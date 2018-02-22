Почему Господь Бог евреев, он же Бог Иегова, сильнее Бога-Творца?!

Блогер Дмитрий Мыльников, автор целого ряда интереснейших работ по альтернативной истории, задал вопрос по моей последней статье "Манипуляция разумом. Как это возможно?!", на который я хочу дать здесь развёрнутый ответ.

Итак, вопрос Дмитрия Мыльникова:

"Добрый день, Антон. Вы пишите о том, что наш мир и все живые организмы на Земле, включая человека, были созданы Богом-Творцом. Он же заложил в нас и все базовые программы развития и инстинктивного поведения. ТОГДА ПОЧЕМУ ТВОРЕЦ ПОЗВОЛЯЕТ ИУДЕЯМ ПОДНЯТЬСЯ НА ВЕРШИНУ СОЦИАЛЬНОЙ ПИРАМИДЫ? Почему он ничего не предпринимает, чтобы исправить сложившуюся на Земле ситуацию? Или Его, как утверждают сами Иудеи, такое положение как раз устраивает?"

Замечу, что сегодня очень актуален схожий вопрос: "почему библейские иудеи одерживают над человечеством победы одну за другой?", ибо многих людей интересует, почему же в масштабе нашей планеты дело обстоит именно так: Зло множится числом, а Добро и Справедливость являются в современном мире исчезающими понятиями.

При этом ни Дмитрий Мыльников, ни многие другие мои читатели почему-то НЕ ЗАМЕТИЛИ, что в своей предыдущей статье Я УЖЕ ДАЛ ОТВЕТ на этот вопрос!

Я написал, что, "изучая жизнь, я понял однажды: Тот, Кто созидал всё, и нас самих и всё то, что мы видим вокруг себя, также продумал, как Ему максимально снять с Себя бремя ответственности (если можно так выразиться) за управление всем созданным Им многообразием жизни на Земле. Даже с нашей, человеческой, точки зрения представляется более рациональным и более разумным НЕ УПРАВЛЯТЬ миллиардами живых существ в режиме online (ведь это невообразимо сложно!), а ПРЕДУСМОТРЕТЬ для каждого вида живых существ одинаковый набор управляющих программ (обучающих, аналитических и поведенческих), который можно внедрить (как некий "микрочип") в каждую живую сущность, независимо от её размера и сложности её внутренней организации.

Причём, если именно так посмотреть на организацию жизни на Земле, то Богу-Творцу (Вселенскому Разуму), судя по всему, вовсе не нужно было разрабатывать сонм самых разных микропрограмм, управляющих изнутри живыми сущностями. Для разных видов живых существ можно было использовать принципиально одинаковые управляющие программы а также принципиально одинаковые управляющие коды, на которые рассчитывалось срабатывание их сигнальных систем. Единственно, их надо было адаптировать под сложность внутренней организации той или иной живой сущности..."

Ну и какие тогда претензии к Богу-Творцу по поводу того, что Он, дескать, "позволяет иудеям подняться на вершину социальной пирамиды?", если я говорю, что "при нашем создании Бог-Творец постарался максимально снять с Себя бремя ответственности и за людей, и прочих божьих тварей?!"

Попробуйте понять элементарное, что люди, подобны большим и малым корабликам, изготовленным Богом-Творцом на одной "судоверфи" и спущенным на воду для самостоятельного (автономного) плавания по житейским морям и океанам! При этом, чтобы обеспечить это "автономное плавание", в каждого из нас внедрено нерукописное программное обеспечение ("Божий Закон" если хотите!), по которому мы обязаны жить! И кроме того, у нас внутри имеется своего рода "компас", именуемый совестью, — очень важный инструмент, помогающий человеку отличать добрые дела от злых.

В этой связи нам должно быть крайне любопытно прочесть в христианском Евангелии такую умную строчку: "когда язычники, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЗАКОНА (имеется ввиду письменный закон, кем-либо придуманный), ПО ПРИРОДЕ ЗАКОННОЕ ДЕЛАЮТ, то, не имея закона, ОНИ САМИ СЕБЕ ЗАКОН: они показывают, что ДЕЛО ЗАКОНА У НИХ НАПИСАНО В СЕРДЦАХ, о чём свидетельствует СОВЕСТЬ их и мысли их..." (Римлянам, 2: 14-15).

Эти слова, изречённые много веков назад, подтверждают всё то, что я написал выше про наше внутреннее "программное обеспечение"!

Поэтому, лично для меня, русского человека, живущего в ладу с природой и старающегося всегда поступать по совести, прочесть такое в Библии о "язычниках" — это высшая похвала! Однако, почему-то во всех других местах той же Библии "язычники" — почти ругательное слово! Язычники — это "дикие люди, почти звери"! Вот евреи, они же "сыны Израилевы", получившие однажды рукописный "Божий Закон", не чета "язычникам", с появлением у них "Божьего Закона" (иудейской "Торы") они стали буквально "богоизбранным народом"!

В этом как раз и разгадка тайны, сформулированной в двух вопросах: "почему библейские иудеи одерживают над человечеством победу одну за другой?", "Почему Господь Бог евреев, он же Бог Иегова, сильнее Бога-Творца?!"

Налицо манипуляция разумом посредством особым образом написанных текстов!

Естественно, что Бог-Творец изначально позаботился при создании человека обо всём! И свой Закон Он сразу же прописал в сердцах людей!

А тут, представьте, нашлись какие-то умники, о которых в той же Библии написано: "они умны на зло, но добра делать не умеют" (Иеремия, 4: 22), придумавшие, как сворачивать людям мозги рукописным "Законом Божьим". Причём себя они стали называть "слугами Божьими" или "священнослужителями".

Украина, президент П.Порошенко и "слуги Божьи". Украина, президент П.Порошенко и "слуги Божьи".

Что интересно, если открыть хоть христианскую Библию, хоть иудейскую Тору, в которых описана история "народа Израильского" за 7 веков, то можно увидеть там, что с рукописным "Божьим Законом" происходят интересные метаморфозы!

1. Моисей принёс народу Израильскому каменные скрижали с заповедями:

Не убий!

Не кради!

Не прелюбодействуй!

Почитай отца и мать!

И так далее.

И это фактически было "Первозаконием" у сынов Израилевых!

2. Потом невесть как у "сынов Израилевых" появилось "Второзаконие". И там были уже иные "заповеди, постановления и законы", прямо противоположные сути "Первозакония":

Убей!

Укради!

Сожги огнём!

Разрушь!

Истреби!

Ниже фрагмент "иудейской Торы" (это же "Ветхий завет" Библии):

Кого же "сынам Израилевым" в соответствии со "Второзаконием" вменялось убивать и истреблять, а их города и селения сжигать огнём и разрушать? — справедливо задать вопрос.

Всех, кто не принадлежал к Израильскому роду-племени! Прежде всего — язычников, живущих по СОВЕСТИ, у которых "ДЕЛО ЗАКОНА было НАПИСАНО В СЕРДЦАХ".

Цитата из Библии: "Господь — царь на веки, навсегда; исчезнут язычники с земли Его". (Пс. 9: 37).

В продолжение темы предлагаю прочесть три отдельные статьи:

"Их убивали из зависти и ненависти..."

"Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!"

"ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СЛАВЯНИН!"

3. С приходом к "погибшим овцам дома Израилева" Христа-Спасителя случилась третья метаморфоза с рукописным "Законом Божьим" для евреев. Он опять поменял свою направленность от Зла к Добру и миру.

Не убивай!

Не прелюбодействуй!

Не кради!

Не лжесвидетельствуй!

Почитай отца и мать!

Люби ближнего твоего, как самого себя.

Взято отсюда: "И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя..." (Мф. 19: 16-20).

Правда того, кто принёс "сынам Израилевым" этот миротворческий рукописный "Закон Божий", согласно Библии, распяли в итоге как преступника.

Так почему библейские иудеи одерживают над человечеством победу одну за другой? — Вы поняли, читатель, наконец?!

Дело даже не в том, что профессиональные убийцы против миролюбивых людей — это что волки против овец!

Главный секрет успеха "богоизбранного племени" состоит в том, что некая группа нелюдей, стоящих над всеми, изучив природу человека до самых её глубин, в течение веков умело манипулирует с помощью РЕЛИГИИ сознанием разных групп людей и даже народов, превращая одни социальные группы и даже народы буквально в неспособных к самозащите "овец Божьих"...

А особый "богоизбранный народ" эта группа нелюдей целенаправленно превращает в профессиональных революционеров, человекоубийц, разрушителей Культур и цивилизаций.

Вот лики тех (причём очень характерные лики!), кто делал в Российской империи в октябре 1917 года революцию.

Ниже лики тех (тоже очень характерные лики!), кто готовил и осуществлял государственный переворот на Украине в феврале 2014 года:

Если процесс богоборчества осуществляется прежде всего на уровне манипуляции сознанием и подсознанием миллиардов людей, а также на уровне генетической экспансии, то сами подумайте, КАК Бог-Творец, реальный Создатель нашего мира, может помешать библейским Иудеям с их придуманным Богом Иеговой восходить на вершину социальной пирамиды?

Бог-Творец ведь не Санта-Клаус! Влиять на ход истории, как показала сама история, Он может, только посылая к людям, попавшим в беду, пророков.

А что с пророками обычно происходит? Кто их слышит кроме библейских Иудеев?

Речь Христа:

33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?

34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город;

35 да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.

36 Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей. (Мф. 23: 33-36).

Один из таких пророков нынешнего времени представлен на этой видеозаписи. Его зовут Андрей Петрович Девятов.

Хочется спросить, много ли россиян услышало, ЧТО он говорит?

ВИДЕО: "Через что влезли в мозг и опустили Русских":

Андрей Девятов: "НЕ ПОЩАДЯТ НИКОГО".

А много ли людей услышало и поняло меня за те 20 лет, что я пишу статьи и книги?

22 февраля 2018 г. Мурманск. Антон Благин