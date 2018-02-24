Самый большой мегалит в мире весом 20 тысяч тонн? (храм Джаганнатхи в Пури (Индия))

На сайте “Русская правда” в статье неизвестного автора “Материальные источники прошлых цивилизаций” < ![CDATA[ ]]> https://goo.gl/NAX5BO< ![CDATA[]]> утверждается:

Крыша одного из храмов города Пури в Индии сделана из монолита массой в 20 тысяч тонн. Каким образом такой монолит доставили в город и подняли на храм, ответа нет

Насколько я понял, речь идет о Храме Джаганнатхи в Пури:

Здесь < ![CDATA[ ]]> http://amenra.ru/?p=2374< ![CDATA[]]> указана высота этой башни – 65 метров. Это более 20 этажей.



Действительно, если это мегалит, то, впечатляет. Баальбек и Гром Камень отдыхают, если это правда.



Почему я говорю “если”? Потому что я не знаю ничего – может это не один кусок скалы а сложен из кирпичей. Но вряд ли.



Если все же мегалит, то, почему решили, что его сюда притащили, а не обработали скалу стоящую на этом месте ? Возможно, потому что нижняя часть храма из другого материала и видна граница между нижней частью и “крышей”.



Так же, судя по окружающему ландшафту, это не могла быть скала, потому что это равнинная местность и мало вероятно, что на ровном месте стояла одинокая скала.



Однозначно утверждать ничего нельзя. Слишком мало информации.



Главный вопрос – почему они считают, что этот монолит ДОСТАВИЛИ, а не обработали на этом месте бывшую там скалу, как это обычно делалось в Индии?



У кого есть какая-либо информация о храме Джаганнатхи в Пути – отзовитесь.



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