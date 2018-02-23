Дети резерваций

С каждым годом увеличивается количество детей и подростков, для которых характерны те или иные проявления школьной и социальной дезадаптации, проявляющиеся стойкие нарушения поведения. В наши дни отклонения в поведении детей возникают, по мнению специалистов, в результате политической, социально-экономической и экологической нестабильности общества.

– Далековато от реки, – сказал я. – Так и нужно, чтобы зря одни купаться не удирали. Раз в день достаточно, по расписанию. Под моим присмотром. Иначе перетонут… У тебя уже едва откачали кого-то? – Было дело, – признался я. – Ну и чему тебя это научило? – Тому, что все пионеры должны уметь хорошо плавать. – Ну вот, а отнес бы лагерь подальше от реки – жил бы спокойней… Н. Богданов. Когда я был вожатым

Этой зимой недалеко от моих родных мест – в Липецкой области – произошел в целом совершенно обычный для нормального общества случай. < ![CDATA[ ]]> Девятиклассник Анатолий Булгаков спас двоих мальчишек< ![CDATA[]]>, которые решили дойти до середины едва покрывшегося льдом водоема. Больше десяти минут мальчики держались на плаву в ледяной воде, пока их не услышал старший мальчишка. Схватил палку, пополз по льду, вытащил обоих. Собственно, не о чем говорить, как сам спасатель и сказал. Но давайте-ка посмотрим, что об этом начали говорить в интернете…

…Конечно, огромное большинство комментаторов просто восхищались парнем: «Настоящий мужик растет… уже вырос…» Но вот что интересно: встречались и другие комментарии. И суть их сводилась к следующему: парню надо было не рисковать собой, а звонить в МЧС – есть же профессионалы для таких случаев! А родителей пострадавших мальчишек надо лишить родительских прав, чтобы «у них» дети не лазили на лед. Массовые СМИ же вообще практически обошли подвиг парня стороной. Как они ВСЕГДА обходят стороной подобные поступки подростков. Но зато очень охотно и многоголосо поднимают шум вокруг совершенно других и куда более редких ситуаций – дети-убийцы, дети-насильники, дети-наркоманы, дети-асоциалы – и при этом, шумя, убеждают всех вокруг, что делают полезное дело, «информируют», «привлекают внимание к проблеме».

Вот именно: ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ. Я вообще считаю, что одни из основных виновников тяжелой ситуации с детскими правонарушениями и преступлениями – СМИ и интернет. Они репродуцируют, размножают негатив. Вместо создания вокруг подобных ситуаций «зоны мертвого молчания» поднимается истеричный шум, проводятся встречи, ток-шоу, дискуссии – проще говоря, делается то, о чем любой специалист по психологической войне вам скажет: к вопросу стараются привлечь внимание, сделав его основой для подражания и развития…

…А впрочем, вернемся к нашим баранам. Точнее комментаторам – любителям МЧС и лишения прав. С чего я вообще о них заговорил? Да нет, с чего я вообще начал статью с этой истории, «о чем это, автор?!»

Наберитесь терпения. Такие проблемы, как та, о которой я буду говорить, разжевывать надо со шкурки и до самых семечек. Так что…

***

Существует в нашем не вполне нормальном на голову мире такая вещь, о которой сейчас много говорят, – АУЕ. Подростковое движение «Арестантский уклад един», которое ставит своей целью пропаганду тюремной субкультуры.

От себя сразу хочу сказать две вещи. Во-первых, опасность АУЕ невероятно преувеличена опять же СМИ, да и состоят в этой виртуальной сетевой организации в основной массе подростки, которые и не думают всерьез нарушать закон и отправляться на нары, им просто нравится чувствовать себя причастными к структуре, фрондировать непохожестью на остальных и играть в сопротивление властям. Во-вторых, на мой взгляд, АУЕ вовсе не «тюремный проект». Я практически уверен, что его создали не некие злокозненные паханы с целью ковать себе смену, а родился он в коридорах власти и несет в себе единственную цель – выявлять, сбивать с пути и нейтрализовывать (методом «пар в свисток», а то и просто посадками) наиболее активных и непоседливых мальчишек.

Но дело не в этом. Я сейчас о причинах популярности АУЕ. А она как раз в том, что эта субкультура предлагает мальчишкам Тайну, Риск, Единство. Все то, чего не может В ПРИНЦИПЕ дать полностью обанкротившаяся власть, запутавшаяся в деидеологизации молодежи и сделавшая безыдейность идеей. Молодые хотят быть ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. А им предлагают вырасти и думать о карьере. Причем они-то уже отлично понимают, даже не старшеклассники понимают, что никакой карьеры им не сделать, все карьерные места заняты.

Стоит ли удивляться? Зачем удивляться что АУЕ, что очередному юному психу, который вбегает в школу с топором? Тем более что и о том и о другом СМИ будут орать взахлеб, а о Толе Булгакове так никто ничего толком и не услышит!

Невозможность реализовать себя. И постоянный наглядный пример на голубых экранах – как надежда прославиться и заявить о себе хотя бы таким кретиническим страшным образом.

Я глубоко презираю тех, кто служит вертухаями любых рангов в колониях для малолеток, я уже много раз писал об этом. Но нельзя не признаться, что они ближе всех видят «контингент». И вот не так давно начальник одной такой колонии сказал, что основная беда современных мальчишек в том, что им некуда приложить свои силы. И знаете, он прав. Беда не в том, что эти силы есть, и, мол, с этим надо бороться во имя искоренения агрессии. А в том, что их некуда приложить.

В природе существует мощнейшая сила – та сама сила, что погнала двух мальчишек на тонкий лед. Это тяга мальчишек к риску, которую взрослые, забывшие свое детство, – совершенно не понимают. Хорошо, что она еще есть. Пока еще она есть в нашей стране. Но и у нас мы всё чаще видим совершенно дикие с точки зрения нашего детства вещи – пустые спортплощадки, лед реки без следов хоккейной сшибки, заснеженные склоны холмов без лыжных трасс… Еще несколько лет назад я писал о том, что руководители клубов, занимающихся активным отдыхом детей, бьют тревогу – пополнение становится трудно набрать, те, кто приходят, далеко уступают даже не отцам, а старшим братьям – и по силе, и по ловкости, и по выносливости, и по тяге к активным действиям… Но и те, кто все еще стремится испытать себя…

…а вот теперь давайте посмотрим на вышедшие не так давно правила по оказанию услуг активного отдыха. Я не стану их сейчас пересказывать – их может найти и прочесть любой. Прочесть – и повторить за мною следом: «Собственно, всё!»

Все сделано для того, чтобы дети на природу и носа не высовывали.

С момента принятия этих правил детям до 12 лет остаются только компьютер и вечно занятые родители – ДО этого возраста они просто выпадают из сферы активного отдыха. А в какие походы можно вести 13–14-летних, и вовсе непонятно. Видимо, в пригородную парковую зону посидеть у костерка. Лишь с 15 лет можно осуществлять более-менее нормальную туристическую деятельность, например.

Демон «детской безопасности» во весь рот ухмыляется… Скоро ждем, когда точно такой же запрет выйдет и для родителей – есть отдельные несознательные граждане, которые своих 8–10-летних детей таскают в многодневные маршруты, мешая развиться гармоничной виртуальной личности…

По сути-то, создателей новых правил надо судить. И да, я все больше убеждаюсь: трагедия в Карелии БЫЛА СПЛАНИРОВАННОЙ АКЦИЕЙ. Под ее занавес приняли за эти несколько лет полный набор правил (ГОСТы – только финал, вишенка на торте!), исключающих для мальчика малейшую возможность хотя бы попытаться стать мужчиной. Достаточно прочитать об огороженном пляже с глубиной не более 120 сантиметров. Но ответный аргумент железобетонный: «А вдруг утонут?!»

РУКИ ОПУСКАЮТСЯ.

Мой хороший знакомый Кирилл Лебедев, руководитель одного из лучших в России лагерей активного отдыха (его статью о выборе летнего лагеря опубликовала некоторое время назад «Советская Россия»), донес до меня следующие выводы, услышанные им на очередном заседании «умов», посвященном реформе дополнительного образования: «Изменения, происходящие в сфере дополнительного образования детей, определяются новыми целями дополнительного образования детей – помочь ребенку использовать ресурс детства, ресурс свободного времени в интересах развития собственной личности и сделать так, чтобы личность затем не приходила в противоречие с интересами общества и государства».

Отцы-иезуиты катаются по коврам в восторженно-завистливой истерике. Ежику понятно, что ЛИЧНОСТЬ непременно вступит в противоречие с античеловеческими интересами современных государств и охреневшего общества. Но если это «яличность», то противоречия не будет. Атомизированное скопище Яличностей – это идеал государства.

А как, кстати, они вообще собираются «учитывать интересы»? Ведь по новым правилам, повторяю, дети до 15 лет вообще не могут вовлекаться в серьезную, например, туристическую деятельность! Я не шучу, это тоже прямо прописано. Не говорю уж о том, что их «социальные расследования» нужны для того, чтобы поставить на карандаш мальчишек, которые могут быть опасны для их «стабильности». И ОБ ЭТОМ тоже прямо написано! И это УЖЕ пытаются делать, с ножом к горлу требуя у руководителей клубов и кружков личные дела ребят!

Количество детей-туристов десять лет назад составляло 1 200 000. И 700 000 – в позапрошлом году. Сокращение почти в два раза! А как быть иначе? С одной стороны, запуганные СМИ родители всё чаще запирают ребенка в квартире или, надрываясь, таскают его с собой по курортам. С другой стороны, почти все официальные детские турмаршруты, например в Крыму, рассчитаны на расстояние от 2 до 10 километров. От ДВУХ до ДЕСЯТИ! Вы не ошиблись! Ребенок по квартире за день проходит больше! Иначе как издевательством над идеей детского туризма – вещи, которая должна прививать силу, ловкость, выносливость, спайку в команде и еще многое другое, подобные детсадовские прогулочки не назовешь. И никакой 12-летний это иначе как издевательство не воспримет.

Впрочем, о чем я? 12-летних, повторяю, вообще нельзя ставить на маршруты…

…Да, мальчик может утонуть. Может сломать ногу или даже шею. Может получить тепловой удар или быть искусан комарами. Все это вполне возможно, черт возьми.

И… ЧТО? Давайте тогда им сразу всем отрежем ноги и руки. Или посадим на транквилизаторы, благо опыт есть буквально у наших границ, и наши детозащитники туда регулярно за этим опытом мотаются, как к начальству за указаниями. Общество будет – не нарадоваться. Зато никто из них ничего себе не повредит и не будет лазить «куда не надо».

Кстати. Когда – под истошные вопли о детской безопасности! – феминистически настроенные деятели старательно выпалывают из жизни детей (особенно мальчишек!) всё, что может представлять мало-мальскую опасность, всё, что связано с риском и усилиями, они, вероятно, убеждены, что делают благое дело. Еще бы – ведь они заботятся о благополучии детей! Был избран, по сути, беспроигрышный ход – апеллировать к «детской безопасности», к «детскому комфорту».

Еще в 30-х годах прошлого века на дамочек, вздумавших лезть со своими дикими представлениями о «комфорте» и «безопасности» в жизнь мальчиков, прицыкнули бы и топнули ногой взрослые мужчины. Но сейчас процент мужчин, занятых работой с мальчишками, минимален и сокращается дальше.

На самом же деле этот процесс – ВЕСЬ, от вытеснения мужчины из школы до принятия новых правил турпоходов! – одновременно глуп и опасен.

Глуп он потому, что является, по сути, борьбой с самой природой человека. Сиречь обречен на конечный фатальный неуспех.

А опасен потому, что на конкретных коротких исторических этапах, как показывает опыт, он вполне может увенчаться успехом. Массированное давление на семью, моральное и силовое искоренение в мальчиках тяги к риску и действию, вытеснение из сознания детей мужских архетипов, понятий Подвига, Служения, Риска – все это имеет своим венцом выведение породы этаких Осликов Иа, полубесполых, плаксивых и беззащитных существ. И это выведение феминизированная педагогика ничтоже сумняшеся записывает себе в плюс «борьбы с агрессией». При этом те, кто такой перекройке все-таки не поддается, во-первых, громогласно объявляются «маргиналами» и «агрессорами» (АУЕеееееее!!!), а во-вторых, не перестают удовлетворять тягу к риску, только уже совершенно бесконтрольно (АУЕеееееее!!! И прогулки по льду…). И, соответственно, подвергая свою жизнь многократно большему риску, чем в секции бокса, туристическом кружке или военно-патриотическом клубе. А те, из кого удалось сделать Ослика, всю жизнь мучаются проблемами психики. Иногда просто мучаются… а иногда срываются и идут стрелять в педагогов и одноклассников.

А в нормальном обществе они ходили бы в турпоходы, гоняли бы по полосе препятствий на картах, поднимались бы в воздух на планерах, шли бы на охоту и в тир.

И самое главное.

Наверное, вы тоже не раз слышали, читатель, выспренние фразы типа «разговаривать надо не кулаками», «ваше мужское воспитание давно никому не нужно» и прочее «всегда можно договориться!». Так вот, я открою вам большой секрет.

ДОГОВАРИВАЮТСЯ ТОЛЬКО С СИЛЬНЫМИ. СЛАБЫХ ИЛИ ИГНОРИРУЮТ, ИЛИ БЬЮТ.

И с этим ничего нельзя сделать ни на каком уровне – ни на уровне школы, ни на уровне мировой политики.

«У нас в городе, в школе, в восьмом классе, учится пацан, – пишет один из моих информаторов, сам школьник-старшеклассник. – Если его кто-то задел – он просто подходит сзади, валит на пол и пинает. Целенаправленно в голову. Лежачего. ПРИ ВСЕХ! Недавно одного парня после такого увезли в скорой. Напомню – ЭТО ПРОИЗОШЛО ПРИ ВСЕМ КЛАССЕ! Когда я спросил, почему не разняли их толпой, их классрук ответил: а они, мол, испугались. ДВАДЦАТЬ испугались ОДНОГО! – и спросил, как это так, она ответила: а ты бы смог разнять? Разговор с ней я сразу прекратил – а смысл? Такого мира для детей хотят пацифисты?»

Ну да. Именно такого мира и хотят, хотя очередная дама на школьно-директорском месте, проповедующая что-то типа: «Драка – не метод!», наверняка не считает себя пацифистом и стопроцентно обожает проводить мероприятия в честь памяти наших воинов-героев Великой Отечественной, даже не пытаясь хотя бы для себя и хотя бы в связи с этим мероприятием ответить на простейший вопрос: так все-таки – метод или не метод драка?! В их фантастическом розовом мире, правда, «хулиганов не будет вообще». (Денутся куда-то…)

Но это невозможно уже потому, что на планете Земля всегда есть те, кто подходят сзади, валят на пол и пинают в голову. Так что подобных дамочек можно смело обвинить в… измене Родине. Парадоксально, но да – они хотят гибели Отечества и нации. Вот только пытаться доказать им это бесполезно. Из их курятника видно только, что «мальчик под контролем никогда не порежет себе пальчик». И им не докажешь и простейшего, уже много раз проверенного факта: «Комфортабельное и безопасное детство означает массу проблем во взрослой жизни!»

Ну и что в сухом остатке может предложить мальчишкам государство – кружки лепки из соленого теста?

И вот вопрос еще: а ХОЧЕТ ЛИ оно что-то им предлагать?

Государство, по сути, получило то, что хотело, – полный развал и разор всего на свете, от лучшей в мире системы детского туризма до обычной морали. Противопоставить этому оно может мгновенно официализировавшуюся и вялую «Юнармию» да потоки поповщины. Нормальным активным мальчишкам не по нраву ни то ни другое. Зато они отлично слышат, когда и кто им врет. И свой приговор власти они уже вынесли.

И вот тут мы – наконец-то! – подходим к сути статьи.

А суть – в комплексности, многогранности и ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ проблемы.

Не удивляйтесь.

***

Мне часто говорят: мол, ты сгущаешь краски в описании этой проблемы. Чиновники перестраховываются, хотят привычным для них путем тотальных запретов минимизировать возможность неприятностей, а с нею – и свою ответственность.

Все, на мой взгляд, куда сложнее и хуже. И мы видим только часть огромной комплексной проблемы, а точнее, диверсии, уж простите. Да, большинство чиновников прикрывают уничтожением детского туризма свою… гм, свое кресло. Но…

Помните историю со слоном, которого ощупывали и потом описывали слепые? Слона не описал никто из них. В силу слепоты, невозможности УВИДЕТЬ животное целиком. А щупать – сколько ни щупай, нащупаешь только то, что ближе лежит…

…Вы заметили, до какой степени прочно и органично вошла в нашу жизнь повседневная бытовая трусость? Я низко кланяюсь организации «Лиза Алерт», никто не сделал столько для спасения и отыскания попавших в беду и пропавших людей, как ее самоотверженные волонтеры, никакому МЧС и рядом с ними не стоять. Но не так давно я читал их советы – как родителям наставлять ребенка, чтобы минимизировать риски для него в жизни.

По сути, эти советы – полный приговор. Капитуляция. Они очень разумны, спасут множество детей в отдельности, но общество в целом при их исполнении умрет после долгой и мучительной агонии. СТРАХ и НЕДОВЕРИЕ – вот основные постулаты этих принципов, глобальные страх и недоверие, ставшие жизненными принципами с детства, вошедшие в плоть и кровь детей. И, конечно, плотная привязка к компьютеру – «безопасная», разумеется (хотя только запрет интернета для ребенка лечит такие вещи, как интерес к дерьму, густо плавающему там).

Это вопль отчаянья перед гибелью привычного нам мира. Будет ли СЛЕДОМ мир, где не станет НИЧЕГО, или же мир, где детей в принципе не нужно будет учить никуда не ходить с незнакомыми взрослыми и бежать по жизни от школы до подъезда, зависит и от нас.

Обратил я внимание и на то, как написан тот корпус советов. Образ отца, мужчины там только один, и он откровенно негативен. Остальное просто-напросто даже обращено «к мамам», просто грамматически. Естественное стремление женщин к безопасности своих чад – надежнейший союзник для пишущих «правила безопасности». И надежнейший погубитель мира в целом.

«Те, кому за сорок», помните, как начинается замечательная крапивинская «Сандалик, или Путь к девятому бастиону»? Современный мальчишка почти наверняка не пойдет с незнакомым дядькой в гостиницу, чтобы посмотреть какую-то книжку про корабли (правда, современного мальчишку нередко можно просто КУПИТЬ, и все! И никакие ваши советы по безопасности тут не помогут, потому что продаются они вполне рассчитанно и осознанно…). Не пойдет, и это хорошо, потому что мир вокруг на самом деле опасен.

ВОТ ТОЛЬКО ЭТОЙ КНИЖКИ У НЕГО НЕ БУДЕТ. И знакомства этого не будет тоже. Мелочь, конечно. Особенно на фоне детской безопасности. Правда, Сане Дальченко ДАЖЕ В ГОЛОВУ НЕ ПРИШЛО НИЧЕГО ДУРНОГО.

И знаете что? Он был прав. Вот ОН был прав – он и мир, в котором он жил. А не глубоко мной уважаемая за сотни найденных людей «Лиза Алерт».

Уж извините.

Мы учим своих детей ежесекундной трусости, думая, что спасаем их. И потому позиция «не надо их никуда водить, поломаются-поцарапаются-покусаются…» и совет «ой, это компания подозрительная, обойди ее…» и так далее у нас встречают ОДОБРЕНИЕ. И мы уже не спрашиваем никого, ОТКУДА эта компания взялась? ГДЕ те инструктора, которые обучены смотреть, чтобы ребенок в походе не поломался?

***

Сделали себе зарубочку на память? Отлично. Идем дальше. Как вам это?

«И тем не менее введение должности семейного инспектора дает какой-то шанс изменить ситуацию в лучшую сторону. Во всяком случае хоть что-то начали предпринимать, ведь проблема эта достаточно серьезная. Сухие цифры статистики говорят, что из-за жестокости родителей из дома ежегодно убегают 50 тысяч детей, 2 тысячи из них кончают жизнь самоубийством. Только за 2016 год 194 тысячи ребят стали жертвами насилия со стороны взрослых, 2,9 тысячи детей погибли, а 3 тысячи получили тяжкий вред здоровью. 70% ребят попадают в приюты при живых родителях».

ОТКУДА ТАКАЯ СТАТИСТИКА? Стоит разобрать цифры – из-за ЧЕГО на деле убегают, гибнут и кончают с собой дети – и становится ясно, что пресловутая «жестокость родителей» тут в огромном большинстве случаев и рядом не лежала, и убегают не из-за нее, а из-за детской дурости, и самоубийством кончают совсем не по родительскому произволу, и гибнут от рук чужих людей… Но «компетентные специалисты» тут же начинают этой статистикой размахивать (сухие цифры… ага… только без сносок, вот и получается, что «Войско Польское Берлин брало, Красная Армия ему помогала!») – и вот уже в семью с тяжелым сопением, нефигурально выражаясь, расталкивая родителей локтями, лезет очередная нерожаха, поводя жирным пятачком и интересуясь: как там у вас ребенок проводит свободное время?! А чего это такое?! А это здесь зачем?! А куда вы его на каникулах возили?! А куда на выходных ведете?!

А… какое твое дело?

А вот какое…

Пермь, 26 января – «АиФ-Прикамье»

«Правительство Пермского края предложило пересмотреть работу органа после трагедии в школе №127. Власти предлагают изменения на законодательном уровне. Они коснутся проведения профилактических мероприятий, которые могут предотвратить повторение преступлений подростков в образовательных учреждениях.

В частности, краевые власти предлагают сделать самостоятельным органом и наделить более широким спектром полномочий. Предполагается, что КДН также получит более расширенный доступ к информации. Родители и должностные лица будут обязаны передавать всю информацию, указывающую на агрессию и социальную опасность детей. В случае непредоставления соответствующей информации о подростках родители будут нести ответственность.

Кроме того, по мнению краевых властей, необходимо расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать необходимое лечение».

Что значит ОБЯЖУТ? Граждане, если кто не знает: любой попытавшийся родителей к ТАКОМУ обязать должен немедленно пойти под суд по сразу трем уголовным статьям.

Сама формулировка звучит до такой степени кретинически (не говоря уж о том, что я упоминал в начале статьи, – «социальной опасностью» предложено считать несоответствие ребенка неким «правилам», написанным провластными дебилами!), что из Москвы уже должна вылететь в те края группа психиатров – обследовать этих радетелей о народном благе на предмет мании величия. Однако не вылетает, а меры эти всерьез обсуждаются. Разумеется, во имя все той же детской безопасности. Вон резню в школе устроили! Надо же что-то делать! И народные толпы мудро кивают головами и причмокивают: «Надо-надо! Мы за! А мой ребенок хороший, с ним ничего не будет, это не обо мне…»

Ребята (это я сейчас о чиновниках), по-простому сказать, вы уже заколебали.

Заколебали своей беспомощностью и в то же время злобной агрессивностью (вот как раз у ВАС ее навалом!).

Заколебали желанием ни за что не отвечать – начиная с корня всех бед – развала СССР.

Заколебали неудержимым стремлением без мыла любой ценой влезть в семью со своими полоумными указаниями и распоряжениями.

И отдельно заколебали нарочитым нежеланием понимать, что АГРЕССИВНОСТЬ – ВЕЩЬ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКА. Ее только надо БРАТЬ В РУКИ и НАПРАВЛЯТЬ. Что же до той жуткой истории с поножовщиной в пермской школе – после ТАКОГО должны слетать со своих мест все чиновники, занимающиеся в крае вопросами детства. СЛЕТАТЬ, а не требовать себе новых полномочий для дальнейшего осуществления провальных проювенальных проектов. А они на наших глазах и при нашем одобрении (всё для безопасности детей!) завершают создание системы абсолютного доносительства: дети доносят на родителей в органы опеки, родители на детей – в КДН.

ПРОСТО СКАЗКА…

…Когда на рубеже 1990–2000-х в Перми действовала на протяжении почти десяти лет «Голубая орхидея», когда искалечили жизнь ТЫСЯЧАМ мальчиков, где были все эти неподкупные и строгие надзиратели за детскими проблемами? Где они были, когда В САМОМ НАЧАЛЕ той истории им на стол положили полный отчет о набирающем обороты механизме растления детей, – и куда они дели этот отчет?!

…Уже не раз мне поступали тревожные сигналы: в случае непоседливости, шумливости ребенка (в том числе и на переменах!) его родителей педагоги начинают убеждать в том, что его следует немедленно показать «специалистам». Те же практически ВСЕГДА выписывают таблетки для «лечения СДВГ» (напомню: это так называемый «синдром дефицита внимания и гиперактивность» – ЛЖЕДИАГНОЗ, которым, во-первых, прикрывают «специалисты» свое нежелание реально возиться с ребенком, а во-вторых, который служит средством уничтожения в мальчиках задатков смелости, любопытства, активного действия через химическое убийство воли и характера). Этих случаев уже не единицы, они практически стали в РФ правилом. И хорошо, если у родителей хватает ума и здравого смысла не идти на поводу у преступников из школ и поликлиник. Многие родители на это ведутся и сажают своего сына на наркотики, превращая его в зависимое от таблеток полурастение. При этом они – особенно мамочки! – еще и нарадоваться не могут, каким спокойным, усидчивым и послушным стал вчерашний буян и шалун.

Так идет негативный видовой отбор. Дети, которые должны вырасти в открывателей, защитников и исследователей, становятся наркоманами с благословения и властей, и родителей. А образцом для мальчика считается девчоночий тип поведения – усидчивость, покладистость, готовность к сотрудничеству, но одновременно скрытность, завистливость, лживость, которые как раз в мальчиках при таком положении дел расцветают особенно пышно и омерзительно.

***

А теперь я вам скажу, ПОЧЕМУ они так напирают на «неагрессивность», «контроль» и «постоянное наблюдение».

Потому что здание выстроенного ими балагана-тюрьмы, по сути, очень хрупко, его удается удерживать в целостном состоянии только постоянной громкой ложью и тихими репрессиями. А молодые, которых они обманывают, могут прозреть кто от катаракт безразличия, кто от навального гипноза и потребовать НАСТОЯЩИХ перемен. И ответа. Точнее – к ответу.

Лучше уж «купировать агрессию» в самом раннем возрасте. Без разбора.

(Обратите, кстати, внимание, какой вой поднимается властями всякий раз, когда «несовершеннолетние» обнаруживаются на протестных акциях. Любых. Причем приходят они туда сами, можно сколько угодно ерничать и злобствовать на эту тему, но это ПРАВДА. Однако при этом сами власти совершенно без стеснения заставляют вовсе не желающих этого детей читать агитки «за Путина» на камеру, выводят школьников на манифестации под флагами «Единой России» и так далее и тому подобное.)

Таким образом, вы видим вовсе не отдельные проблемы.

Перед вами не «перестраховка чиновников в части организации детского досуга». Не «проблемы в семье, которые надо вовремя выявлять». Не «стремление обеспечить детям наибольший комфорт и безопасность».

НЕТ.

Перед вами – четко оформленное и далеко идущее стремление сконцентрировать детей (да и все русское население!) в десятке-другом огромных городских центров. Под постоянным контролем. Позаботившись о том, чтобы за пределами этих центров человек был с детства беспомощен. Позаботившись о том, чтобы в пределах этих центров человек без помощи «компетентных специалистов» был так же беспомощен. Позаботившись о том, чтобы человек знал маршрут «работа – дом – сертифицированный и безопасный развлекательный центр». Позаботившись о том, чтобы от человека ничего не зависело, чтобы человек всего боялся и был легко управляем транслируемым в мозг негативом о том, что «опасность везде!» и «вас спасут только специалисты!». Позаботившись о том, чтобы человек не просто не мог защититься от чего-либо сам и защитить своих близких, чтобы у него даже мыслей таких не возникло, чтобы он сам воспринимал их как сигнал своего «психического нездоровья» (ведь мы помним, что «кулаками ничего не докажешь!», да?).

Взрослых переделывать хлопотно. Зачастую бесполезно переделывать. Но зато можно – намного проще и с куда большей отдачей – ВЫРАЩИВАТЬ ПО ЗАДАННЫМ ПАРАМЕТРАМ ДЕТЕЙ. Создать поколение детей резерваций, которые будут падать в обморок от строгого взгляда в их сторону и бояться взять в руки кухонный нож, чтобы порезать морковку.

Разумеется, исключительно во имя их безопасности и комфорта.

А вы что подумали?!

Автор: Олег Верещагин