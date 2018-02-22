Странные патенты: “Нано технологии” прошлого

Если хотя бы часть из этих изобретений была воплощена в жизнь, то мы с вами, возможно, жили бы в совсем другом мире. Ниже собраны 20 самых странных патентов викторианской эпохи, которые по каким-то причинам не были воплощены в реальность…





Летать как птица

Эту летающую машину запатентовали в 1889 году. По задумке изобретателя, к человеку крепится небольшой воздушный шар и крылья. Шар поднимает, а крылья придают ускорение. Вроде бы все логично, но икар так и не полетел. Знал бы мистер Спалдинг, придумавший этот механизм, что сейчас люди будут летать с помощью реактивных ранцев.

Это было еще до Кусто

Это не железный дровосек, как вы подумали. Это экипировка дайвера, придуманная в 1881 году. Американец Стивен Таскер разработал гидрокостюм из металла, который позволяет ныряльщику выдерживать большое давление.

Надо сказать, что к тому моменту, моряки уже использовали мягкие водолазные костюмы. А первый жесткий скафандр с системой поддержания давления был запущен в производство 1900 году, но это была разработка не Стивена Таскера.

Хвостатый жокей

Это изобретение относится к двадцатому веку и не укладывается в период Викторианской эпохи. Но оно настолько любопытное, что мы не могли пройти мимо.

В Англии и Австралии в тридцатых годах прошлого века было популярно странное развлечение: скачки обезьян верхом на борзых собаках. Обезьянок дрессировали ездить верхом и проводили настоящие забеги. Это устройство позволяло мартышке лучше держаться в седле.

Шляпа-парашют

Что делать, если здание горит? Правильно, сигать в окно. Для того, чтобы падать было не так жестко господин Оппенгеймер придумал парашют. Ну, сама идея парашюта витала в воздухе еще со времен Леонардо Да Винчи, а вот прикрепить его к голове додумались впервые.

Если бы изобретатель для теста просто подвесил себя за голову, он наверное не стал бы подавать такую идею в патентное общество. Просим вас не повторять этот номер.

В завершение кулибин предлагает надеть ботинки на толстой платформе. Мол, так падать будет комфортнее. Прямо видим, как на земле лежит человек со сломанной шеей, но ногам не больно.

А вдруг не умер?

Видимо изобретателя Кирхбаума очень заботило то, что человека могут ошибочно признать мертвым и закопать заживо. Может это был его личный бзик, но факт в том, что он зарегистрировал устройство, с помощью которого человек из гроба может подать сигнал наверх.

В гробу монтировался девайс на манер перископа с ручкой. Если вдруг проснулся и темно, то вращай ручку, сверху заметят и откопают.

Очки для курицы

Изобретатель был обеспокоен тем, что курицы периодически выклевывают друг другу глаза. Он придумал защитные очки, которые надеваются на каждую наседку. То есть особо агрессивным курицам пришлось бы сначала стащить с противника защиту, а за это время несчастная упела бы позвать на помощь.

Приподниматель шляпы

Раньше все мужчины носили шляпы, и снимали их в присутствии дам. Так как дамы попадались часто, то мужики обленились и стали просто приподнимать головной убор при встрече.

Но некоторым и этот простой ритуал показался слишком утомительным. Господин Бойл придумал и запатентовал устройство, приподнимающее шляпу без рук. То есть подходишь к даме, а ручки-то вот они!

Суровая мышеловка

Настоящие мужчины убивают врага из револьвера. Видимо таким был изобретатель по фамилии Уильямс, который запатентовал самую суровую мышеловку в мире. Мышь подходит в надежде полакомиться сыром или печенькой и получает в лоб девять грамм свинца. Достойная смерть.

Механическая вилка

От такого устройства не отказались бы и современные хозяйки. Вы только посмотрите, какая полезная вещь. Матерым рыбакам такая вилка тоже очень бы пригодилась. А то приходится брать с собой жену на рыбалку только потому, что у нее рука в банку с огурцами пролезает.

Обратные ботинки

Представьте, что в здании пожар, а у вас нет парашюта, который крепится к голове. Придется спускаться по лестнице, которую уже приставили пожарные. Но на лестнице давка, вам надо вниз, а пожарные бегут вверх, тушить пламя.

Тут-то и пригодятся ботинки мистера Эдмонда Денниса. Цепляетесь к лестнице снизу, и вперед! Получается нормальное двухстороннее движение.

Пожарная маска

Эта маска позволит и видеть и дышать в задымленном помещении. Очки оберегают глаза, а от рта идет трубочка к полу. Как известно, там воздух всегда чище, т.к. дым поднимается вниз. Предусмотрен даже зажим для носа. А если пожара нет, в этой маске можно идти на Хэллоуин.

Автоматическая мойка женской груди

Следующее место по важности после пожарной безопасности у изобретателей прошлого века занимала чистота женской груди. Некий умелец даже придумал специальный аппарат, позволяющий мыть грудь без рук.

Система подключается к крану и омывает все, что нужно. Только одно не понятно. Горячего водопровода вроде тогда еще не было. Так как же можно себя любимую прямо так, холодной водой?

Заводной пупс

Роберт Клей получил патент на такого заводного, ползучего ребенка. Он движется по полу на колесах, а руки и ноги имитируют движения настоящего малыша.

Эта жуткая штука была придумана, скорее всего для того, чтобы знакомиться с дамами на светских приемах. Запускаешь монстра в зал и ждешь визга. Затем врываешься весь такой героический и мочишь тварь из револьвера. Все, дама твоя.

Моноцикл

Это причудливое устройство — родственник велосипеда. Только колесо у него одно и пассажир сидит внутри него. Приводится в движение ножным приводом, все как положено.

Моноцикл даже снабжен зонтиком от дождя, все продумано. Насколько устойчива эта конструкция, не известно. Но, судя по тому, что в серию оно не пошло, недоработки все же были.

Трицикл на гребной тяге

Это транспорт для поклонников академической гребли. Джентльмен просто садится и гребет, как он привык. Спустя десятки лет этот принцип нашел применение в инвалидных колясках с ручным приводом. Во истину, неисповедимы пути Господни.

Велосипед со всех сторон

Экстремалы-новаторы существовали во все времена. Этот велик придумали специально для трюков и цирковых выступлений. По задумке автора, с его помощью можно будет делать мертвые петли и вообще всячески нарушать правила дорожного движения.

Насколько известно, дальше чертежей это устройство не ушло, хотя и выглядит вполне логичным. Может кто-то увидит эскиз и решит воссоздать шедевр инженерной мысли?

Антитабачная маска

В конце девятнадцатого века курильщиков еще не гнобили. Они безраздельно властвовали, и могли дымить везде, где захотят. Как мы сейчас изолируем курящих, так раньше были вынуждены изолироваться те, кто не имеет этой вредной привычки. Патент на антитабачную маску — крик о помощи из далекого 1877 года. Насколько нам известно, широкого применения эта маска не получила.

Плавательный костюм

Изобретатель Плант придумал забавный костюм для обучения плаванию. Он представляет из себя некое подобие кольчуги, состоящей из пробок. Утонуть в таком наряде практически невозможно, разве что захлебнуться.

Маска вождя

Принцип предельно прост. На голову надевается картонный цилиндр с нарисованным индейцем, вырезаются глаза, а внутрь вставляется настоящая горящая свеча.

То есть подразумевается, что человек будет ходить в темноте и пугать прохожих рожей индейца с горящими глазами. Чувствуете беспечность в работе с огнем? Видимо из-за таких поделок другие изобретатели так много внимания уделяли противопожарным средствам.

Источник: 2planeta.ru