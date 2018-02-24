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Геополимерный бетон – технология древности

21:25. 24 февраля 2018 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал:

Автор блога “Записки колымчанина” приводит некоторые интересные фотографии и собственные соображения, которые могут служить доводом в пользу геополимерного способа изготовления большинства мраморных и гранитных сооружений прошлых эпох. 

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 5899 4827
    Ирбис 24 февраля 2018 в 22:17 Ссылка Пометить
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    Простейшие экспертизы спокойно определяют, это бетон или камень! Какие проблемы? Но слышали звон не зная откуда он! Версия не нова и есть в этих сооружениях и вставки из бетона. Но вырубленные и оставленные в каменоломнях блоки это тогда что? всё очень непонятно. я уже писал, что мне рассказывал человек который строил Асуанскую ГЭС и передвигал храмы! Так по его и не только он был там один, но и много инженеров западных, они пришли к тому что в строительстве больших египетских пирамид, есть блоки из ракушняка, базальта и других. но есть и вставки из материала похожего на бетон. Скорее всего во время ремонта этих сооружений и применяли его. Пока мы не поймём. что они на самом деле, будем ходить все вокруг да около.

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