Как вырастить творческих и патриотичных граждан?

Более 150 школьников и детсадовцев представили исследовательские работы на конференции в Бирске

Нередко приходится слышать обречённые сетования, мол, а что я один могу сделать?Одному, конечно, не просто сопротивляться системе. Зато объединившись, люди могут формировать более справедливое будущее. Например, как это сделали жители Башкирии.

Источник: ss69100.livejournal.com