Руины Европы и окрестностей перед реставрацией
Луи-Франсуа Касас – выдающийся французский художник – пейзажист, скульптор, архитектор и востоковед. Родился будущий художник 3 июня 1756 году, в городе Азе-Ле-Феррон в семье ремесленника. Когда ему исполнилось пятнадцать лет начал подрабатывать учеником чертежника. В 1775 – 1778 годах благодаря протекциям Aignan-Thomas Desfriches и Louis-Auguste de Rohan обучается живописи в Парижской академии. В 1778 году вместе с одним из своих покровителей уежает в Италию, где и остаётся до 1783 года.
За время прибывания в Италии художник делает множество рисунков исторических мест Апеннинского полуострова, Сицилии и Истрии. С 1784 по 1786 года Касас работает в посольстве Франции в Османской империи. Сопровождая в поездках посла Огюста де Шуазёль-Гуфье живописец исколесил весь Ближний восток, Грецию, Кипр и Египет. Итогом стали около 250 рисунков которые вошли в изданный в 1799 году труд “Voyage Pittoresque de la Syrie, de la Phenicie, de la Palestine, et de la Basse Egypte”
Ливан
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Греция
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Питер и Афины, одинаковые статуи:
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Италия
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Истрия и Далмация
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Пальмира
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Египет
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Небольшая подборка гравюр и картин 17-19 века на которых изображены руины былых цивилизаций когда-то процветавших на территории современной Италии. На них запечатлены остатки циклопических стен этрусков, развалины древнегреческих городов – колоний и руины времён римской империи. В архиве находятся старинные книги с иллюстрациями всего вышеперечисленного < ![CDATA[
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Источник: www.kramola.info
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Пиронези тоже писал живописные развалины в 18 веке. И не только он. Это архитектура Великой Тартарии, одна и та же от Сибири и Урала до Европы и Америки. Колонны, арки, портики, лепнина, скульптура… всё из камня, монументально и очень красиво. Всё это уже было тысячи лет назад, но в период распада империи ветшало, приходило в упадок, строения из известняка разрушались. Создавались новые государства, династии, претендовавшие на древность своих родов. Им было далеко до культуры древних, не знали даже гигиены, не ценили окружавшую их красоту. В результате теперь не осталось уже почти ничего.
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Похоже на то, что эти сооружения долго были без людей. Могло даже поколение вырасти, с тех событий, которые повлекли такие разрушения