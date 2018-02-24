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Эпоха глобального демографического перехода

20:05. 24 февраля 2018 Просмотров - 199 Нет комментариев Опубликовал:
Разговор о демографии. В России и мире.

Первые 16 минут вполне можно пропустить. Затем три интересных доклада: Малинецкого, Крупнова и Багдасаряна.

Остальные доклады особого впечатления не произвели.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Багдасарян, будущее, дети, капитализм, крупнов, малинецкий, народ, Россия, ссср, человек
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