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Культурный код банкира (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

09:47. 22 февраля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Михаил Величко: Культурный код банкира. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 4”: https://youtu.be/uMaMQOcyeKA
Разные культуры поощряют или ограничивают людей в роде занятий – профессии. Поэтому при свободном рынке либерализма образуются этнические группировки.
Занятие банковским делом и ростовщичеством программируется в некоторых культурах, а в других людей воспитывают как тружеников.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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