20 самых шедевральных снимков, когда-либо сделанных для National Geographic.

На сегодняшний день профессия фотографа довольно прибыльна, но только если у тебя есть настоящий талант к фотографии. Ведь сегодня снимать может буквально любой, кто способен купить себе фотоаппарат.

Многие агентства постоянно проводят различные конкурсы, чтобы отыскать молодые таланты, ведь хороший снимок может рассказать целую историю. Даже фото природы, которыми уже привычно нас радует National Geographic, красноречивы.

Мы решили вспомнить несколько фотографий, попавших в те или иные рейтинги за последние несколько лет. Потому что ими можно наслаждаться вечно, они обладают некой собственной атмосферой.

Вы кто такие? Я вас не звал…

Деревенька в утреннем тумане

Трещина во льду Байкала

Совушка довольна снегом

Такого пингвина ты не скоро забудешь

Волк на рыбалке

Мадагаскар

Плитвицкие озера в Хорватии

Светящийся планктон у берега, Иран

Волшебная Исландия

Осень по-итальянски

Попался!

Великолепный белый кит

Пассажиры

Искренний интерес

Остановленное время в штате Висконсин

Желтые медузы у берегов Палау

Подводный торнадо

Долгожданная весна

Затонувшее судно в Карибском море

Кто-то может мне объяснить, как они делают такие снимки? Тут ведь одной удачей или совпадением не отделаешься, сразу видно, что значит талант. Ну а еще, конечно, в этом огромная заслуга природы, которая дарит нам такие виды и ситуации. Всё-таки, красивая у нас планета.

Источник: nashaplaneta.su