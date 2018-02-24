Эпоха глобального демографического перехода
20:05. 24 февраля 2018 Просмотров - 199 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Разговор о демографии. В России и мире.
Первые 16 минут вполне можно пропустить. Затем три интересных доклада: Малинецкого, Крупнова и Багдасаряна.
Остальные доклады особого впечатления не произвели.
Первые 16 минут вполне можно пропустить. Затем три интересных доклада: Малинецкого, Крупнова и Багдасаряна.
Остальные доклады особого впечатления не произвели.
Источник: ss69100.livejournal.com