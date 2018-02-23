Какой был кодекс чести у русского офицера
В царской России честь была основополагающим понятием. Были и рекомендации о том, как жить с ней в согласии. Актуальны они и сегодня. Возможно, современные мужчины сильно отклонились от этого кодекса.
По Высшим Меркам, этические принципы этого КОДЕКСА давали основания не исповедоваться часто именно офицерам. Потому что кодекс чести это и было Божье руководство СОВЕСТИ.
Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание.
Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.
Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.
Меньше откровенничай — пожалеешь.
Помни: язык мой — враг мой!
Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.
Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.
Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.
Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед, что часто бывает на улицах и в общественных местах. Будь выше этого. Уйди — не проиграешь, а избавишься от скандала.
Если о ком–нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и знаешь.
Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать ему или нет, останется за тобой. Сумей воспользоваться хорошим советом другого — это искусство не меньшее, чем дать хороший совет самому себе.
Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была.
В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать свое сердце и жить рассудком.
Тайна, сообщенная тобой хотя бы только одному человеку, перестает быть тайной.
Будь всегда начеку и не распускайся.
Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его.
Разговаривая, избегай жестикуляции и не возвышай голос.
Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Когда два человека ссорятся — всегда оба виноваты.
Авторитет приобретается знанием дела и службы.
Важно, чтобы подчиненные уважали тебя, а не боялись.
Где страх — там нет любви, а есть затаенное недоброжелательство или ненависть.
Нет ничего хуже нерешительности.
Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие.
Упущенный момент не вернешь.
Лучшая часть храбрости — осторожность.
Самые сильные заблуждения — это те, которые не имеют сомнения.
Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к порицаниям.
Правильно мыслить более ценно, чем много знать.
Источник: nashaplaneta.su
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А ещё было это:
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
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Как раз к Дню Защитника Отечества.
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Умышленно иудеи запутывают “царская армия”. В олигархической модели(религия поклонения Луне) это будет правильно- императорская армия. Царь-человек Солнца,слово взято из Великой Тартарии,первой царской ветви- социальной монархии (ведической религии, поклонению Солнцу. Нет единобожия на земле,периодически идёт смена религий.” За чёрной полосой идёт светлая полоса”. Как и слово ” чиновник” пришло из Великой Тартарии,где правил- избирался княжеским составом род Чин за их заслуги.
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Эти правила неплохо бы всем соблюдать.
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думается, что Л.Толстой лучше знал реальную обстановку. Рассказ “После бала”.
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Или Куприн-Поединок.Зуботычина солдату- не в счёт.Попойки,пьянство и волочение за женщинами.
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Кодекс чести – это только со своими,офицерами.А солдатская масса для них не люди.