Главная » Видео, Здоровье, Творчество

Выпекаем бездрожжевой хлеб

14:00. 24 февраля 2018 Просмотров - 302 Один комментарий Опубликовал:

Программа “Пространство Женщины: выпекаем бездрожжевой хлеб”

Елена Андреева и Наталия Задонская

На мастер классе, вместе с Наталией Задонской, вы узнаете как испечь бездрожжевой хлеб. Хлеб необычный, хлеб, который пекли наши предки, наши бабушки и дедушки.

Вы узнаете как выбрать муку, сделать закваску, подобрать ингредиенты, как правильно замесить тесто, как печь без масла, как укладывать хлеб в форму. А также, какие слова произносит Женщина, чтобы домашний хлеб получился вкусным и полезным.

Устраивайтесь поудобней, начинаем Волшебство!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!



—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бездрожжевой хлеб – Добрый
.... Всех этих недостатков лишен бездрожжевой хлеб, который содержит в своем ... легким продуктом. Пониженная кислотность бездрожжевого хлеба позволяет употреблять его даже людям...-v-sovremennom-hle Вывод: выпекайте бездрожжевой хлеб сами или покупайте у тех...
Рецепт бездрожжевого хлеба
Бездрожжевой хлеб, приготовленный своими руками, ...отсутствуют специфические свойства, присущие хлебу, приготавливаемому на дрожжах. Кроме...закваску в ХОЛОДИЛЬНИКЕ. Делаем хлеб: достаем закваску из холодильника ...часа. Снимаем пленку и выпекаем 1 час при 200...
Как ПРОСТО... Приготовить дома лечебный хлеб
... в однородную тестовую массу и выпекают. Хлеб “ТОНУС” – экологически чистый ...после этого видео "Бездрожжевой хлеб! Бездрожжевая закваска. Как самому испечь хлеб." (благодарность автору -.... Как замешивать тесто и выпекать хлеб, принцип смотрите здесь (читать...
Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ, часть первая
...Швеции и других странах бездрожжевой хлеб рекомендуется в качестве одного...деревнях сохранились рецепты приготовления хлеба без сегодняшних дрожжей.... Как распознать опасный черный хлеб (2016). «Пищевая революция... покупать хлеб в магазине и стал выпекать его ...

Один комментарий»

  • 8951 7697
    Вячеслав 24 февраля 2018 в 14:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Я пеку на кефире… 2,5 стакана муки, 1,5 стакана кефира, 0,5 чайной ложки соды (размешать с кефиром и настоять минут 10), 3 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 ст. ложка крахмала, 2 ст. ложки растительного масла. Всё перемешать, выложить в форму и печь в нагретой духовке 40 минут…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>