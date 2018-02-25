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20 самых шедевральных снимков, когда-либо сделанных для National Geographic.

20:03. 25 февраля 2018 Просмотров - 419 2 коммент. Опубликовал:


На сегодняшний день профессия фотографа довольно прибыльна, но только если у тебя есть настоящий талант к фотографии. Ведь сегодня снимать может буквально любой, кто способен купить себе фотоаппарат.

Многие агентства постоянно проводят различные конкурсы, чтобы отыскать молодые таланты, ведь хороший снимок может рассказать целую историю. Даже фото природы, которыми уже привычно нас радует National Geographic, красноречивы.

Мы решили вспомнить несколько фотографий, попавших в те или иные рейтинги за последние несколько лет. Потому что ими можно наслаждаться вечно, они обладают некой собственной атмосферой.

Вы кто такие? Я вас не звал…

Деревенька в утреннем тумане

Трещина во льду Байкала

 

Совушка довольна снегом

Такого пингвина ты не скоро забудешь

Волк на рыбалке

Мадагаскар

Плитвицкие озера в Хорватии

Светящийся планктон у берега, Иран

Волшебная Исландия

Осень по-итальянски

Попался!

Великолепный белый кит

Пассажиры

Искренний интерес

Остановленное время в штате Висконсин

Желтые медузы у берегов Палау

Подводный торнадо

Долгожданная весна

Затонувшее судно в Карибском море

Кто-то может мне объяснить, как они делают такие снимки? Тут ведь одной удачей или совпадением не отделаешься, сразу видно, что значит талант. Ну а еще, конечно, в этом огромная заслуга природы, которая дарит нам такие виды и ситуации. Всё-таки, красивая у нас планета.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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2 коммент.»

  • 17253 11403
    Вьеха 25 февраля 2018 в 20:11 Ссылка Пометить
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    Просто шедевры!

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  • 6 0
    Дима 25 февраля 2018 в 21:13 Ссылка Пометить
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    Всегда обращаюсь и прошу помоги мне Мама Земля и она помогает…ибо мы её производные…забудьте религию …забудьте всё… мы её порождение и обращаться только с просьбами только к ней поверьте

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