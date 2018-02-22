Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 февраля 2018

Этой ночью стало известно, что два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 попали в объектив камеры во время своего первого полёта в небе Сирии.

Перспективные многофункциональные истребители проекта Т-50 «ПАК ФА» впервые прилетели на авиабазу ВКС России Хмеймим в составе группы военных самолётов, вместе с ними в Латакию прибыли 4 истребителя Су-35С, 4 штурмовика Су-25 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщают сирийские медиа-активисты из города Джебла, записавшие видео.

Как ранее сообщала «Русская Весна», перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разрабатывается конструкторским бюро им. Сухого, в конце января 2018-го года новейшие самолёты приступили к полётам с высокоточными средствами поражения нового поколения на борту.

Весь комплекс высокоточного оружия (внутрифюзеляжный и на внешней подвеске) для данного военного самолёта разрабатывается предприятиями корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

«Работа идёт напряжённо… Мы перешли к практическим полётам, думаю, что в недалёком будущем увидим и результат», — заявил месяц назад журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.

Он добавил, что «не за горами и основные работы — пуски» всех типов вооружения.

Известно, что Су-57 (ПАК ФА) совершил первый полёт в 2010 г. 5 декабря 2017 года он поднялся в небо с новым двигателем «2-го этапа». Этот двигатель даст Су-57 уникальные преимущества в бою.

Опытно-конструкторские работы запланировано завершить в 2019 г. и сразу же начать поставки этих боевых самолётов в ВКС России.

Смотрите также: Боевики бегут, русские «Солнцепёки» сжигают «Аль-Каиду»*, освобождая базу ВВС Сирии в Идлибе (+ВИДЕО, ФОТО)

Су-57 на фото в центре.

*Запрещенная в РФ террористическая организация