Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2018

Вечером в четверг сирийские правительственные силы открыли артиллерийский огонь в сторону турецких войск, ответственных за обстрел гуманитарного конвоя в Африне, совершенного этим же вечером.

Бойцы Национальных сил обороны (НДФ) вместе с курдскими отрядами YPG выпустили артиллерийские снаряды в направлении позиций протурецких сил в провинции Алеппо.

Турецкое нападение на колонну гуманитарной помощи в Африне сегодня вечером было совершено во второй раз за последние 72 часа, это показывает, что вооруженные формирования Анкары нацелились на важный перекресток Зияра.

В ходе последнего обстрела гумконвоя были ранены несколько человек, сгорел автобус и осколками посечены гражданские автомобили.

Ситуация в Африне остается очень напряженной, все участники конфликта находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

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