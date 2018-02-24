В Госфонд России будут покупать только золото

Источник: riata.ru

Минфин РФ изменил стратегию пополнения Госфонда: вместо ювелирных украшений будет покупать только золото.

В Госфонд в прошлом году было закуплено 2,2 тонны золота на 7 млрд руб. До этого мы два года золото не закупали и возобновили закупки. Планируем и дальше закупать. Пауза была связана с тем, что мы пересматривали стратегию. Теперь определились, поняли, что закупки золота – это правильно”, – заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев во время посещения АО «Приокский завод цветных металлов».

Приокский завод цветных металлов — единственное предприятие в России, которое на сегодняшний день обеспечивает возврат федерального оборотного драгоценного металла в Госфонд.

По распоряжению правительства, с 2014 по 2017 гг. предприятие передало в Госфонд России 4,6 тонны золота и 30,1 тонны серебра на общую сумму 12,1 млрд руб.

«Передача оставшегося количества драгоценных металлов произойдет в текущем году. В общем объеме Госфонд России получит 5,4 тонны золота и 36 тонн серебра на сумму 14,3 млрд руб.», — заявил замминистра Моисеев.

Минфин будет покупать в Госфонд золото в слитках, которое торгуется на бирже, и его можно без проблем продать для бюджета.

«У нас общий объем 10 млрд руб. на закупки в Госфонд в этом году: 8,5 млрд – это золото, а остаток – это либо разного рода материалы для существующих в Гохране изделий, либо это уникальные самородки, изделия из драгоценных камней и металлов, которые имеют высокую культурную ценность. Но это когда Госфонд выполняет функцию музея», – отметил Моисеев.

Покупка бриллиантов и драгкамней в Госфонд не планируется. «Была несколько лет назад массовая их закупка, а в этом году такого нет. В принципе, мы можем рассмотреть возможность купить у „Кристалла“ какие-то их изделия именно как представляющие интерес с культурной точки зрения. Закупки рыночных бриллиантов мы не предполагаем», – пояснил Моисеев.

Согласно закону о федеральном бюджете на пополнение Госфонда в 2018 г. запланировано 8,5 млрд руб., в 2019 и в 2020 гг. — по 10,5 млрд руб. в год. В этот же период бюджетом предусмотрена продажа запасов Госфонда – в 2018–2020 гг. на сумму 7,5 млрд руб. в год.

Стекляшки из Госфонда продадут

«Мы считаем, что у нас в Госфонде много всего по историческим причинам накопилось, чего там не нужно. Например, больше количество ювелирных изделий 80-х годов», – отметил Моисеев.

Такая ювелирка сделана из золота низкого качества и стекляшек — то, что не продавалось в магазинах.

«Очень большая доля ювелирных изделий советского периода была очень низкого качества, что даже неизбалованные советские люди это не покупали», – отметил замминистра.

«Мы сейчас с этим разбираемся, и, знаете, там удивительные вещи: там стекляшки, золото очень низкой пробы. Стекляшки приходится выбрасывать, а золото идет на аффинаж. Наши с вами бабушки думали, что носили сережки с красными камушками, а это были стекляшки», – заявил Моисеев.

Источник: nstarikov.ru