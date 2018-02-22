Руины Европы и окрестностей перед реставрацией

Луи-Франсуа Касас – выдающийся французский художник – пейзажист, скульптор, архитектор и востоковед. Родился будущий художник 3 июня 1756 году, в городе Азе-Ле-Феррон в семье ремесленника. Когда ему исполнилось пятнадцать лет начал подрабатывать учеником чертежника. В 1775 – 1778 годах благодаря протекциям Aignan-Thomas Desfriches и Louis-Auguste de Rohan обучается живописи в Парижской академии. В 1778 году вместе с одним из своих покровителей уежает в Италию, где и остаётся до 1783 года.

За время прибывания в Италии художник делает множество рисунков исторических мест Апеннинского полуострова, Сицилии и Истрии. С 1784 по 1786 года Касас работает в посольстве Франции в Османской империи. Сопровождая в поездках посла Огюста де Шуазёль-Гуфье живописец исколесил весь Ближний восток, Грецию, Кипр и Египет. Итогом стали около 250 рисунков которые вошли в изданный в 1799 году труд “Voyage Pittoresque de la Syrie, de la Phenicie, de la Palestine, et de la Basse Egypte”

Ливан

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Греция

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Питер и Афины, одинаковые статуи:







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Италия

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Истрия и Далмация

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Пальмира

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Египет

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