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Нам не нужны олимпиады – ни спортивные, ни научные

17:00. 23 февраля 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Нужен ли нам спорт высших достижений?

Пока “спортсмены из России” на Олимпийских играх защищают свои личные достижения, российские ученики на международных олимпиадах по различным наукам защищают честь страны. Однако, про кого мы слышим больше? Кому дарят шикарные автомобили, а про кого пишут как максимум небольшие заметки? Ответ очевиден. Однако как нам не нужна была эта Олимпиада в Южной Корее, так нам не нужны и научные олимпиады, потому что за ними не видно реального положения дел. Об олимпийских реалиях в образовании и не только своим мнением с НаканунеТВ поделился историк, помощник ректора МПГУ, соавтор проекта “Последний звонок” Евгений Спицын.

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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