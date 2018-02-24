Как вырастить творческих и патриотичных граждан?
21:26. 24 февраля 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Нередко приходится слышать обречённые сетования, мол, а что я один могу сделать?
Одному, конечно, не просто сопротивляться системе. Зато объединившись, люди могут формировать более справедливое будущее. Например, как это сделали жители Башкирии.
Одному, конечно, не просто сопротивляться системе. Зато объединившись, люди могут формировать более справедливое будущее. Например, как это сделали жители Башкирии.
Более 150 школьников и детсадовцев представили исследовательские работы на конференции в Бирске
Источник: ss69100.livejournal.com