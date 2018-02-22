Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 февраля 2018
- 11:20 Минобороны РФ о ситуации в Сирийской Арабской Республики.
- 10:50 США обвиняют Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте.
- 10:39 На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У.
- 09:13 Су-57 в Хмеймиме.
- 03:15 СРОЧНО: Новейшие истребители Т-50 «ПАК ФА» впервые прибыли в Сирию (ФОТО, ВИДЕО).
Минобороны РФ о ситуации в Сирийской Арабской Республики
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США обвиняют Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте
Соединенные Штаты обвинили Россию и сирийские власти в нападениях на жителей пригорода Дамаска — Восточной Гуты.
Соответствующее заявление распространено в среду пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс.
В документе говорится, что «США решительно осуждают» нападения.
«Соединенные Штаты решительно осуждают недавние нападения России и режима Асада на сирийцев в Восточной Гуте», — приводит ТАСС выдержку из заявления. Белый дом призвал РФ и ее партнеров выполнять обязательства в зонах деэскалации, в число которых входит Восточная Гута.
Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Никки Хейли отметила, что жители пригорода Дамаска Восточной Гуты, который контролируется боевиками оппозиции, «подвергаются атаке со стороны варварского режима Асада».
20 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. По данным ООН, за два дня в пригороде Дамаска погибли более 100 человек.
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На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
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Су-57 в Хмеймиме
Помимо стандартного увеличения авиационной группировки в Хмеймиме (отмечается прибытие 4 Су-25, 4 Су-35 и А-50), были замечены и 2 новейших истребителя Су-57.
Вполне очевидно, что вслед за заводскими испытаниями, пришла пора обкатать машину и в боевых условиях.
Для Су-57 это будет первая война.
Касательно наращивания численности боевых самолетов, то это может свидетельствовать как о реакции на историю с Дейр-эз-Зором и возможный кризис в Африне, так и подготовке нового наступления САА, для чего и потребовалось наращивание ударных возможностей ВКС РФ в Сирии.
PS. И еще. МО РФ официально опровергло замену командующего группировкой ВС РФ в Сирии, отреагировав на слухи о его внеплановой замене на Суровикина.
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СРОЧНО: Новейшие истребители Т-50 «ПАК ФА» впервые прибыли в Сирию (ФОТО, ВИДЕО)
Этой ночью стало известно, что два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 попали в объектив камеры во время своего первого полёта в небе Сирии.
Перспективные многофункциональные истребители проекта Т-50 «ПАК ФА» впервые прилетели на авиабазу ВКС России Хмеймим в составе группы военных самолётов, вместе с ними в Латакию прибыли 4 истребителя Су-35С, 4 штурмовика Су-25 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщают сирийские медиа-активисты из города Джебла, записавшие видео.
Как ранее сообщала «Русская Весна», перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разрабатывается конструкторским бюро им. Сухого, в конце января 2018-го года новейшие самолёты приступили к полётам с высокоточными средствами поражения нового поколения на борту.
Весь комплекс высокоточного оружия (внутрифюзеляжный и на внешней подвеске) для данного военного самолёта разрабатывается предприятиями корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
«Работа идёт напряжённо… Мы перешли к практическим полётам, думаю, что в недалёком будущем увидим и результат», — заявил месяц назад журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.
Он добавил, что «не за горами и основные работы — пуски» всех типов вооружения.
Известно, что Су-57 (ПАК ФА) совершил первый полёт в 2010 г. 5 декабря 2017 года он поднялся в небо с новым двигателем «2-го этапа». Этот двигатель даст Су-57 уникальные преимущества в бою.
Опытно-конструкторские работы запланировано завершить в 2019 г. и сразу же начать поставки этих боевых самолётов в ВКС России.
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Су-57 на фото в центре.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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https://www.youtube.com/watch?v=EckneEg9CkM
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- Кому на самом деле принадлежит ваша дача – https://www.youtube.com/watch?v=NhEwN…
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Сайт Царьград ТВ: http://tsargrad.tv/
https://www.youtube.com/tsargradtv
26.01.2017
Фрагмент из видео: “Реальное время: В чьих интересах действует ЦБ?”
Полное видео: https://youtu.be/ewm_20zJWso
Оригинальное видео: https://youtu.be/ewm_20zJWso
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-Этой ночью стало известно, что два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 попали в объектив камеры во время своего первого полёта в небе Сирии.-
Ага,случайно так попали! Шпионы везде.
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И не говори, толпами на улицах стоят, не протолкнуться. )))