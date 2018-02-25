Феномен Елены Валерьевны Вяльбе (Трубицыной)



Мы почти во всех спортивных дисциплинах получили ровно то, на что рассчитывали. Нам милостиво "разрешили" быть лидерами, по сути, только в двух видах: женском фигурном катании и мужском хоккее, где без русских все было бы совсем печально и даже смешно.

В общем, все было понятно. С самого начала — без шансов.

Но нашлась одна спортивная федерация, которая этот "точный расчет" поломала к русской едрене фене. Причем не за счет уникального героизма, сверхнапряжения сил и прочей "настроенческой атмосферы подвига". А за счет проделанной ранее системной, методичной и многолетней работы. На которую никто не обращал особого внимания, но которая принесла в Пхенчхане столь неожиданный и феноменальный результат.

Впрочем, по порядку. Избрание Елены Валерьевны Вяльбе на должность президента Федерации лыжных гонок России в свое время состоялось вопреки воле как Олимпийского комитета России, так и Министерства спорта Российской Федерации.



Они просили, точнее, рекомендовали, отложить выборы президента ФЛГР на два-три месяца. ОКР и Министерство спорта аргументировали свою просьбу необходимостью разобраться с рекомендациями Международной лыжной федерации относительно смены руководства ФЛГР после многочисленных случаев использования допинга в сборной команде России в сезоне 2008-2009 годов (к которым Вяльбе никакого отношения не имела).

Тем не менее в июле 2010 года Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР большинством голосов. А уже через четыре года, в мае 2014-го, Елена Валерьевна была переизбрана на безальтернативной основе.

Чтобы было понятно: Вяльбе пришла в федерацию, которая после всех скандалов превратилась в настоящую "выжженную землю". И за семь с половиной лет сумела поставить дело так, что те ребята, которые сейчас поехали в Пхенчхан, — это уже фактически третье вяльбовское поколение российских лыжников.



Первым можно условно назвать поколение Легкова и Вылегжанина, выигрывавшие сочинский марафон в 2014-м в возрасте за тридцать (1983 и 1982 годы рождения соответственно). Следом за ними, несправедливо (это уже признано и Спортивным арбитражем в Лозанне) отстраненными от соревнований, стало поколение Устюгова, который, "подхватив выпавшее знамя" в прошлом году, был официально признан "королем лыж", но тоже по непонятной причине не допущен к этой Олимпиаде.

Александр Большунов, которому сейчас всего 21 год, и его ровесник Денис Спицов, герои нынешней Олимпиады, — это уже третье поколение, что говорит о системности работы федерации. Она не только "штампует" одну победоносную плеяду за другой, но и активно развивает массовый спорт, без чего победы были бы просто невозможны: многочисленные "Лыжни России", от Красногорска до Дальнего Востока, сейчас у всех на слуху.

Всего же на этой Олимпиаде "дети Вяльбе", вчерашние и нынешние юниоры, "второй эшелон" нашего лыжного спорта, выиграли восемь (!) медалей: чуть меньше половины от всех семнадцати, если считать еще не оформленное золото хоккея. Результат налицо и, как говорят спортсмены, — "счет на табло".

И все же Елену Валерьевну трудно назвать общей любимицей.

Причина проста: Вяльбе — крайне неудобный для карьерного спортивного чиновничества руководитель и очень жесткий человек, который не только всегда громко говорит что думает, но и делает то, что думает. Не входя ни в какие кланы и до сих пор оставаясь спортивным кумиром, она абсолютно "системный" человек.

Советник губернатора Московской области по организационным вопросам. Президент Московского областного клуба "Деловая женщина Подмосковья". Член политического совета партии "Единая Россия". "По правилам" Вяльбе играть не хочет и не считает нужным, но при этом имеет прямой доступ к руководителям такого уровня, что с ней невозможно не считаться.



Да еще и идейно "национально ориентирована", что в нашем спортивном мирке совсем уже откровенный моветон.



Большинство российских спортивных федераций привыкли считать себя частью международного движения, а не решать "мелкие" проблемы собственной страны.

И нет ничего удивительного в том, что по русским лыжным гонкам МОК прошелся самым жестким катком. Не были допущены на Олимпиаду без объяснения причин "король лыж" Устюгов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков — по сути, весь первый эшелон России.



Кстати, не была официально приглашена на Олимпиаду в Пхенчхане и сама Елена Валерьевна. Она присутствовала в качестве "простой болельщицы", что оскорбительно для великой лыжницы.

В Южную Корею отправились чуть ли не юниоры. И, что самое удивительное, эти, как их уже прозвали, "дети Вяльбе" приехали туда побеждать.

И вот здесь мы подходим к самому главному: победы этих ребят на нынешней Олимпиаде неслучайны. Просто Вяльбе удалось немыслимое — реанимировать школу русских лыж и создать такой запас прочности, такую систему поиска и отбора талантов в массовом и молодежном спорте, что ей оказались не страшны ни санкции, ни молчаливые недопуски. В Пхенчхане обезглавленная, казалось бы, лыжная сборная взяла медалей чуть ли не больше, чем все остальные федерации вместе взятые.

Это и есть самое главное.

И опыт Вяльбе по производству "лыжных королей" нужно самым тщательным образом изучить и организационно, и методологически.

Потому что вот! Умеем же!

Дело не в "неталантливых поколениях" спортсменов и не в "недостаточном финансировании", а, похоже, — только в управлении.