925 года декретом ВЦИК и СНК Кирреспублика переименована в Казакскую Советскую Социалистическую Республику. Отныне киргизы будут именоваться «казак-киргизами».



В 1925 году правителем республики Казакстан становится Шая Голощёкин – один из главных убийц царской семьи в Екатеринбурге. За 7 лет правления Шаи треть казак-киргизского народа вымерла от голода в первые годы коллективизации в Казакстане.



В феврале 1936 года издано постановление ЦИК и СНК Каз.ССР «О русском произношении и письменном обозначении слова «казак». В постановлении сказано, что последняя буква «к» заменяется буквой «х». В соответствии с этим писать теперь надо не «казак» и «Казакстан», а «казах» и «Казахстан».



Северо-Казахстанская область образована в составе Казахской ССР 29 июля 1936 года. Ранее это был Петропавловский уезд Омской губернии РСФСР(существовала в 1919—1925 гг.), который передали 26 августа 1920 года декретом ВЦИК и СНК РСФСР в состав образованной Акмолинской губернии Автономной Киргизской республики 1920—1925, впоследствии Казакской АССР с 1925—1936.

Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика