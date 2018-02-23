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Технологичные артефакты древности

22:16. 23 февраля 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:
Многие читатели (в основном скептики) часто задают вопрос: если следовать утверждению, что раньше на Земле существовала высокоразвитая цивилизация, то где ее следы? Остатки высокотехнологичных изделий из металла, ржавеющее оборудование, гаджеты. Либо упоминание и их изображения в древних манускриптах.



Как мне кажется, технократия цивилизации прошлого была не такой, как мы ее представляем на основании нашей современной жизни. Такого уровня и объема производства изделий, по всей видимости, не существовало. Думаю, цели производства были не как сейчас: произвести, продать и получить прибыль (прибавленную стоимость). Не было конвейерного и промышленного производства как сейчас. Но высокотехнологичные изделия были. Были ли они произведены на Земле или достались от более развитых цивилизаций, контактировавших с землянами – неизвестно. С некоторыми находками можно ознакомиться ниже. Про некоторые из них, думаю многие уже слышали.
Размещаю информацию об артефактах, имеющие изображения и фотографии. Про находки по типу Тисульской принцессы не указываю, т.к. каких-либо фотоподтверждений не имеется.

Артефакт из Косо


Артефа́кт из Ко́со — свеча зажигания, обнаруженная в 1961 году внутри конкреции, найденной в горах Косо вблизи поселения Оланча, штат Калифорния, США.

Артефакт был найден 13 февраля 1961 года в ходе сбора жеод на горе Косо вблизи калифорнийского поселения Оланча. Он представлял собой каменное образование, при распиливании которого внутри обнаружился толстый срез округлой формы из белой керамики с двухмиллиметровым металлическим стержнем в центре. Сам же керамический цилиндр был размещён внутри шестиугольника из окисленной меди и ещё каких-то не установленных материалов.



В мае 1961 года в журнале Desert была опубликована первая статья, детально рассказывающая о находке. В 1963 году в течение трёх месяцев артефакт демонстрировался на выставке в Музее независимости Восточной Калифорнии. После 1969 года след артефакта из Косо затерялся.

Официальное объяснение: исследованиями Пьера Стромберга и Пола Генриха было показано, что артефакт представляет собой находящуюся в железистой конкреции автомобильную свечу зажигания фирмы Champion, подобную тем, что широко использовались в 1920-х годах на двигателях Ford Model T и Model A.
Если это так, то тогда нужно пересматривать скорость процессов окаменения и образования конкреций.
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Артефакт из куска угля в Кыштыме


В городе Кыштым, Челябинской области, Дмитрий Ерошкин купил уголь и привез его к себе домой, разгружая его он обратил внимание на то, что один из кусков угля слишком тяжелый и разбил его лопатой. Оказалось, что внутри угля находится металлический предмет.


Похоже на обломок болванки (чушки), в которые отливают металл


Когда автор находки попытался поцарапать поверхность предмета, он оказался матово серого цвета. Магнит к данному артефакту притягивается. остается загадкой, как этот предмет из неизвестного металла оказался в куске угля.



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Житель Владивостока нашел металлическую зубчатую рейку, похожую на деталь. Дмитрий заказал себе на зиму уголь. Обратил внимание, что в один из обычных кусков угля впрессовано нечто, по форме напоминающее то ли стержень, то ли рейку. Аккуратно разбив кусок, извлекли из него стержень неправильной формы, чуть более 7 сантиметров длиной, весь покрытый прикипевшим черным углем. После контрольной шлифовки под накипью обнаружился металл серебристого цвета. Он не магнитил, был мягким и легким. Самое интересное состояло в том, что при очистке стержня обнажились зубья и шаг-интервал между ними. Находка очень походила на зубчатую металлическую рейку, созданную искусственно.
Уголь этот привезли в Приморье из Хакасии, с Черногорского месторождения.


Ответ на вопрос, из какого металла изготовлена рейка, дал проведенный Валерием Двужильным рентгеноструктурный анализ. Оказалось, находка сработана из очень чистого алюминия – c микропримесями магния всего в 2-4 процента и примеси углерода.

Это само по себе удивляло, потому что обычно чистый алюминий человечество применяет очень редко. В основном сплавы с марганцем, кремнием, медью. Есть сплавы и с магнием, но его обычно бывает до 10 процентов, плюс легирующие присадки из титана, циркония, бериллия. А этот сплав не походил ни на один из применяемых в наше время!
Выяснив состав стержня, нашли ответ на вопрос, как смогла деталь сохраниться спустя миллионы лет: чистый алюминий покрывается прочной пленкой окислов, что препятствует дальнейшей коррозии.
Еще одно открытие: оказалось, что в материале содержится от 28 до 75 процентов углерода.


Возможный первоначальный механизм

Про датировку таких находок не указываю,т.к. официально они датируются по возрасту каменного угля – не менее 300 млн. лет. Каменный уголь мог образоваться и гораздо позже. Здесь я выдвигал гипотезу

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Аюдский артефакт


В 1974 году около румынского города Аюд на берегу реки группа рабочих в песке на глубине 10 метров обнаружила три объекта. Два объекта были костями мастодонтов, а третий – куском металла.


По форме он напоминал клин и имел несколько отверстий.


Анализ показал, что артефакт является сложным сплавом из 12 различных элементов, основным из которых является алюминий – его содержится 89% по объёму. Остальные 11% составляют медь, кремний, цинк, свинец, олово, цирконий, кадмий, никель, кобальт, висмут, серебро. Любопытно, что впервые алюминий был получен только в 1825 году.


Аюдский артефакт удивителен и сам по себе и в связи с тем, что он найден вместе с костями мастодонтов, последние из которых по официальным данным вымерли 10 000 лет назад.




Нога опоры космического аппарата или «зуб» горнодобывающей машины, экскаватора?

Версии экспертов:



Источники:
[Spoiler (click to open)]http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=65&t=277&start=860#p68735
http://p-i-f.livejournal.com/7792086.html
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Трансформатор в камне из Косово

Фотограф-исследователь Ismet Smaili в горах Шарри, Косово, нашел таинственный артефакт, который очень похож на электромагнитную катушку. Предмет как-бы «впаян» в камень.


Так же, судя по внешнему виду, возможно, что это ЛАТР (линейный автотрансформатор), либо просто катушка индуктивности




Не исключено, что это было залито неким бетонным составом, жидким камнем.




К верхней части что-то прикручивалось



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Но не будем исключать и версию скептиков, что это прибор середины 20в. попал в грязь, которая окаменела, как на этом примере:



gogaverylong даже нашел похожий современный трансформатор:


Трансформатор тока


Не исключено, что при аварии от больших токов керамика расплавилась и залила прибор в монолитный камень
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Неуместный артефакт – Энигмалит Виллиамса


В 1998 году инженер-электрик Джон Дж. Виллиамс обнаружил нечто похожее на электрический соединитель, торчащий из земли. Он выкопал его и обнаружил, что это трехконтактный штепсель, вставленный в маленький камень.

По словам Виллиамса, камень был найден во время экскурсии в сельской местности в Северной Америке, далекой от человеческих поселений, индустриальных комплексов, аэропортов, фабрик, и электронных или ядерных установок. Несмотря на то, что это умаляет значимость его открытия, Виллиамс отказывается назвать точное место, где была сделана находка, чтобы участок не разграбили в поисках других таинственных реликвий.


Известный, как «Энигмалит» (комбинация энигмы и монолита) или «Петрадокс», устройство показывает бесспорное наличие электронного компонента, вложенного в естественно сформированный, твердый камень гранита, составленный из кварца и полевого шпата (включая очень маленькие проценты слюды).


Виллиамс запрещает разрушение экземпляра, он использовал мощный рентген, который показал, что матричный компонент простирается в непрозрачную внутреннюю структуру в пределах камня.

Артефакт еще очень похож на набойку для женских сапог:



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Находка в Китае – винт внутри скальной породы


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Доисторические гаджеты и механизмы

Шумеры с часами?



Шумерский мобильник



В видеоролике, представленном на YouTube-канале уфологов Paranormal Crucible, показаны фотографии объекта, который, предположительно, является глиняной копией современного мобильного телефона.

Не исключено, что это карго-культ



Несмотря на то что достоверной информации о находке нет, сообщается, что «телефон» обнаружен при раскопках в Зальцбурге в культурном слое, который относится к 13 веку нашей эры. Многие уверены, что это мистификация, а «таинственный артефакт тринадцатого века с клинописью, который странным образом напоминает сотовый телефон», — обычная табличка.

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Багдадская батарейка

В начале 30-х годов прошлого века при археологических раскопках в районе Багдада был выявлен загадочный предмет, который условно стали называть «Багдадской батарейкой». Он состоял из тринадцатисантиметрового сосуда, через горловину которого был выведен железный стержень. В середине сосуда размещался медный цилиндр, а внутри цилиндра — еще один железный стержень.
Исходя из принципиальной схемы артефакта, ученые резонно предположили, что они раскопали древний гальванический элемент, который вполне мог создавать электрическое напряжение до 1 вольта.


По предложенной версии, данная батарейка могла использоваться древними месопотамцами для процесса гальванизации или очистки золота. Однако по-прежнему остается загадкой, почему же технологии изготовления таких элементов была забыта, и в других регионах Земли ничего подобного пока обнаружено не было.


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Золотые самолетики инков


Историки их называют рыбками. В музее есть золотые статуэтки летучих рыб, но они реалистичны. Эти же – не похожи на рыб.


Так же возможна версия, что это макеты, карго-культ, попытки изобразить то, что видели индейцы





Источник
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Забытые технологические изобретения из недавнего прошлого – 19в.:





Источник: sibved.livejournal.com

Метки: артефакты, забытые традиции, находки
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