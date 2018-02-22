Позитивный облик ВЧК и КГБ
14:29. 22 февраля 2018 Просмотров - 170 4 коммент. Опубликовал: brahman
Отношение россиян к советским спецслужбам заметно улучшилось за последние 20 лет: они все меньше ассоциируются с политическим террором и все больше – с защитой интересов государства, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".
Так, при ответе на вопрос, чем занималась Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), лишь 12% респондентов связали ее деятельность с политическим террором и репрессиями инакомыслящих – в 1997 году таких ответов было вдвое больше (23%).
Также ВЧК меньше ассоциируется у россиян с "борьбой с противниками советской власти, контрреволюцией и саботажем" (32% против 40% в 1997 году) и с борьбой с преступностью (28% против 42% ранее). При этом все больше респондентов связывает ВЧК с контрразведкой (15% против 9% ранее) и разведкой (13% против 8%).
Кроме того в ходе опроса социологи выявили рост позитивных ассоциаций с деятельностью Комитета государственной безопасности (КГБ).
Сейчас 41% россиян считает, что КГБ занимался защитой интересов государства, а в 2000 году так думали 22%. Доля респондентов, ассоциировавших КГБ с репрессиями, сократилась до 17% с 22% в 2000 году.
Рост негативных ассоциаций с КГБ незначителен: если в 2007 году со слежкой и доносами КГБ связывали 15%, то сейчас – 19%. С 2000 года все больше респондентов считают, что в КГБ служили "профессионалы, и дураков там не держали" (доля таких мнений выросла с 12% до 15%). Еще 15% россиян связывают КГБ с борьбой с коррупцией в брежневские и андроповские годы (в 2000 году об этом говорили 8%). Опрос проведен 19-23 января среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
http://www.interfax.ru/russia/601049 – цинк
PS. Что-то борцы с "Кровавой Гэбней" сдают позиции. Надо усилить крики про "Красный террор", ГУЛАГ "философские баржи", а также повесить больше плакатов "Прости нас, государь!". А то ведь если так пойдет, Железный Феликс скоро вернется на Лубянку при полном общественном одобрении.
Надо было не останавливаться и спросить про отношение к НКВД, но видимо авторы опроса будучи иностранными агентами побоялись возможных результатов.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Что за бред. Вы еще через 50 лет спросите что такое ВЧК? Вообще никто не ответит.
Для примера.
Что вы знаете о работе Тайной Канцелярии при ПетреI ? Если 2-3 % опрошенных вам внятно ответят, что это была за организация и чем занималась – будет хорошо. А во времена Петра все знали, что это за служба и чем занимается.
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КГБ, как и другие спецслужбы был инструментом глобального управления, в частности ВЧК – карающий меч Коминтерна, ныне Фининтерн. Именно они уничтожали по всей Руси электростанции дающие бесплатную электроэнергию, берущие электричество из атмосферы, бесплатное водоснабжение. Репрессировали весь цвет прогрессивного населения: инженеров, ученых, общественных деятелей. Под их надзором у крестьянских общин, которым перед революцией 1917 года принадлежало 90% всех земель, отбиралось в пользу Советской власти все имущество, а сами общины переименовывались в колхозы. Именно их усилиями были сформированы новые социалистические республики, под их контролем целые институты придумывали новую историю республик, их культуру, искусство, национальные костюмы. Закладывались земли на дальнейшее отторжение. В послевоенные годы именно КГБ не дал погибнуть бендеровскому питомнику, всячески поддерживая врагов народа и продвигая их на ключевые должности. Именно КГБ спланировал развал СССР. Быстро народ забывает “своих героев”
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Просто цинично и смешно ссылаться на какую-то блеваду… А про эту службу можно сказать восточной пословицей – сколько ни говори халва-халва, во рту слаще не станет…
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Соотношение в процентном отношении между светлой и тёмной расой в отношении светлой расы уменьшается,приближается к 5% светлой расы. Кто постоянно это будет напоминать,окажется в застенках данной спецслужбы. Воспримут данного писаку нацистом,а есть реальная угроза для потери одной из рас. В этом отношении защиты от данной структуры нет. Так кем они являются в данной ситуации?