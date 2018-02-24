Историю России никто и не скрывал. Достаточно уметь читать по русски.

Всё, о чём пойдёт речь ниже, я довольно давно уже излагал, но при этом опирался на другие источники, преимущественно на легенды города Изборска. Сказание же (ссылку прислал один из моих друзей), публикую потому, что оно во многом подтверждает существующие по сей день, устные легенды, а кроме того, позволяет устранить вкравшиея ошибки. По всему выходит, что к Сказанию нужно относится как к летописи, а не как к легенде, а именно так к нему относится академическая наука, безуспешно разыскивющая уже 150 лет град Словенск на Ладоге.

Итак: СКАЗАНИЕ О СЛОВЕНЕ И РУСЕ И ГОРОДЕ СЛОВЕНСКЕ ИЗ ХРОНОГРАФА 1679 ГОДА

Мои комментарии будут выделены жирным курсивом. Это указания на очевидные факты, которых не замечает официальная наука.

В лето от сотворения света 2244, во второе же лето по потопе, по благословению Ноя праотца разделися вся вселенная (Здесь автор указывает нам на тот факт, что мы неверно понимаем теперь слово «вселенная». Это не дальний космос, это земли, вновь, или впервые заселяемые людьми.) на три части трем сыном его, Симу, Хаму и Афету. Низвержеся от нерадения Хам от благословения отца своего Ноя, зане упився вином. И потом истрезвися Ной от вина, и разуме, елико сотвори ему менший сын Хам, и рече: “Проклят буди Хам отрок и да будет раб братома своима”. (Здесь и далее необходимо не упускать из виду тот факт, что летописец являлся христианином, и все события излагает исключительно в рамках «правильных» религиозных догм.)

И благослови Ное дву сынов своих, Сима и Афета, иже покрыта наготу отца своего, опак зряще, наготы же его не видеша. И благослови Сифа, сына Арфаксадова, да вселится в пределех Ханаановых. (Заметьте, речь идёт не о Палестине, а о территории современной России, что в очередной раз демонстрирует верность утверждения о том, что в Библию предки русских вошли под названием ханаанцы/хананеи.)

Афету же по благословению отца своего Ноя излиявшуся на западныя и на северныя страны даже и до полунощия. По мале же времени правнуцы Афетовы Скиф и Зардан отлучишася от братий своих и от рода своего от западных стран, и коснушася полуденных стран, и вселишася во Ексинопонте, и живяху тамо многа лета, и от сих породишася сынове и внуцы и умножишася зело, и прозвашася по имени прадеда своего Скифа Скифия Великая.

И бысть между ими распря и междоусобица и крамола многа и тесноты ради места. Начальницы же тогда родители их княжаху единого отца сынове пяточислении кровницы, им же имена:

1) Словен,

2) Рус,

3) Болгар,

4) Коман,

5) Истер.

От сих же племене во время последнее и каган сыроядец изскочи, (Здесь возникает очень спорный вопрос, из-за которого рассорилось множество друзей. Никто не может объяснить значения словосочетания «каган сыроядец». Евреи уверены в том, что это веский аргумент, свидетельствующий о том, что ещё до появления русских, на этой земле уже жили евреи. Как ни странно, те, кто утверждает, что евреи появились позже русских, используют тот же самый аргумент. Я же полагаю, что сам предмет спора нелеп до безумия. Меряться у кого длиннее, это последнее, что стоит делать оппонентам при поиске истины. Скорее всего, мы не знаем истинно значения слова каган. Кто, вообще, и на каком основании убедил всех, что это титул еврейских царей? Спорить можно было до того, как появились глубокие исследования в области ДНГ-генеалогии, ну а теперь то что? Я предлагаю третью версию: -

Каган сыроядец это праотец степных кочевников половцев и печенегов. Логично, что на бескрайних просторах, где на сотни километров нет ни кустика, люди готовили пищу своеобразно, положив на спину коню. За один день пути верхом, ломтики сырой конины превращалась в превосходные казы или жужык, которые сейчас считаются изысканными деликатесами. А у степных кочевников, правители носили титул Хана. Мог быть и Каган, по аналогии с хазарскими князьями, называвшими себя именно так:- Каган. Но хазары то никаким боком к евреям не относятся, ровно как, и палестинцы). о нем же греческая история последи изъяснит. Мы же на предлежащее возвратимся, Князем убо скифским Словену и Русу, мудростию и храбростию в роде своем всех превозшедшим, и начаша размышляти со ближними своими премудре, рекоша же сице: “Или толико всего вселенныя, иже ныне под нами? Еда несть во жребии праотца нашего Афета еще части земли благи и ко вселению человечю угодны?

Слышахом бо от предков своих, яко благословил праотец наш Ной прадеда нашего Афета частию земли всего западнаго и севернаго и полунощнаго ветров, и ныне убо, братие и друзи, послушайте совета нашего, оставим далече от нас вражду сию и несогласие, еже ныне тесноты ради творится в нас, и подвигнемся убо, и идем от земля сея и от рода нашего, и пойдем по вселенной света, сущей во жребии прадед наших, иде же нас приведет счастие и благословение праотца нашего благословеннаго Афета и подаст нам землю доброплодну во обитание нам и родам нашим”.

И люба бысть сия речь Словенова и Русова всем людем, и вей яко единемы усты реша: “Благ совет князей наших и добра речь и угодна премудрых держателей”. (А этот фрагмент, опять таки сильно напоминает библейскую скзку о том, как евреям обетовали некую землю. Кто у кого слизал, неясно, ибо, как уже было сказано, автор текста – убеждённый христианин. Но я склонен считать, что украли всё-таки евреи, когда сочиняли Библию. Ну сами подумайте, на кой леший евреям собственная страна? Как они тогда будут владеть другими народами, как им завещано Торой, если станут жить обособленно, в одной стране? Как только они соберутся на одной земле, само существование сионизма-иудаизма утратит всякий смысл.)

И в лето от сотворения света 3099 Словен и Рус с роды своими отлучишася от Ексинопонта (Из Причерноморья), и идоша от роду своего и от братия своея, и хождаху по странам вселенныя, яко острокрилаты орли прелетаху сквозе пустыня многи, идуще себе на вселение места благопотребна. И во многих местех почиваху, мечтующе, но нигде же тогда обретше вселения по сердцу своему. 14 лет пустыя страны обхождаху (На это никто не обращает внимания, но ведь ясно сказано, что отряд шёл к Ильменю через пустыни! А ведь вся геология Северо-западного региона подтверждает тот факт, что ещё совсем недавно здесь отступило море, обнажив осадочные породы – известь, песок и глину. Никаких лесов. Трава, если только успела порасти на песчаных дюнах. Откуда тут быть вековым лесам, если слой плодородной почвы не превышает четырёх сантиметров даже сегодня! Значит триста лет назад Новгородская и Псковская области выглядели в лучшем случае, как калмыцкая степь сегодня, а скорее всего, вообще как Приаралье. Пески, и масса разветвлённых бухт и заливов Балтийского моря, которое приняло нынешние очертания, только явив со дна руины Санкт-Петербурга. Кстати топонимика Псковской области до сих пор сохранили названия, свидетельствующие о том, что здесь когда то была пустыня. Известные места – Феофилова, и Никандрова Пустынь (ударение на «У»). Но есть и другие места, со словом «пУстынь» в названии.), дондеже дошедше езера некоего велика, Моикса зовомаго, последи же от Словена Илмер проименовася во имя сестры их Илмеры. И тогда волхвование повеле им быти населником места оного.

И старейший, Словен, с родом своим и со всеми, иже под рукою его, седе на реце, зовомей тогда Мутная, последи ж Волхов проименовася во имя старейшаго сына Словенова, Волхова зовома.

Начало Словенску граду, иже последи Новъград Великий проименовася. И поставиша град, и именоваша его по имени князя своего Словенеск Великий, той же ныне Новъград, от устия великаго езера Илмеря вниз по велицей реце, проименованием Волхов, полтора поприща.

И от того времени новопришельцы скифстии начаху именоватися словяне, и реку некую, во Илмер впадшую, прозваша во имя жены Словеновы Шелони. Во имя же меньшаго сына Словенова Волховца преименова оборотню протоку, иж течет из великие реки Волхова и паки обращается в него. Больший же сын оного князя Словена Волхв бесоугодник и чародей и лют в людех тогда бысть, и бесовскими ухищреньми мечты творя многи, и преобразуяся во образ лютаго зверя коркодила, и залегаше в той реце Волхове путь водный, и не поклоняющих же ся ему овых пожираше, овых же испроверзая и утопляя.

Сего же ради людие, тогда невегласи, сущим богом окаяннаго того нарицая и Грома его, или Перуна, рекоша, руским бо языком гром перун именуется. Постави же он, окаянный чародей, нощных ради мечтаний и собирания бесовскаго градок мал на месте некоем, зовомо Перыня (С Перыней возникает только одна устойчивая ассоциация – современный город Пярну, в Эстонии, который до отделения Эстонии от России носил имя Пернов, а ещё ранее – Перунов. Но в полнее может быть, что в летописи речь идёт о ином Перыне.) , иде же и кумир Перунов стояше. И баснословят о сем волхве невегласи, глаголюще, в боги сел окаяннаго претворяюще.

Наше же християнское истинное слово с неложным испытанием многоиспытне извести о сем окаяннем чародеи и Волхове, яко зле разбиен бысть и удавлен от бесов в реце Волхове и мечтаньми бесовскими окаянное тело несено бысть вверх по оной реце Волхову и извержено на брег противу волховнаго его градка, иде же ныне зовется Перыня. (Но если принять во внимание легенду о том, как деревянный идол Перуна плыл из Волхова вверх по течению, то можно обнаружить там ещё один Волхов…):

И со многим плачем тут от неверных погребен бысть окаянный с великою тризною поганскою, и могилу ссыпаша над ним велми высоку, яко же обычай есть поганым. И по трех убо днех окаяннаго того тризнища проседеся земля и пожре мерзкое тело коркодилово, и могила его просыпася с ним купно во дно адово, иже и доныне, яко ж поведают, знак ямы тоя не наполнися. (Не Киришское ли озеро это ныне?)

Другий же сын Словенов малый Волховец живяше со отцем своим во граде своем великом Словенцы. И родися Волховцу сын Жилотуг, и протока проименовася во имя его Жилотуг, в ней же той утопе еще детеск.

Другий же брат Словенов Рус вселися на месте некоем разстояннем Словенска Великаго, яко стадий 50 у соленого студенца, и созда град между двема рекама, и нарече его во имя свое Руса, иж и доныне именуется Руса Старая. Реку же ту сущую едину прозва во имя жены своея Порусии, другую ж реку имянова во имя дщери своея Полиста. И инии градки многи Словен и Рус поставиша.

И от того времени по имяном князей своих и градов их начахуся звати людие сии словяне и руси. От создания мира до потопа лет 2242, а от потопа до разделения язык 530 лет, а от разделения язык до начала создания Словенска Великаго, иже ныне Великий Новъград, 327 лет. И всех лет от сотворения света до начала словенскаго 3099 лет. (2410 г.д.н.р получается Новгороду Великому.)

Словен же и Рус живяху между собою в любви велице, и княжиша тамо, и завладеша многими странами тамошних краев. Такоже по них сынове их и внуцы княжаху по коленом своим и налезоша себе славы вечные и богатства многа мечем своим и луком. Обладаша же и северными странами, и по всему Поморию, даже и до предел Ледовитого моря, и окрест Желтовидных вод, и по великим рекам Печере и Выми, и за высокими и непроходимыми каменными горами во стране, рекома Скир, по велицей реце Обве, и до устия Беловодныя реки, ея же вода бела, яко млеко. (Молочная река – кисельные берега, или Беловодье, перечислен как реальный географический объект. Многие считают, что это Обь, но из текста ясно, что Обь это одно, а белая река – другое. Иртыш, или Белая река в Уфе?) Тамо бо берущи дорогою скорою звери, рекомаго дынка, сиречь соболь. Хождаху ж и на Египетъския страны воеваху, и многое храбрьство показующе во еллинских и варварских странах, велий страх от сих тогда належаше.

(С Египтом, вроде бы, ясно. Для некоторых следует уточнить, что эллинские земли, это Греция, а варварскими странами иногда называли страну Варварию, некогда единую, и занимавшую весь север Африки от Геракловых столбов до Палестины.)

Начальницы же в Словенех во время Александра царя Македонскаго. Начальнейшии же тогда во Словянех и Русех князи быша, им же суть имена: первый Великосан, вторый Асан, третий Авесхасан. Сии же бяху храбръством и мудростию многих превзошедше. Всея же вселенныя тогда самодержец бысть многосчастный Александр, сын Филиппа Македонскаго. О сих же вышереченных словенех и русех от всех стран жалостен слух и самому самодержцу во уши провозгреме. (Не сходится с официальной историей. Если Рус и Словен жили более 2000 лет до н.э., то как они могли пересечься во времени, если Македонский появился только в четвёртом веке до н.э.?)

Премудрый же самодержец и всесветлый царь нача розмышляти с подданными своими: “Что сотворити подобает с сыроядцы сими? Ратьми ли многими ополчитися и розбити сих и покорити в вечную работу? (Русский язык нужно знать! «работа» означает рабство.) Но неудобно сему быти никако ж зелнейшаго ради дальняго разстояния пуста и неудобпроходных морских вод и превысоких гор”. Но обаче посылает к ним з дары многими и писание, всякими похвалами украшено и самого царя высокодержавною десницею златопернатыми писмены подписано. Писание же имяше образ сицев:

Послание Александра царя Македонскаго.

“Александр, царь царем и над цари бичь божий, презвитяжный рыцарь, всего света обладатель и всех, иж под солнцем, грозный повелитель, к покорным же мне милосердый пощадитель, к непокорным же яростный мечь, страх всего света, честнейший над честнейшими, в далекоразстоятельном и незнаемом крае вашем от нашего величества честь и мир и милость вам и по вас храбросердому народу словенскому, зацнейшему колену русскому великим князем и владцом от моря Варяжского и до моря Хвалимского, велебным и милым мне храбрственному Великосану, мудрому Асану, счастному Авехасану вечне поздравляю, яко самех вас лицем к лицу любезне целую, сердечно приемлю яко други по сердцу моему и нагреднейшии подданицы нашему величеству и сию милость даю вашему владычеству. Аще каковый народ вселится в пределех вашего княжества от моря Варяжскаго и даже до моря Хвалимского, да будут вам и потомку вашему подлежимы вечной работе, во иныя ж пределы отнюдь да не вступит нога ваша. Сие достохвалное дело замкнено сим нашим листом и подписано нашею цысарскою высокодержавною правицею и за природным нашим государьским златокованным гербом привешеным. Дано вашей честности в вечность в месте нашего дела в Великой Александрии изволением великих богов Марша и Юпитера, и богини Верверы, и Венуса месяца примоса начальнейшаго дня”.

(Что же нам говорят историки о мирном договоре, заключённом между Македонским и русскими, которых он называет «сыроядцами», и явно опасается с ними воевать? Да ничего! Согласно традиционной истории, он в России не был, и воевал где то в Индии и Афганистане с Таркменской ССР.)

А припинье царские руки верх строк златопернатыми писмены написано сице: “Мы Александр, царь царем и над цари бичь, сын великих богов Юпитера и Венуса в небе, земский же Филиппа силнаго царя и Алимпиады царицы, нашею высокодержавною правицею утвердих вечне”. Сии ж князи словено-рустии, иж таковыя высокия чести сподобишася от всего державнаго того самодержца прияти и сию пречестнейшую епистолию почитаху вельми и обесиша ю в божницы своей по правую страну идола Велеса и честно покланяхуся ей, и праздник честен творяху в началный день примоса месяца”. (Первый месяц, первый день. Ясно, что македонский тоже счиал первым месяцем – март. А Первого марта славяне славили Евдокию, или иначе праздник назывался Овсень малый.)

По сих же многим летом прешедшим, восташа от рода сих во языце словенстем два князя, Лалох и Лахерн, и сии паки воевати начаша земли скипетра греческаго. Приходиша же и под самый той царствующий град и много зла и кровопролития сотвориша скипетру греческаго царствия. И храбрый князь Лахерн под царствующим градом убиен бысть близ моря, место же то и доныне зовется Лахерново (Лахерн, или Влахерн, это предел Константинополя. “Греческое царствие”? И Византия тоже, значит, Греция?) , на нем же монастырь честен возгражден во имя Пречистыя Богородицы, и множество тогда безчисленно руских вой под стенами града падоша.

Князь же Лалох язвен велми со оставшими возвратися во своя со многим богатством. Живяху же отнюд погании, яко скот, не имуще закона. О них же свидетельствует в хожении своем блаженный апостол Андрей Первозванный, яко отнюдь невегласи тогда поганы беша. В

Синдерех же тогда княжаху два брата, единому имя Диюлел, а другому Дидиядакх, невегласи боги их тогда нарицаху за то, иже пчелы им налезоша и борти верх древия устроиша. По мале ж времени прииде на землю Словенскую посланный праведный гнев божий, измроша людей без числа во всех градех и в весех, яко некому уже погребати мертвых. Оставшии же люди пустоты ради избегоша из градов в дальныя страны, овии на Белыя воды, иже ныне зовется Бело езеро, овии на езере Тинном, и нарекошася весь, инии же по иным странам и прозвашася различными проимяновании. Овии же паки на Дунав ко прежним родом своим, на старожитныя страны возвратишась. (Неизвестная эпидемия, которая привела к поистине великому переселению нардов.)

(А далее, очень интересно. Дважды земли Русов и Словен опустошались, и вновь заселялись. Но ничего не сказано о причинах. Может быть изначально было сказано? И причина – циклический потоп, связанный с изменением полюса Земли? А иначе, с чего вдруг “… и грады их раскопаша…? Археологи уже тогда были?)

Первое запустение Словенску. А великий Словенеск и Руса опустеша до конца на многия лета, яко и дивиим зверем обитати и плодитися в них. По некоих же временех паки приидоша з Дунава словяне и подъяша скифи болгар с собою немало, и начаша паки грады оны Словенеск и Русу населяти. И приидоша же на них угры белыя, и повоеваша их до конца, и грады их раскопаша, и положиша Словенскую землю в конечное запустение.

Второе запустение Словенску. По мнозе же времени оного запустения слышаху скифские жителие про беглецы словенстии о земли праотец своих, яко лежит пуста и никим не брегома, и о сем зжалишаси вельми и начаша мыслити в себе, како б им наследити землю отец своих. И паки приидоша из Дуная множество их без числа, с ними же и скифы и болгары и иностранницы поидоша на землю Словенскую и Рускую, и седоша паки близ озера Илмеря и обновиша град на новом месте, от старого Словенска вниз по Волхову яко поприща и боле, и нарекоша Новград Великий.

И поставиша старейшину и князя от роду же своего именем Гостомысла. Тако же и Русу поставиша на старом месте, и ины грады многи обновиша. И разыдошася кииждо с родом своим по широте земли, и овии же седоша в полях и нарекошася поляне, сиречь поляки, овии полочане речки ради Полоты, овии мазовшане, овии жмутяня, инии же бужане по реце Бугу, овии дреговичи, овии кривичи, овии чюдь, инии меря, инии же древляне, и инии морава, серби, болгари сих же от роды, и инии же северы, и инии лопи, и инии жн мордва, и инии же мурама, инии же в различная именования прозвахуся.

И тако начаша разширятися страна она вельми, а общим же имянем прозывахуся. Сын старейшаго князя новгородцкаго Гостомысла, именуемый младый Словен (История Изборска началась со Словена-II. Вот откуда столько путаницы!), сей отъиде от отца своего в Чюдь и тамо постави град во имя свое над рекою на месте, нарицаемом Ходницы, и нарече граду имя Словенеск, и княжив в нем три лета, и умре.

Сын же его Избор, сей преименова имя граду своему и нарече Изборск. Сей же князь Избор змием изъяден умре. (Умре то он умре, а вот что за змий его изъел? Учёные полагают, что змея укусила. А вот Изборяне и сегодня знают, что во времена Князя Избора, в окрестностях города в обилии водились «ящеры цвета серебра о четырёх ногах, которые щенились на ветвях». Так вот Избор поехал не коне прокатиться, и такой ящер с дерева на него набросился, похлеще дикой бразильской обезьяны. Вопрос к биологам: – О каком виде идёт речь? Минута пошла!)

Земля же Руская тогда сверже с себя ризы сетованныя и паки облечеся в порфиру и виссон и к тому уже не вдовствуя, ниже сетуя, но паки по сем же и дети разилоди и на многа лета опочивая пребывши с премудрым Гостомыслом. Егда ж сии во глубокую старость прииде и не могий уже разсуждати, ниже владети таковыми многочисленными народы, ниже утишити многомятежных междоусобных кровопролитий в роде своем, тогда убо он премудрый, седый умом и власы, призывает к себе вся властели руския, иж под ним, и рече к ним осклабленым лицем:

“О мужие и братие, сынове единокровницы, се аз уже состарехся вельми, крепость моя изчезает и ум отступает, но токмо смерть. А се вижду, яко земля наша добра и всеми благими изобильна, но не имать себе властодержца государя от роду царскаго. Сего ради в вас мятеж велик и неутишим и межъусобица зла. Молю убо вы, послушайте совета моего, иже реку вам. По смерти моей идите за море в Прускую землю и молите тамо живущих самодержцев, иже роди кесаря Августа, кровницы суще, да идут к вам княжити и владети вами, несть бо вам срама таковым покоритися и в подданстве у сих быти”. И возлюбиша вси речь старейшинскую, и егда сей умре, тогда всем градом проводиша честно до гроба, до места, нарицаемаго Волотово, иде ж и погребоша его.

По смерти же сего Гостомысла послашавсею Рускою землею послы своя в Прускую землю. (Заметьте! Ни о каких шведах – скандинавах речь не идёт. За Рюриком в Пруссию посылали, а мы то знаем теперь, что Пруссия это никакая не Германия, а исконная славянская земля. И нет нужды городить огород из нелепых версий. Всё объясняется просто и логично.) Они же шедше и обретоша тамо курфистра или князя великого, именем Рюрика, рода суща Августова, и молиша сего, да будет к ним княжити. И умолен быв князь Рюрик, и поиде на Русь з двема братома своима, с Трувором и з Синеусом.

И седе Рюрик в Новеграде, а Синеус на Белеозере, а Струвор в Зборце. И по двою лету Синеус умре, потом же и Струвор, и бысть Рюрик единодержавен, над всею Рускою землею державствовал лет 17. Новгородцы же видевше Рюриково доброродство и мужественное его остроумие, пророчествоваху к себе, глаголюще:

“Разумейте, братие, яко непременно имамы быти под едином игом державнаго обладателя. От сего Рюрика и от рода его и не токмо упразднится им самовластие наше, но и раби им будем”. Тогда Рюрик уби некоего храбра новгородца именем Вадима и иных многих новгородцев и советников его. Аще тогда и нечестиви бяху новгородцы, но обаче по пророчеству их, паче же благоволением божиим и доныне царствуют ими от Рюрикова семене благородное изращение. Яко же прежде в нечестии повиновася им и до блаженнаго Владимира, им же сподобишася познати сущаго Бога и просвещени быша святым крещением и сияют благочестием неподвижно и неотступно, веру христову держаще и непременно обладаеми Владимировыми благородными чады и внучаты в роды и роды.