Самая сенсационная находка российских ученых!

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И только что ли в Москве? Вот Вам и Питер:“О́хта-центр — нереализованный проект делового квартала в Санкт-Петербурге, на правом берегу Невы. На первых этапах подготовки площадки к строительству было понятно, что на длительное время придется саму площадку передать археологам”.Вы сами уловили, что Вы только что прочитали? Ради того, чтоб помочь картавым инородцам довести их догмы относительно нашего прошлого, дескать варвары и деревянная Русь, “наши” археологи не поленились отстранить капиталистов от застройки супермаркета, строящегося для продаже заменителя еды! Какие же наши правительственные ученые молодцы!Только что это нам напоминает? Да ровно тоже самое, что делают “ученые” Европы и Америки. При том, что в Индии есть такие скальные сверхтехнологичные шедевры:Пирамиды, под названием “Кофуны”, в Японии:Гонабадский кяриз:Бамианские статуи в Афганистане:Звездный форт Элваша:Пирамиды Франции:И так далее и тому подобное… и что “ученые” Европы и Америки делают? Правильно, они игнорируют кучу доказательств технологичной расы и ищут отсутствие цивилизации, как зашторенные зайчики с барабаном, с ключиком для завода на спине! Им важно только находить “палки-капалки” (это же надо быть таким страусом, чтоб такое название придумать!), в пещерах рисунки и шкуры мамонта, которыми “укрывались дикие люди”.Но вернемся к нашим умам, которые служат тому же богу лживой науки, как и ученые Запада, держат свои высокооплачиваемые Синагоги и нас, люд, за свою паству. У нас что, больше нечего исследовать, кроме древесины? Так я Вам покажу то, что Вы всячески стараетесь не замечать!Ростов:Не правда ли раскопанное сухое и деревом не пахнет? Что мы видим? То, что люди мало того что вырыли подземелья, так еще и транспортировали кирпич массового производства, обложив прекраснейшей кладкой! И даже более того, о этих подземельях вообще никто ничего не знает! Как так, что такой технологичный процесс строительства бесследно исчез из умов нашего прошлого, нет не в книгах, не в устах политиков, не по СМИ, нигде? Это же не на Марсе происходило!Это подземелье в Ростове раскопали и сразу же зарыли! Это же Вам не допотопная древесина в Москве и Питере! Там сразу стройку остановят навороченных бизнесменов, чтоб доказать всем и самому себе, что наши предки были отсталыми и тупыми, как технологиями не владели! Там даже мафиози супермаркетов ничего не смогли сделать, так как понаехала мафия от правительственной лже-науки! тут… не-не-не, раскапывать свидетельство развитой Руси наши “умы” не будут, дабы не обидеть инородных писателей нашего прошлого.Фотографии Ростовского подземелья взяты от сюда:Подземный Саратов:Самара:Кяризы (подземные ходы средневековой Евпатории):О подземном городе Москвы принято вообще молчать. Единственное от кого мы о них слышим, это от московских диггеров, которые прям текстом и говорят, что много находят дверей, с пометкой правительственной “строго запрещено”. Пытались ребят достучаться до верхов, чтоб дали разрешение. Но к ним позвонили люди на телефон и вежливо объяснил как полезно для их здоровья о этом разрешение забыть.А те диггеры, которые всё же проникают в подземные города, пропадают бесследно или их власти таскают по судам и тюрьмам. Дескать разгласили информацию, которую чиновники засекретили от народа. Позже я эту тему раскрою пошире, по репрессиям исследователей подземных городов Киева, Питера, Москвы и других.Киев:В общем под каждым, абсолютно под каждым древним городом Руси есть свой подземный город. Правительство и их мафиозная наука о этом не то, что не освещает, так они еще и запрещают энтузиастам их исследовать! Им проще чтоб их правительственные холопы откапывали дерево, доказывая нам, что у нас развитого прошлого нет. Хотя, по выше упомянутым километровым туннелям с многими этажами вниз, обложенными абсолютно прекрасной кладкой, говорит совсем о другом.Эти подземные города уже свидетельствуют, что наши предки не то, что наверху в совершенстве владели кладкой, но и с большой легкостью вырыли и построили подземный Мир, о котором принято не особо говорить.И это не всё, не будьте такими наивными. Дальше наш путь лежит по ещё большим свидетельствам такой технологичности, что не то, что откопанные бревнышки Москвы и Питера рядом не стоят, по сравнению с этим меркнет и Египет!Представляю Вашему вниманию подземный город на Кавказе.По словам исследовавших, это только вентиляцияИ хорошо, что в горах и такой масштаб, ведь есть у меня знакомые, которые нашли какое-то древнее сооружение, исписанное рунами. Кому только не звонили и к этим, которые ищут деревянную Русь, и к Мулдашеву. Пока кто-то приехал, на том месте уже стоит котлован! У нас под носом каждый день правительственные “ученые” активно вывозят скелеты великанов в неизвестном направление. Уже столько народу о этом знает, а как горохом об стену.На последок чертеж этой “вентиляционной шахты”:Друзья пишут “Не давно нашёл пирамиду в Геленджике.Неужели раньше ни кто не видел на территории нашей страны огромное количество пирамид?Почему они не интересны нашим “учёным”?”“Проводились исследования, есть доказательства того, что гора Нексис в Геленджике – пирамида, под ней огромные геодезические пустоты. Стала узнавать, странно, что раньше никто не замечал. Фото сделано мной”Следующее фото знаменитая пирамида в Находке. Их две, называются Брат и Сестра. Сестра – пирамидальная гора, происхождение которой, скорее всего природное. Но вот Брат… это загадка. Вы видите то, что от него осталось. Его высота была 330 метров:Вам еще хочется знать о деревянных постройках, которые ищут российские ученые на заказ правительственной элиты?Мне очень нравится эта «горушка» на Камчатке:Есть такие и на Колыме, и на Чукотке, но это просто шедевр! В Боснии пирамида совсем на пирамиду не была похожа, только когда начались раскопки, появились материальные доказательства её искусственного происхождения.Гора Пидан:Каменный город:Гора Шаман недалеко от с. Нижнетамбовское, Хабаровский край:Скалы Довбуша. Карпаты:Гора Воттоваара:____________________________И конечная, это Сибирь, горная шория:Такие гигантские блоки и египтологов всего Мира идиотами выставляют, а наших, которые так трясутся у находок какой-то древесины, вообще настоящими балбесами! Вы видите сколько от нас скрывают всего? Вы думаете никто в правительстве как нашем, так и за бугром, не знает? Не будьте наивными!Пули СнегопадаФильмы по материалам этой статьи: