Сводки от ополчения Новороссии 24 февраля 2018

С 11 по 20 февраля 2018 года 10 воспитанников Республиканского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. Г.Т. Берегового в ДНР приняли участие в XVI Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу!» на базе Пермского кадетского корпуса Пермского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина (г. Пермь, РФ), где заняли первое место.

Это мероприятие начинает свою традицию с 2003 года; в 2004 году оно получило статус Всероссийского слета юных патриотов. С тех пор такой Слет проводится ежегодно, а начиная с 2015 года стал наименоваться Международным — в связи с тем, что в нём впервые приняли участие юные патриоты не только с территории России.

В этом году в Слете приняли участие команды кадетских корпусов и школ, лицеев, военно-патриотических клубов и общественных объединений субъектов Российской Федерации, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монгольской Народной Республики, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего в соревновании приняли участие 36 команд-участниц.

На слёте воспитанники специальных учебных заведений и патриотических клубов могли проявить свои лучшие качества: физическую выносливость, волю, специальные умения, трудолюбие, способности преодолеть психологические преграды.

Открылась программа Слета системой творческих лабораторий и презентациями («визитками») команд, где ребята могли рассказать о себе, своих регионах и командах.

Далее — после марш-броска — участники Слета проживали, обучались и соревновались в палаточном лагере. За это время парни и девушки из разных регионов и стран успели подружиться и научились работать слаженно в смешанных командах. В лесной школе, которая открылась на территории палаточного городка, ребята учились с помощью компаса ориентироваться на местности; осваивали азы тактической и тактико-специальной, огневой, медицинской подготовки; познакомились с тактикой войск национальной гвардии РФ, криминалистикой и гражданской защитой; попробовали себя в минно-взрывном, пожарном и спасательном деле. Своими глазами увидели, как — с помощью дирижабля — осуществляется высотное видеонаблюдение. Также участником пришлось применять приемы рукопашного боя, преодоления туристической и единой, армейской полосы препятствий.

Члены команд стали участниками интеллектуальной игры «Отечества достойные сыны», посвященной истории кадетского движения, участвовали в эстафете по плаванию, а по вечерам учили патриотические песни.

Важным мероприятием стало подведение итогов Слета — рефлексия, которая была организована в малых группах. В ходе работы ребята обсудили свои ожидания, с которыми они ехали на Слет, и полученные результаты, поделились мыслями по поводу своих достижений и трудностей, а также внесли конструктивные предложения по организации следующего Слета.

Впервые Республиканский военный лицей имени Г.Т. Берегового принял участие в Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу!» в сложном 2015 году. В 2018-м — четвертая поездкам делегатов из Донецкой Народной Республики на этот широкомасштабный праздник юношеской дерзости духа и вдохновения завершилась наивысшим успехом. Команда Республиканского военного лицея — стала победителем слета!

Отметим, что за 4 года лицей поднялся с 16-го до 1-го места в турнирной таблице Слета. Это стало хорошим подарком, в преддверие 25-летия лицея, отмечаемого в мае 2018 года. И все участники команды внесли свою лепту в копилку общей победы!

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