Сводки от ополчения Новороссии 24 февраля 2018
- 09:20 ВСУ обстреляли ДНР с применением артиллерии.
- 03:00 Армия с народом: Военные ДНР доставили помощь в прифронтовое Зайцево (ВИДЕО).
- 02:04 Донбасс: Ситуация обострилась, позиционные бои по всей линии фронта.
- 02:00 Будущие офицеры защитили честь ДНР (ФОТО).
- 01:21 Военнослужащая ВС ДНР «Мурка» поздравила бойцов с Днем защитника Отечества.
- 01:05 Участница военно-патриотического клуба “Спартанцы” поздравила военных с днем защитника Отечества.
- 00:41 Возмездие: Уничтожена позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:32 Артиллеристы в центре Луганска открыли праздничный салют в честь 23 февраля.
- Вчера 23:04 Чичерина выступила перед бойцами батальона Захара Прилепина.
ВСУ обстреляли ДНР с применением артиллерии
Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании.
За прошедшие сутки ВС Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия калибром 122-мм, минометы калибром 120 и 82 мм, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Армия с народом: Военные ДНР доставили помощь в прифронтовое Зайцево (ВИДЕО)
Вооружённые силы ДНР, общественная организация «Боевое братство» и гуманитарный фонд «Руспомощь» провели совместную акцию по оказанию помощи находящемуся на передовой посёлку Зайцево.
Глава поселковой администрации поблагодарила за помощь, которая необходима жителям, постоянно страдающим от обстрелов, многие из которых потеряли из-за действий ВСУ своё имущество и жильё. Офицер ВС ДНР «Железный», в свою очередь, заверил что военные не оставят своих сограждан в беде и будут не только защищать их, но и помогать всем чем смогут.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс: Ситуация обострилась, позиционные бои по всей линии фронта
В ночь с 23 на 24 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась.
Украинские войска ведут огонь из тяжелой артиллерии и минометов практически по всей линии фронта. Также используется бронетехника, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулемёты и снайперские винтовки.
В настоящее время под обстрелами находятся районы Донецкого аэропорта, Ясиноватского блокпоста, поселок Трудовские в Петровском районе Донецка, трасса Донецк-Горловка, а северные районы Горловки.
Неспокойно и на южном направлении в ДНР. Там около полуночи завязался бой с применением минометов в окрестностях н. п. Еленовка и Стыла.
Под огнем ВСУ оказались районы Светлодарской дуги.
Местные жители пишут о том, что творится вокруг них:
«Светлодарская дуга загремела ни на шутку, что-то с каждым часом все громче и громче…»,
«Ясиноватая тоже гремит»,
«Ппц 5 кв. (Горловка) слышно, слушаю муз в наушниках и слышу как кровать ходуном ходит!»
В ЛНР обстреливается трасса Бахмутка практически по всей ее протяженности, в районе Стаханова отмечены ожесточенные столкновения.
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Будущие офицеры защитили честь ДНР (ФОТО)
С 11 по 20 февраля 2018 года 10 воспитанников Республиканского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. Г.Т. Берегового в ДНР приняли участие в XVI Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу!» на базе Пермского кадетского корпуса Пермского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина (г. Пермь, РФ), где заняли первое место.
Это мероприятие начинает свою традицию с 2003 года; в 2004 году оно получило статус Всероссийского слета юных патриотов. С тех пор такой Слет проводится ежегодно, а начиная с 2015 года стал наименоваться Международным — в связи с тем, что в нём впервые приняли участие юные патриоты не только с территории России.
В этом году в Слете приняли участие команды кадетских корпусов и школ, лицеев, военно-патриотических клубов и общественных объединений субъектов Российской Федерации, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монгольской Народной Республики, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего в соревновании приняли участие 36 команд-участниц.
На слёте воспитанники специальных учебных заведений и патриотических клубов могли проявить свои лучшие качества: физическую выносливость, волю, специальные умения, трудолюбие, способности преодолеть психологические преграды.
Открылась программа Слета системой творческих лабораторий и презентациями («визитками») команд, где ребята могли рассказать о себе, своих регионах и командах.
Далее — после марш-броска — участники Слета проживали, обучались и соревновались в палаточном лагере. За это время парни и девушки из разных регионов и стран успели подружиться и научились работать слаженно в смешанных командах. В лесной школе, которая открылась на территории палаточного городка, ребята учились с помощью компаса ориентироваться на местности; осваивали азы тактической и тактико-специальной, огневой, медицинской подготовки; познакомились с тактикой войск национальной гвардии РФ, криминалистикой и гражданской защитой; попробовали себя в минно-взрывном, пожарном и спасательном деле. Своими глазами увидели, как — с помощью дирижабля — осуществляется высотное видеонаблюдение. Также участником пришлось применять приемы рукопашного боя, преодоления туристической и единой, армейской полосы препятствий.
Члены команд стали участниками интеллектуальной игры «Отечества достойные сыны», посвященной истории кадетского движения, участвовали в эстафете по плаванию, а по вечерам учили патриотические песни.
Важным мероприятием стало подведение итогов Слета — рефлексия, которая была организована в малых группах. В ходе работы ребята обсудили свои ожидания, с которыми они ехали на Слет, и полученные результаты, поделились мыслями по поводу своих достижений и трудностей, а также внесли конструктивные предложения по организации следующего Слета.
Впервые Республиканский военный лицей имени Г.Т. Берегового принял участие в Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу!» в сложном 2015 году. В 2018-м — четвертая поездкам делегатов из Донецкой Народной Республики на этот широкомасштабный праздник юношеской дерзости духа и вдохновения завершилась наивысшим успехом. Команда Республиканского военного лицея — стала победителем слета!
Отметим, что за 4 года лицей поднялся с 16-го до 1-го места в турнирной таблице Слета. Это стало хорошим подарком, в преддверие 25-летия лицея, отмечаемого в мае 2018 года. И все участники команды внесли свою лепту в копилку общей победы!
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военнослужащая ВС ДНР «Мурка» поздравила бойцов с Днем защитника Отечества
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Участница военно-патриотического клуба “Спартанцы” поздравила военных с днем защитника Отечества
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Возмездие: Уничтожена позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел ДНР (ВИДЕО)
На Донбассе точным огнем уничтожена артиллерийская позиция украинских оккупантов, с которой велись обстрелы мирных городов и поселков. Соответствующее видео обнародовано Защитниками Донецкой Народной Республики.
Некоторые СМИ и блогеры утверждают, что именно отсюда ВСУ якобы расстреляли санитарный автомобиль, который эвакуировал раненого бойца ДНР под Докучаевском.
«А вот и ответка по тем сволочам из 93-й бригады ВСУ, что уничтожили из ПТРК санитарный автомобиль», — пишет, например, блогеr Daily War.
По данным «Русской Весны», уничтожена совсем другая позиция карателей и более недели назад, потому что больше семи дней на полях и уж тем более в лесах Донбасса лежит снег (в городах в основном его не было до 23 февраля). На описываемом же видео на полях и под деревьями снега нет.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Артиллеристы в центре Луганска открыли праздничный салют в честь 23 февраля
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Чичерина выступила перед бойцами батальона Захара Прилепина
К оглавлению | Источник: www.youtube.com