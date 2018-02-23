Главная » История, Мировоззрение, Психология

Какой был кодекс чести у русского офицера

11:33. 23 февраля 2018 Просмотров - 377 7 коммент. Опубликовал:
 
 


В царской России честь была основополагающим понятием. Были и рекомендации о том, как жить с ней в согласии. Актуальны они и сегодня. Возможно, современные мужчины сильно отклонились от этого кодекса.

По Высшим Меркам, этические принципы этого КОДЕКСА давали основания не исповедоваться часто именно офицерам. Потому что кодекс чести это и было Божье руководство СОВЕСТИ.

Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание.

Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.

Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.

Меньше откровенничай — пожалеешь.

Помни: язык мой — враг мой!

Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.

Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.

Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.

Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед, что часто бывает на улицах и в общественных местах. Будь выше этого. Уйди — не проиграешь, а избавишься от скандала.

Если о ком–нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и знаешь.

Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать ему или нет, останется за тобой. Сумей воспользоваться хорошим советом другого — это искусство не меньшее, чем дать хороший совет самому себе.

Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была.

В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать свое сердце и жить рассудком.

Тайна, сообщенная тобой хотя бы только одному человеку, перестает быть тайной.

Будь всегда начеку и не распускайся.

Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его.

Разговаривая, избегай жестикуляции и не возвышай голос.

Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Когда два человека ссорятся — всегда оба виноваты.

Авторитет приобретается знанием дела и службы.

Важно, чтобы подчиненные уважали тебя, а не боялись.

Где страх — там нет любви, а есть затаенное недоброжелательство или ненависть.

Нет ничего хуже нерешительности.

Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие.

Упущенный момент не вернешь.

Лучшая часть храбрости — осторожность.

Самые сильные заблуждения — это те, которые не имеют сомнения.

Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к порицаниям.

Правильно мыслить более ценно, чем много знать.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кодекс чести русского офицера - видео
... воедино «Советы молодому офицеру», которые и стали Кодексом чести русского офицера. Вот эти простые..., кто бы она ни была. 14. В жизни бывают...чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды..... Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно...
Кодекс чести русского офицера
Кодекс чести русского офицера. Составлен в 1804 году... кто бы она ни была.14. В жизни бывают...17. На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать.18.... в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды... Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это ...
Какой был кодекс чести у русского офицера
...В царской России честь была основополагающим понятием. Были и рекомендации о том, как жить с... исповедоваться часто именно офицерам. Потому что кодекс чести это и было Божье руководство СОВЕСТИ...голос. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно...
Честь Русского офицера
... и нашли собрание кодекса чести офицера. О том, что значит честь Русского офицера, читайте далее...., кто бы она ни была.В жизни бывают положения, ...чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. ....Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это ...
Сводки от ополчения Новороссии 15 февраля 2017
.... — Но всё уже не так, как было в 2014-м, когда мы... Кодекса Чести Русского Офицера у нас во всех аудиториях, он обязателен для курсантов как руководство... веществ, таких как иприт, фосген, дифосген в воздухе обнаружено не было. Отметим...
Камо грядеши, мистер Гиркин?
... включай!!! Русский солдат, Русский офицер — всегда, испокон веков и были как раз сильны...А коли действительно, было всё так ужасно, как вы описываете — ... как большому почитателю Белого Движения, должно быть известно, что такое Кодекс Чести Русского Офицера.*......

7 коммент.»

  • 8868 7618
    Вячеслав 23 февраля 2018 в 11:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А ещё было это:

    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!

    Ответить
  • 17143 11309
    Вьеха 23 февраля 2018 в 12:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Как раз к Дню Защитника Отечества.

    Ответить
  • 97 71
    Viktop 23 февраля 2018 в 12:30 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Умышленно иудеи запутывают “царская армия”. В олигархической модели(религия поклонения Луне) это будет правильно- императорская армия. Царь-человек Солнца,слово взято из Великой Тартарии,первой царской ветви- социальной монархии (ведической религии, поклонению Солнцу. Нет единобожия на земле,периодически идёт смена религий.” За чёрной полосой идёт светлая полоса”. Как и слово ” чиновник” пришло из Великой Тартарии,где правил- избирался княжеским составом род Чин за их заслуги.

    Ответить
  • 2084 1536
    Sergeev 23 февраля 2018 в 13:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Эти правила неплохо бы всем соблюдать.

    Ответить
  • 1627 1223
    klim 23 февраля 2018 в 13:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    думается, что Л.Толстой лучше знал реальную обстановку. Рассказ “После бала”.

    Ответить
    • 6953 3210
      Ralis klim 23 февраля 2018 в 14:06 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Или Куприн-Поединок.Зуботычина солдату- не в счёт.Попойки,пьянство и волочение за женщинами.

      Ответить
      • 6953 3210
        Ralis Ralis 23 февраля 2018 в 14:07 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Кодекс чести – это только со своими,офицерами.А солдатская масса для них не люди.

        Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>