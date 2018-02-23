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Немного о мужчинах!

09:25. 23 февраля 2018 Просмотров - 300 Один комментарий Опубликовал:

В День защитника Отечества я хочу поговорить, конечно же, о мужчинах. Не-не-не, никаких философствований и размышлений просто  чуть-чуть юмора.

Мужчины с серьгой в ухе лучше подготовлены для вступления в брак. Во-первых, они уже испытали боль, а во- вторых, они уже знают, что такое покупать украшения.

Мужчины как книги: бывают скучные, бывают интересные, а бывает в них деньги спрятаны.

Мужчины любят с утра читать газету первым. Сама мысль о том, что он не первый пагубно действует на психику любого мужчины.

Одни мужчины раздражают своими домогательствами, другие своими недомоганиями.

Женщины, как дети, любят говорить «нет». Мужчины, как дети, принимают это всерьез.

Когда мужчине плохо — он ищет жену, когда ему хорошо — жена ищет его.

В жизни настоящего мужчины два этапа: на первом он проявляет свои мужские достоинства, на втором рассказывает об этом.

Настоящие мужчины – это редкий, вымирающий вид. Их нужно срочно заносить в Красную книгу – в ПАСПОРТ!

Все мужчины похожи на котов, забыла покормить — злятся и ворчат, а покормишь — урчат и дрыхнут.

В жизни мужчин бывают периоды, когда они совершенно равнодушны к женщинам. Это 1-й,2-й и 3-й периоды хоккея.

Не стоит будить в мужчине зверя. Проснувшийся в мужчине зверь все время зевает, чешется и постоянно просит есть.

Мужчина – как молоко: его можно доводить до кипения, но не допуская, чтобы он пенился. Оставишь без присмотра – сбежит. А если долго не использовать – может скиснуть.

Мужчине не обязательно быть красивым. Мужчине обязательно быть мужчиной…

Мужчина – царь, мужчина – Бог.

Но он всегда у женских ног.

Мужчины, надеюсь с юмором у все в порядке и вы не обиделись… Тогда это вам на заметку:

Женщины ссорятся только с теми, с кем хотят потом помириться. Остальных они посылают…

Женщины любят кормить своих мужчин: накроет на стол, сядет рядом и внимательно смотрит, как мужчина ест. Причем, чем хуже готовит, тем внимательнее смотрит…

Женское “нет” – это “может быть”. А вот “может быть” – это всё-таки “нет”.

Женская логика как лицензионное соглашение – ничего не понятно, но вы должны соглашаться.

Женщины отличаются тем, что в упор не видят ценников, знака “Уступи дорогу” и нормальных мужиков вокруг себя.

Да, кстати, учитесь у Маяковского:

Свою жену не ругаю,

             Ее никогда я не брошу,

                      Это ведь со мной она стала плохая,

                                                         А брал-то я ее хорошей!

Мы вас любим и поздравляем с праздником!

Виолетта Крымская

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
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