Выпекаем бездрожжевой хлеб
Программа “Пространство Женщины: выпекаем бездрожжевой хлеб”
Елена Андреева и Наталия Задонская
На мастер классе, вместе с Наталией Задонской, вы узнаете как испечь бездрожжевой хлеб. Хлеб необычный, хлеб, который пекли наши предки, наши бабушки и дедушки.
Вы узнаете как выбрать муку, сделать закваску, подобрать ингредиенты, как правильно замесить тесто, как печь без масла, как укладывать хлеб в форму. А также, какие слова произносит Женщина, чтобы домашний хлеб получился вкусным и полезным.
Устраивайтесь поудобней, начинаем Волшебство!
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Источник: www.youtube.com
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Я пеку на кефире… 2,5 стакана муки, 1,5 стакана кефира, 0,5 чайной ложки соды (размешать с кефиром и настоять минут 10), 3 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 ст. ложка крахмала, 2 ст. ложки растительного масла. Всё перемешать, выложить в форму и печь в нагретой духовке 40 минут…