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Самый большой мегалит в мире весом 20 тысяч тонн? (храм Джаганнатхи в Пури (Индия))

13:58. 24 февраля 2018 Просмотров - 384 Нет комментариев Опубликовал:

На сайте “Русская правда” в статье неизвестного автора “Материальные источники прошлых цивилизаций” < ![CDATA[]]>https://goo.gl/NAX5BO< ![CDATA[]]> утверждается:

Крыша одного из храмов города Пури в Индии сделана из монолита массой в 20 тысяч тонн. Каким образом такой монолит доставили в город и подняли на храм, ответа нет

Насколько я понял, речь идет о Храме Джаганнатхи в Пури:

Здесь < ![CDATA[]]>http://amenra.ru/?p=2374< ![CDATA[]]> указана высота этой башни – 65 метров. Это более 20 этажей. 

Действительно, если это мегалит, то, впечатляет. Баальбек и Гром Камень отдыхают, если это правда.

Почему я говорю “если”? Потому что я не знаю ничего – может это не один кусок скалы а сложен из кирпичей. Но вряд ли. 

Если все же мегалит, то, почему решили, что его сюда притащили, а не обработали скалу стоящую на этом месте ? Возможно, потому что нижняя часть храма из другого материала и видна граница между нижней частью и “крышей”. 

Так же, судя по окружающему ландшафту, это не могла быть скала, потому что это равнинная местность и мало вероятно, что на ровном месте стояла одинокая скала. 

Однозначно утверждать ничего нельзя. Слишком мало информации.

Главный вопрос – почему они считают, что этот монолит ДОСТАВИЛИ, а не обработали на этом месте бывшую там скалу, как это обычно делалось в Индии?

У кого есть какая-либо информация о храме Джаганнатхи в Пути – отзовитесь.
 

***

Лев Худой ВК < ![CDATA[]]>http://vk.com/levhudoi< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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