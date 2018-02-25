Электричество древних храмов
Спросите – как? Об этом узнаете ниже. Зачем? Скорее всего с целью оздоровления. И не исключено, что и с целью освещения (от слова свет, без религиозных смыслов). Может быть, по-этому слова освятил и осветил так созвучны?
Изменил название серии статей с электростатики на электричество. Думаю, так будет более правильно, в особенности после просмотра видео, представленных в статье…
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Дворец Святого Марка в Венеции. Интересные кресты. Объемные с вилочковыми наконечниками во все стороны. Приемная антенна радиоизлучения? Или символизм?
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Эти “кресты” там до сих пор. Удивительно, что сохранились. Вилочковые кресты на нашей территории не сохранились. Их заменили.
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Внутри видны свисающие с купола “светильники” на цепях.
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Спрашивается – зачем их крепили именно к самой высокой точке купола?
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Все как в этом патенте, который предполагает получение статического электричества из атмосферы (трибоэлектричества).
На чертеже представлена конструкция устройства:
Камера конденсатора 1 ограничена корпусом 2, по конфигурации выполненным в виде тела вращения с конической верхней частью. Корпус изготовлен из диэлектрика (бетон, известняк). На вершине корпуса 2 размещен нижний металлический куполообразный трибоэлемент 3, имеющий длинный металлический “нос” 4, на котором жестко закреплены последовательно (посредством металлического “носа”) соединенные между собой куполообразные трибоэлементы, полости которых и камеры сообщены. На верхнем куполообразном трибоэлементе закреплена крестообразная антенна 6, от кромки нижнего куполообразного трибоэлемента вертикально опускается игла 10. На основании камеры 7 расположен нижний дискообразный металлический электрод 8, имеющий заземление 9.
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Купола покрыть сусальным золотом и будет православная церковь.
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Подобная конструкция на вершине храма в Эфиопии. Аксум. Если символизм, то он гораздо глубже христианского…
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Руководителю лаборатории ионных систем РНЦ «Курчатовский институт» Андрею Волкову удалось то, что до сих пор не удавалось ни одному ученому в мире: он провел научный эксперимент в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
В момент сошествия Благодатного огня приборы зафиксировали резкий всплеск электромагнитного излучения.
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Этот огонь появляется сам собой, в первые секунды он не обжигает, верующие омывают им лицо и руки, словно водой. Волков предположил, что это пламя – плазменный разряд. И у ученого возникла идея смелого опыта – измерить электромагнитное излучение в самом храме во время схождения Благодатного огня.
Волков наблюдал, как Иерусалимский патриарх, сняв облачение, в одной рубахе вошел в Кувуклию (часовню в Храме) со связкой свечей. Люди, замерев, ждали чуда. Ведь, по преданию, если Благодатный огонь не сойдет к людям в канун Пасхи, это будет знаком приближающегося конца света. О том, что чудо случилось, Андрей Волков узнал раньше всех, кто был в храме, – его приборы уловили резкий скачок!
За шесть часов наблюдения за электромагнитным фоном в храме, именно в момент сошествия Благодатного огня прибор зафиксировал увеличение интенсивности излучения в два раза, – свидетельствует физик. – Теперь ясно, что Благодатный огонь не сотворен людьми. Это не обман, не мистификация: его материальные «следы» можно измерить!
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Рекомендую посмотреть вторую часть видео, где автор вполне логически и доходчиво поясняет возможный принцип работы купольных строений:
Автор видео критикует схему получения статического электричества через купола храмов. Я думаю, он не до конца разобрался с этим и видит в данном варианте силовую схему получения электрических колебаний. Что, конечно же в данном случае не так. Одно дело настроить установку на прием СВЧ-колебаний, пропустить их, преобразовать. Другое принцип работы – это получить заряд на сфере купола храма подобно лейденской банке (конденсатору). Возможно, этих принципов извлечения электроэнергии было больше чем один.
Если многие церковные генераторы работали на прием СВЧ-излучения (другой вопрос – откуда оно необходимой интенсивности?), то этот комментарий будет как раз в тему:
Комментарий, сделанный ранее < ![CDATA[
1. Нижняя льняная одежда, непременно чистая (чтобы не навести на себя греха и не умереть), иными словами, изолятор.
2. Верхняя длинная одежда (хитон и риза), изобиловавшая золотыми украшениями, с вплетенными в ткань золотыми нитями с массивным золотым наперсником, золоченым поясом и т. д. Предполагаемый проводник, причем, судя по всему, заземлявшийся (одежда, вероятно, касалась земли).
3. По подолу ризы золотые колокольчики (дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицом Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть) – звуковой сигнализатор, предупреждающий о входе человека в опасную зону.
4. На головном уборе – массивная полированная золотая пластина – диадема (и будет она непрестанно на челе его).
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Вся эта обильно металлизированная одежда, в которую одевался церковнослужитель (коэн – в иудаизме), входя в скинию, напоминает “клетку Максвелла, хорошо известную современным физикам. Человек, находящийся внутри заземленной металлической клетки, может без ущерба для себя находиться в электрическом поле очень большой напряженности. Как отмечают Дж.Мичел и Р. Рикард, …если на матерчатом манекене человека разместить металлический гребень на голове , металлическую брошку на груди, опоясать манекен металлическим поясом, то электрический разряд молнии пройдет через эти металлические предметы, не задевая манекен” Но ведь именно такие металлические детали содержала защитная одежда Моисея и его помощников, и “гребень” на голове (диадема), и “брошку” на груди (наперсник), и металлический пояс.
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Одеяний православного духовенства установились еще в 16-17вв. и с тех пор остаются практически без изменений
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Пояснения по одеждам церковнослужителя. Каргокульт. Но, возможно, элементы первоначальной спецодежды сохранились.
Ни в коем случае не хочу задеть чувства верующих. Только лишь наблюдения.
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Думаю, и сам стиль одежды не случайный
На эту тему рекомендую посмотреть данный фильм (кто не видел). Пожалуй, лучший на тему информации про Ковчег завета:
Ковчег завета – энергоустановка?
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Церковный генератор
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Замок Готторф в Германии
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Здание кунсткамеры в С-Петербурге
С точки зрения архитектуры – зачем эти купола и башенный центральный тип? Это усложняет кострукцию и с точки зрения функционала ничего не несет. Ведь это не храмы с их символизмом. А если смысл в этой конструкции был? Причем сугубо практический: генерация электричества для здания?
Есть у меня знакомый по соц.сети, который живет в С-Петербурге в старом доме и по его словам который еще как-то генерирует слабый уровень электричества. Кое-что он описывал, в частности положительные процессы на биологию его организма. Он хочет разобраться в этом вопросе, приглашает к сотрудничеству. Его контакт: [email protected]
Вот одно из его наблюдений: В старых домах стояли маленькие печи, которые были с топками куда 2 полена тока влезет. Дверца топки экранирована – там было жарко! У моей печи трубы, для дыма, нет! Но есть вентиляция для тёплого воздуха, 4 штуки, у стены. Снизу, на первом этаже, в печь входит труба(для воды), но не выходит! Что горело в топке, так что не было дыма и не было остатков горения(так как нет зольника)?
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Труба на первом этаже.
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Наблюдение от < ![CDATA[
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Это четырёхгранная башня высотой 67 м, установленная в 1869 году в городе Стерлинге в честь шотландского национального героя Уильяма Уоллеса.
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Качество кладки – превосходно!
Смотрим что находится на вершине башни:
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Шины, катод
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Обмотка.
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Шина, Анод
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Зачем башне придали такую явную ассиметрию этим декоративным элементом?
Карго-культ, построенный по памяти (или эскизам). Ассоциации после просмотра появляются: или с генератором защитного поля или ретранслятором пучка/луча (космическая связь?). Думал, что подобные примеры находятся только на Востоке, в Ю-Восточной Азии. Оказывается, и в Европе есть…
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Про металлические полы у меня было в предыдущих частях статей на эту тему. А так же про храм Василия Блаженного – там тоже есть полы из металлических плит. Подборка аналогичных примеров:
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Видны блестящие железные полы. Не ржавеют. Интересно, кто-нибудь их элементный состав проводил? Или это просто чугун, отполированный ногами прихожан?
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Как и предполагал ранее – это тоже, по-видимому связано с работой храмов, с электричеством. Иначе бы сделали просто каменные. Ведь так дешевле.
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На цепях свисают люстры освещения. Кроме освещения прошлом они могли еще выполнять основную роль – люстр Чижевского (ионизация воздуха). Могло ли быть, что воздействие аэроионов на организм называли освЯщением?
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Углич. Церковь царевича Дмитрия “на крови”. Тоже металлические полы
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Думаю, ранее, когда церковный генератор работал, в целях безопасности все прихожане должны быть заземлены через эти металлические плиты. Металлические плиты расположены даже у алтаря.
Как оказалось, храмов, где сохранились металлические полы – очень много:
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В Казани. Название храма не выяснил
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Завидовский храмовый комплекс. < ![CDATA[
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Воскресенская церковь, с.Шупилино. < ![CDATA[
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Видимо, он был еще и разноцветный
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Храм Воскресения Христова в Кадашевской слободе. < ![CDATA[
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Церковь Троицы Живоначальной в Гусе-Железном. < ![CDATA[
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Это один из немногих белокаменных храмов
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Московский Кремль. Женская палата 16 века. < ![CDATA[
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Свято-Никольский собор где-то на на Урале.
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Ступени в храме во имя святителя Николая Чудотворца. Село Быньги
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Я не исключаю, что чугунные полы в храмах устанавливали с целью износостойкости. Но чем хуже каменные? Как писал – это вышло бы дешевле. Так что, вопрос остается.
Источник: www.kramola.info
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Интересно, кто нибудь пробовал повторить схему прибора для получения атмосферного электричества? Если она будет действующей, то это будет прорыв!
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Более-менее понятно. Расскрываю секрет иллюминатов. Данные устройства в статье создают эл.поле в котором светились газоразрядные лампы для освещения:
История вопроса официальная, т.е. не поддающаяся возражению и троллингу:
“Считается, что первая газоразрядная лампа изобретена в 1856 году. Генрих Гейслер получил синее свечение от заполненной газом трубки, которая была возбуждена при помощи соленоида. 23 июня 1891 года Никола Тесла запатентовал систему электрического освещения газоразрядными лампами (патент № 454,622), которая состояла из источника высокого напряжения высокой частоты и газоразрядных аргоновых ламп, запатентованных им ранее (патент № 335,787 от 9 февраля 1886 г. выдан United States Patent Office). Аргоновые лампы используются и в настоящее время. В 1893 году на всемирной выставке в Чикаго, штат Иллинойс, Томас Эдисон показал люминесцентное свечение. В 1894 году М. Ф. Моор создал лампу, в которой использовал азот и углекислый газ, испускающий розово-белый свет”. И далее изобретаются различные модификации ламп, но суть остаётся сутью.
P.S. 1. Лампа дневного света может светиться в эл.поле под высоковольтной линией электропередач. 2. М.Ломоносов при жизни проводил опыты с газоразрядной лампой.