Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2018
- 06:00 Коротко по Сирии. 23.02.2018.
- 02:15 Армия Сирии открыла огонь по туркам в ответ на обстрел гумконвоя в Африне (ФОТО).
- 01:00 Белый дом обвинил Асада в «ужасающих вещах» при поддержке России.
- Вчера 22:57 Расстрел пленного в Африне.
- Вчера 20:57 Российские военные показали в Сирии блестящую подготовку, — Путин.
Коротко по Сирии. 23.02.2018
До и после. Позиции курдов в небольшом поселке к востоку от Бюльбюля.
Плюс последствия ударов турецкой артиллерии по колонне с курдскими и шиитскими ополченцами в Африне.
Трупы особо не показывают (есть фото с ранеными), но потери наверняка были.
Документы убитого турецкого солдата.
И привет из Восточной Гуты.
Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Белые каски такие затейники, только дай трупом прикинуться.
Мировые демократические СМИ – главные информационные партнеры междунарордного терроризма.
Касательно самой Восточной Гуты и подготовки ее зачистки, о которой вопят США и Ко, то гражданскому населению дали 4 дня на выход с территории анклава, после чего скорее всего и начнется давно анонсированная операция.
Листовка с коридором выхода из анклава.
Относительно самой операции, то не думаю, что получится вот так вот сразу зачистить весь анклав, скорее всего с потерями отгрызут еще кусок, как в мае 2016 года. С другой стороны, при стабилизировавшемся фронте в Идлибе, на этот раз кампанию против Восточной Гуты можно продлить и попробовать все-таки перемолов оставшиеся резервы боевиков, добиться более существенного прогресса. США это понимают и в рамках своей стратегии на затягивание сирийской войны, пытаются добиться 30-дневного перемирия в Восточной Гуте, чтобы дать боевикам отсрочку. Давят в основном на Иран и Россию, дабы те остановили операцию. Маловероятно, что они добьются в этом успеха.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Армия Сирии открыла огонь по туркам в ответ на обстрел гумконвоя в Африне (ФОТО)
Вечером в четверг сирийские правительственные силы открыли артиллерийский огонь в сторону турецких войск, ответственных за обстрел гуманитарного конвоя в Африне, совершенного этим же вечером.
Бойцы Национальных сил обороны (НДФ) вместе с курдскими отрядами YPG выпустили артиллерийские снаряды в направлении позиций протурецких сил в провинции Алеппо.
Турецкое нападение на колонну гуманитарной помощи в Африне сегодня вечером было совершено во второй раз за последние 72 часа, это показывает, что вооруженные формирования Анкары нацелились на важный перекресток Зияра.
В ходе последнего обстрела гумконвоя были ранены несколько человек, сгорел автобус и осколками посечены гражданские автомобили.
Ситуация в Африне остается очень напряженной, все участники конфликта находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Белый дом обвинил Асада в «ужасающих вещах» при поддержке России
Сирийское руководство в ходе противостояния со своими противниками совершило ужасающие поступки, причем делало это при поддержке России, заявил в четверг представитель Белого дома Радж Шах.
«Я бы сказал, что Башар Асад уже совершал военные преступления: он применял отравляющий газ зарин против собственного народа. Он совершил ужасающие вещи, причем действовал, пользуясь поддержкой России», — сказал он на брифинге в Вашингтоне в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Сирии.
«Мы не хотим, чтобы подобное продолжалось», — добавил Шах.
По его словам, «мы следим за развитием событий. Я не хочу заранее говорить о том, что мы могли бы предпринять. Однако мы видим действия режима Асада и России».
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Расстрел пленного в Африне
Немного военных преступлений.
Протурецкие боевики расстреливают пленного курдского ополченца в Африне.
"Зеленые борцы за свободу" никогда не меняются.
PS. И еще.
1. Турецкая артиллерия обстреляла колонну с гуманитарной помощью и ополченцами из Рожавы (в основном, из Кобани). Уничтожено несколько автомобилей, потери до конца неизвестны, но весьма вероятно там десятки убитых и раненых. Также сообщается о потерях шиитской милиции в результате ударов турецкой артиеллрии.
2. Курды сдали не только Хеллок, Хайдарию и Бастан-Баша, но и свою алеппскую цитадель Шейх-Максуд Асаду. По словам командиров YPG, квартал переходит под контроль сил Асада, потому что все доступные там отряды курдов перебрасываются в Африн. Таким образом в военном отношении курдский анклав в Алеппо прекращает свое существование.
3. В сети появилась карта потенциального раздела Африна. Согласно схеме – Асад получает Таль-Рифат и сам Африн, а турки берут под контроль границу.
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Российские военные показали в Сирии блестящую подготовку, — Путин
Российские военные в Сирии проявили блестящую подготовку, решительность и бесстрашие.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.
«Хотел бы еще раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. У наших воинов блестящая подготовка, они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца!», — сказал Верховный главнокомандующий.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su