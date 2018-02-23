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А им все можно?

19:29. 23 февраля 2018 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.stoletie.ru

США никогда не переставали активно вмешиваться в выборы в других странах.

Обвинения, выдвигаемые сегодня США в адрес России по поводу «вмешательства в их выборы» выглядят абсурдными не только потому, что высосаны из пальца. Соединенные Штаты давно уже сами через свои спецслужбы, да и открыто, через всякого рода фонды и фальшивые организации «правозащитников» и им подобных не только постоянно вмешивались и продолжают вмешиваться в выборы в других странах, но и совершают перевороты, свергают неугодных им правителей.

Не брезгуют и прямой агрессией, как это было совсем недавно в Югославии, Ираке и Ливии, а сегодня происходит в Сирии, где Вашингтон вовсе не борется с ИГИЛ (запрещена в РФ), а старается расколоть страну, подорвать позиции законного президента Асада и через своих марионеток контролировать источники нефти.

Автор этих строк много лет работал корреспондентом ТАСС в Италии и Греции и по своей журналистской работе постоянно был свидетелем вопиющих фактов самого грубого и наглого вмешательства США во внутренние дела этих стран, своих союзников по НАТО. В Италии, где были очень сильны коммунисты, американцы в течение многих лет старались не допустить, чтобы левые могли участвовать в управлении государством, хотя на выборах за ИКП тогда голосовали миллионы. Для этого использовались все средства: прямое и скрытое финансирование угодных США партий, подкармливание проамериканских СМИ, создание террористических организаций, использование в своих целях мафии, а когда надо – физическое устранение неугодных политиков. Какие там хакеры (которых в те времена ещё просто не было), статьи в газетах или проплаченная реклама, в чем сейчас голословно обвиняют Россию! По указке и при содействии спецслужб США похищали людей, убивали, взрывали бомбы, устраивали перевороты. Так, в 1978 году в центре Рима был похищен и потом убит видный политический деятель, лидер Христианско-демократической партии Альдо Моро. Ответственность за это небывало дерзкое преступление взяла на себя террористическая организация «Красные бригады». «Бригадисты» почти два месяца держали политика в своем тайном застенке, заставляли писать покаянные письма, а потом расстреляли в подвале, а труп оставили неподалеку от здания штаб-квартиры Итальянской компартии, намекая на мнимую причастность к этому левых сил.

Однако похитили и убили Моро после того, как благодаря его участию в Италии, впервые за 30 послевоенных лет, было достигнуто политическое соглашение между партиями – об участии в правительстве коммунистов, что не на шутку переполошило США.

Поэтому уже тогда многим было ясно, что это преступление было разработано и проведено при участии ЦРУ. За несколько дней до похищения посол США в Риме Р. Гарднер назвал Моро «самым опасным деятелем на политической арене Италии». Как писал после расправы над политиком итальянский еженедельник «Эуропео», в архивах римской прокуратуры хранится письмо, содержащее неопровержимые доказательства того, что «преступление против А. Моро было разработано и спланировано экспертами ЦРУ США». А факты прямого вмешательства ЦРУ подтвердил потом итальянским СМИ в своем нашумевшим в те годы интервью его бывший агент Филип Эйджи.

Расправа над Альдо Моро была тогда на Апеннинах лишь одним эпизодом в целой серии преступлений, – взрывов бомб в поездах, на площадях и на вокзалах, массового террора, убийств дипломатов, политических деятелей и бизнесменов с целью создания в стране обстановки напряженности и насилия и недопущения левых к власти. Это позднее, когда ситуация в мире изменилась, ЦРУ разработало другую тактику – «цветных революций», при помощи которых стали провоцировать перевороты в Грузии, на Ближнем Востоке, на Украине и в других местах. А тогда стратегия вмешательства США состояла в прямом терроре, который осуществлялся в Европе через неофашистов и мафию, или через созданные при закулисной помощи американских спецслужб якобы левацкие или профашистские террористические группировки вроде «Красных бригад» в Италии, «Фракции красной армии» в Германии, «Новой силы» в Испании, ФАНЕ и «Службы гражданских действий» во Франции и множества им подобных.

Для подрывных действий на Апеннинах в те годы были задействованы и тайные масонские организации. Так в 1981 году в Италии вспыхнул бурный скандал вокруг масонской ложи «П-2». Выяснилось, что в нее входили министры правительства, армейские генералы, офицеры спецслужб, а их целью был правый переворот. Но заговор был разоблачен и многие его участники оказались за решеткой. Когда заметали следы, то стали уничтожать главарей ложи и тех, кто финансировал заговорщиков и был связан с истинными манипуляторами. Так, в центре Лондона под мостом «Черные монахи» был повешен Роберто Кальви, глава банка «Амброзиано», оказавшийся активным членом ложи «П-2». Другой тайный банкир ложи Микеле Синдона, тесно связанный также и с мафией, был отравлен в тюрьме.

А в Риме застрелили журналиста Мино Пекорелли, который пытался доказать, что масонские организации служат интересам ЦРУ США. Впрочем, потом выяснилось, что масоны были очень влиятельны и в самих Соединенных Штатах, где чуть ли не все президенты, не говоря уже о генералах и руководителях спецслужб, были членами тайных масонских лож.

Ниточки, ведущие к ЦРУ, были обнаружены, когда расследовалось и другое преступление – сенсационное покушение в 1981 году в Риме на Папу Римского Иоанна Павла II.

Понтифик был ранен на площади Святого Петра турецким террористом по имени Али Агджа, однако на Западе поспешили объявить, будто к покушению на папу, бывшего польского кардинала Войтылу, были причастны болгарские спецслужбы и КГБ СССР. Но уже в 1980-е годы некоторые западные аналитики выдвинули версию о причастности ЦРУ к этому, так и не раскрытому до конца, преступлению. Цель американских спецслужб заключалась в следующем: убийство или покушение на жизнь Иоанна Павла II, поляка по национальности, совершенное якобы агентами КГБ, могло вызвать резкую дестабилизацию обстановки в социалистической Польше. А также серьезно дискредитировало бы СССР в глазах католиков Латинской Америки, где Советский Союз проводил тогда активную политику.

Уничтожали даже неугодных бизнесменов, которые осмеливались бросить вызов интересам США. Так, в 1962 году в подстроенной авиакатастрофе погиб глава крупнейшего итальянского нефтяного концерна ЭНИ Энрико Маттеи. Его вина состояла в том, что он заключил соглашение с СССР в пику доминировавшим тогда на мировых рынках нефти крупнейшим западным компаниям – англо-американским концернам «семи сестер». Какие там санкции! Неугодных экономических соперников попросту убивали!

В другой стратегически важной стране на юге Европы – в Греции американцы действовали ещё более грубо. В 1967 году они поддержали переворот так называемых «черных полковников» – профашистский режим военных, который установил в стране диктатуру. Греция была жизненно важным элементом широкой евроатлантической «полосы сдерживания», протянувшейся от восточного Ирана до северной оконечности Норвегии, к тому же она рассматривалась как один из наиболее тревожных участков этой «полосы». Созданные в то время Греческая служба национальной разведки (KYP) и силы специального назначения (которые затем были активно использованы в перевороте 1967 года) установили тесные связи со своими американскими коллегами. И все это шло тоже под лозунгами «защиты демократии» и борьбы с влиянием тогда ещё не России, а Советского Союза.

Не только политических, но и экономических конкурентов США там тоже безжалостно устраняли.

У крупнейшего в те времена греческого судовладельца Аристотеля Онассиса в странной авиакатастрофе погиб единственный сын. Онассис тогда прямо обвинил в этом убийстве ЦРУ США. Ведь он бросил вызов американцам: стал покупать нефть прямо у арабов, минуя американские компании.

Но позднее, при загадочных обстоятельствах, умерла в Аргентине и дочь магната Кристина. Сломленный, вскоре скончался и сам Онассис.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вмешивалось в выборы в различных странах с момента своего образования, написала газета «Нью-Йорк таймс» после публикации обвинений спецпрокурора Мюллера со ссылкой на бывших сотрудников управления и американских экспертов. «Если вы спросите сотрудника разведывательной службы, нарушали ли русские правила или делали что-то необычное, ответ — нет, вовсе нет», — заявил изданию Стивен Холл, который вышел в отставку в 2015 году после 30 лет службы в ЦРУ. Он подчеркнул, что США исторически проводили операции по вмешательству в выборы, и выразил надежду на то, что они и дальше продолжат делать это.

«Мы занимались подобным с тех пор, как ЦРУ было основано в 1947 году… Мы использовали постеры, памфлеты, баннеры, рассылали рекламно-информационные материалы и так далее. Мы размещали ложную информацию в зарубежных газетах», — заявил Лок Джонсон, начавший свою карьеру в сенате в 70-х с расследования деятельности ЦРУ. Как сообщается в статье, США благодаря ЦРУ свергли выбранных лидеров в Иране и Гватемале в 50-х и поддержали госперевороты в ряде других стран в 60-х. ЦРУ также организовало убийства по политическим мотивам и поддержало антикоммунистические правительства в Латинской Америке, Африке и Азии.

Дов Левин из Университета Карнеги-Меллона насчитал 81 случай вмешательства США в выборы. Как сообщает издание, США вмешивались в российские выборы в 1996 году из страха, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов одержит победу над Борисом Ельциным.

Ну, а о том, как США содействовали, а точнее, прямо организовали государственный переворот в Киеве и продолжают усиленно раздувать огонь войны в Донбассе, все новые разоблачения поступают сегодня практически каждый день.

Что после всего этого можно сказать, имея в виду нынешние обвинения США в адрес России? Вашингтон действует по старому принципу уголовников, когда совершивший кражу жулик во все горло кричит: «Держи вора!». Их логика такова: мы сами вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться во внутренние дела других стран. А чтобы прикрыть свои собственные заговоры и агрессию, они и раздувают сейчас скандал с мнимым «вмешательством России».

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

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    Stelm 23 февраля 2018 в 21:40 Ссылка Пометить
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    США как государство-паразит может существовать только неся разрушение и хаос другим странам. На этом они и делают свою выгоду. Если предположить что в Мире прекратятся войны,то этот паразит вымрет из-за своей ненужности. Только за последнее время: Войны в Корее,Вьетнаме,Югославии,Афганистане,Ираке,Ливии,Сирии….Везде разрушение и хаос. Они не выиграли ни одной войны,выигрывали сражения…но эта и есть их главная “фишка”,-создать хаос и потом на этой почве делать свои дивиденды. На страдании людей,на их беде. Война это всегда страшно. Боль,потеря своих близких,своего дома…Но кто-то всегда получает выгоду от войны. И обвинять Россию во вмешательство в выборы в СШП,-Соединенные Штаты Пиндоссии,это знаете ли,пик лицемерия,наглости и просто вранья. Действительно:”На воре шапка горит”.

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