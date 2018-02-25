Электричество древних храмов

Спросите – как? Об этом узнаете ниже. Зачем? Скорее всего с целью оздоровления. И не исключено, что и с целью освещения (от слова свет, без религиозных смыслов). Может быть, по-этому слова освятил и осветил так созвучны?

Изменил название серии статей с электростатики на электричество. Думаю, так будет более правильно, в особенности после просмотра видео, представленных в статье…