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Почему 23 февраля надо встречать в Донецке

09:11. 23 февраля 2018 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:

Ровно 100 лет назад 23 февраля 1918 года была создана Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА). Этот день стал отправной точкой не только для воссоздания Вооруженных сил России, но и для появления на свет той нашей Армии, что разгромила самую колоссальную военную машину в человеческой истории – гитлеровский рейх.

Полагаю, что сегодняшнее наименование этого дня «День Защитника Отечества», как нельзя лучше отражает уважение народа России к тем, кто рискует своей жизнью ради Родины.

Наша армия за свою историю была разной: была Русская Императорская Армия, была Красная Армия, была Армия Белая, Советская Армия, Российская Армия. Но всегда это была армия защищающая Россию, вне зависимости от цвета своего знамени и идеологических предпочтений.

Патриоты России всегда выступали за Единую и Неделимую Россию. Точно так же и наша армия должна нами восприниматься как Единая и Неделимая.

Сегодня именно на Донбассе идет главная схватка с врагами всего русского. За несколько прошедших лет ДНР и ЛНР прошли тот же самый путь, что прошли столетие назад те, кто воссоздавал Вооруженные силы России, уничтоженные в эпоху смуты и потрясений. Слово «армия» на Донбассе звучит по-особому. Совершенно по-особому. Именно поэтому я и несколько моих коллег по Партии Великое Отечество решили встретить 23 февраля на Донбассе. В Донецке и Горловке.

С праздником вас, дорогие единомышленники!

P.S. Программа поездки на Донбасс, как всегда очень плотная. На одном из мероприятий я познакомился с двумя прекрасными девушками, которые стали для меня олицетворением того, что сегодня происходит здесь.

Две сестры близняшки.

Столкнувшись с украинскими «освободителями», увидев и испытав обстрелы, мародерство, гибель подруги ещё в 2014 году, они пошли в ополчение. Сегодня им 21 год. Они умеют водить танки, но служат в качестве связистов.

Впечатление от общения с ними словами не передать. Мой рост – 1 м 68 см, девчушки гораздо ниже меня. Крохотные, очень женственные. Не могу даже себе представить, как они управляют танком. Но тем не менее не просто управляют, а являются отличниками в боевом обучении.

P.P.S. В Донецком Национальном университете состоялся круглый стол посвященный празднику. Свое выступление на нем предлагаю вашему вниманию.

Сюжет донецкого телеканала о состоявшемся круглом столе.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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