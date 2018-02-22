Шокирующая находка в Мексике, которую засекретили. Микрочип возрастом 9000 лет

Иногда находки археологов могут перевернуть всю официальную историю человечества. Правда мы неоднократно убеждались, что информация о таких находка до общественности не доходит. Все скрывается и замалчивается. Научная, религиозная и социальная парадигмы забетонированы на века. Те, кто их придумал и выстроил для современного общества, тщательно следят, чтобы никто и ничто не смогло их пошатнуть и разрушить.

Вот и эта новая загадочная находка в Мексике, могла бы перевернуть всю историю человечества, но… Уже понятно, что ВСЮ правдивую информацию о ней, мы никогда не узнаем.

Вот < ![CDATA[ ]]> официальные подробности от Express:< ![CDATA[]]>

“Ученые находят человеческие останки возрастом 9000 лет в пещерах Мексики.

Подводные археологи изучающие крупнейшую в мире затопленную пещерную систему, обнаружили 9000-летние человеческие останки и кости животных Ледникового периода, которые когда-то бродили по Земле.

Останки обнаружены в пещере Сак-Актун в мексиканском штате Quintana Roo.

Ученые утверждают, что пещеры являются “важнейшим подводным археологическим объектом в мире”, где они обнаружили 200 археологических находок. (Прим: если они назвали его ВАЖНЕЙШИМ объектом, значит там найдено что-то очень ВАЖНОЕ. Что-же они там нашли?)

Были обнаружены кости вымерших животных.(Прим: Ну это не такие ВАЖНЫЕ находки, что-бы объявлять этот объект ВАЖНЕЙШИМ.)

Аквалангисты исследовали пещеры в рамках проекта, который финансировался Национального института Мексики антропологии и истории (INAH).

Мексиканский археолог Гильермо де Анда заявил: “Это потрясающе. Без сомнения, это самый важный подводный археологический объект в мире. Очень маловероятно, что в мире когда-либо были сделаны такие находки. Обнаружено большое количество археологических артефактов и степень их сохранности также впечатляет”.(Прим: Что-же это за артефакты?)



Слева направо: Roberto Schmittner, Roberto Junco и Guillermo de Anda

Все!!! Больше в заявлении ученых об этих ВАЖНЫХ находках, ничего не говориться. Что там найдено такого ВАЖНОГО? Что это за артефакты? Из-за чего это место названо САМЫМ ВАЖНЫМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ В МИРЕ?

Ведь не из-за костей животных и простых человеческих останков??

И как оказалось, археологи многого не договаривают. Точнее сказать, о главной находке они не сказали ни слова!

Наш хороший друг из Мексики, Pedro Canché, редактор местного сайта < ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>< ![CDATA[ ]]> El QuintanaRoo< ![CDATA[]]>< ![CDATA[ ]]> ,< ![CDATA[]]> раскрыл подробности этой находки.

В человеческом черепе, который нашли подводные археологи, был обнаружен искусственный имплант. Сначала ученые подумали, что это просто пластинка вставленная при трепанации черепа. Конечно интересно и удивительно. Но при подробном исследовании, ученых ожидал еще больший сюрприз. Это был микрочип.

В черепе останков человека возрастом 9000 лет был обнаружен микрочип.

Ученые были в шоке. Тут же была привлечена мексиканская служба безопасности к дальнейшим исследованиям. Всю правдивую информацию о находке засекретили. Кто ею сейчас занимается и где, Pedro Canché не знает.

Сам он, артефакта не видел и вся его информация базируется на рассказе человека, занимавшегося настройкой оборудования для аквалангистов. По словам этого человека, необычный череп лежал в общей куче вместе с остальными поднятыми из под воды костями и пока он не высох, находка не привлекала к себе внимания. После просушки пришли археологи и стали сортировать поднятое со дна.

Череп вызвал удивление ученых, поскольку при ближайшем осмотре носил следы краниальной хирургии. Под слоем соскобленных отложений там была как бы металлическая заплата в кости, по виду из меди. Но когда по металлу прошлись инструментами, обнаружилась очень тонкая, разветвленная система контактов, концы которых заглублялись к краям вовнутрь.

Все кто был в группе смотрели на это под увеличительным стеклом, строгая симметрия линий не вызвала сомнения в технологическом происхождении объекта, поскольку будь это орнамент – он был виден невооруженным глазом. Да и зачем орнамент на пластине, которой древний хирург закрыл кому-то отверстие в голове?

Потом приехали вооруженные люди и артефакт из находок исчез, что полностью развеяло сомнения в уникальности найденного.