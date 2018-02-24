Будущее войны в воздухе

Министр ВВС Хитер Уилсон: “Мы больше не определяем и не контролируем темп инноваций”

Уилсон назвала эту реальность подготовкой вооруженных сил к годам “великодержавного соперничества”.

“Нашему относительному преимуществу в воздушной и космической мощи брошен вызов”

Конкурирующие страны “крадут технологии, которые мы разработали” сказала Уилсон. “Мы больше не определяем и не контролируем темп инноваций”.

В будущем конфликте с близким по уровню противником доступ к этим технологиям не будет гарантирован – предостерегла Уилсон. “Мы оказываемся перед необходимостью ожидать от вас, что вы, авиаторы, получив приказ, будете выполнять задания в сложной запутанной обстановке, где связь не гарантирована, и вы все таки будете побеждать”.

Основной посыл полевым частям – они должны сосредоточиться на совершенствовании навыков борьбы в условиях поврежденных или плохо действующих технологических систем.

Подготовка к боевым действиям против близких по уровню противников требует “фундаментальных разработок и решений” сказал он. “Речь идет не столько о высоких технологиях, сколько о принципах их реализации”.

возможности Китая по уничтожению спутников или подавлению коммуникационных систем представляют реальную угрозу. “И Россия и Китай развивают свои противоспутниковые возможности чтобы использовать их во время будущего потенциального конфликта с Соединенными Штатами”

Вооруженные силы Китая тренируются вести “полноценную радио-электронную борьбу, которая может угрожать нашей наземной и космической инфраструктуре”.



http://perevodika.ru/articles/1197832.html

В продолжение https://colonelcassad.livejournal.com/4013415.html Министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон предупредила молодых авиаторов, чтосказала Уилсон в программной речи в четверг на симпозиуме “Война в воздухе” Ассоциации военно-воздушных сил“Мы все еще обладаем большим преимуществом” сказала она широкой аудитории действующих военных авиаторов. Однако никто не может предсказать, сколько времени нынешнее американское лидерство будет продолжаться.Военно-воздушные силы привыкли к “безукоризненным командованию, управлению и связи” сказала она. “Вы могли говорить с кем угодно и когда угодно”.Уилсон сказала, что действия в “оспариваемом пространстве” требуют от летчиков творческой тактики. “Она требует, чтобы авиаторы придумывали и применяли новшества, не ожидая что им скажут что и как они должны делать”.С тех пор как она, гражданский человек, заняла высший пост в ВВС, Уилсон призывает военно-воздушные силы быть менее бюрократическими и косными, чтобы молодые авиаторы могли продвинуть свои идеи по цепочке инстанций. На мероприятии Ассоциации военно-воздушных сил Уилсон провела презентацию “Shark Tank”- подобной программы, чтобы представить собравшимся молодых креативных авиаторов способных реализовывать идеи.Главное в речи Уилсон – то, что мы должны “вернуться к основам”, сказал генерал-лейтенант Маршалл "Брэд" Уэбб, глава Командования специальных операций Военно-воздушных сил (AFSOC)“Каждая технология имеет свою контр-технологию” сказал Уэбб репортерам в четверг.Главный мастер-сержант Командования специальных операций ВВС (AFSOC) Грегори Смит сказал, чтосказал Смит. Авиаторы AFSOC проходят через жесткие тренировки, когда их посылают на неизвестную территорию и говорят выполнить задачу без применения технологий.Смит сказал SpaceNews, что конфликты в “оспариваемом пространстве” уже долгое время находятся в центре внимания AFSOC, даром что проблема “оспариваемого пространства” теперь привлекает большое внимание и медиа и высокопоставленных руководителей.сказал Смит. “Точно так же, как мы учимся обходиться без еды или топлива, то точно то же самое – с GPS или другими технологиями”.Вопросы усилий других держав по противодействию американскому военному господству в космосе и что с этим делать, были предметом больших дебатов в Пентагоне и разведывательном сообществе.В среду, в Космическом центре НАСА им. Кеннеди, Сьюзен Гордон, первый заместитель директора национальной разведки, сообщила Национальному космическому совету (NSC), чтосказала Гордон вице-президенту Майку Пенсу, который руководит NSC.– цинкPS. Достаточно типичное выступления с рядом стандартных тезисов1. Россия и Китай безусловноые враги угрожающие американскому лидерству.2. Вражда с ними будет идти годами. Это уже не перспектива, а факт реальности.3. По некоторым направлениям США отстают.4. Поэтому – нужно больше оборонных ассигнований.

Источник: colonelcassad.livejournal.com