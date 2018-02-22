Свежей ахеджатины подвезли.Особенно понравились добавка "Я с ним лично не знакома, но у него потрясающая репутация" и сентенция про то, что у обвиняемых такие красивые интеллигентные лица, а у прокурора и следователя как будто и не лица вовсе.Ну и стандартный суповой набор про ужасы тоталитарных репрессий.Действительно, как можно сажать персонажей за масштабные хищения государственных средств, если у них красивые лица и хорошая репутация, и вообще в России был Сталин и ГУЛАГ.Если с лицом красивым уродился и тебя рукопожимают проверенные лица с красивыми лицами, то если некрасивые следователи, прокуроры и судьи тебя потащат в тюрьму за творческое освоение бюджетных средств, смело начинай выступать за борьбу с наследием сталинизма. Только тогда у тебя будет потрясающая репутация. В узких кругах оторванных от народа.

Источник: colonelcassad.livejournal.com