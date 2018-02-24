Программа “Пространство Женщины: выпекаем бездрожжевой хлеб”



Елена Андреева и Наталия Задонская



На мастер классе, вместе с Наталией Задонской, вы узнаете как испечь бездрожжевой хлеб. Хлеб необычный, хлеб, который пекли наши предки, наши бабушки и дедушки.



Вы узнаете как выбрать муку, сделать закваску, подобрать ингредиенты, как правильно замесить тесто, как печь без масла, как укладывать хлеб в форму. А также, какие слова произносит Женщина, чтобы домашний хлеб получился вкусным и полезным.



Устраивайтесь поудобней, начинаем Волшебство!



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Источник: www.youtube.com