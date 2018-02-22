Культурный код банкира (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Культурный код банкира (Познавательное ТВ, Михаил Величко)
Михаил Величко: Культурный код банкира. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 4”: https://youtu.be/uMaMQOcyeKA
Разные культуры поощряют или ограничивают людей в роде занятий – профессии. Поэтому при свободном рынке либерализма образуются этнические группировки.
Занятие банковским делом и ростовщичеством программируется в некоторых культурах, а в других людей воспитывают как тружеников.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com