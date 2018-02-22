Константин Никифоров. Королева и Британское Содружество Наций

Ожидается, что свое 92-летия в этом году Королева отметит огромным концертом мировой музыки, в мероприятии примет участие множество лидеров Содружества, будет прямая трансляция по телевидению.

https://www.express.co.uk/news/royal/920556/Queen-birthday-reign-Commonwealth-Meghan-Markle-Prince-Harry-Prince-Charles

“День рождения королевы 21 апреля, как правило, проходит очень тихо, но публично отмечается в июне с Trooping the Color ( торжественный развод караулов с выносом знамени проводится ежегодно каждую вторую субботу июня в Лондоне- К.Н.).Но в этом году планируется организовать его проведение необычно и амбициозно, чтобы ознаменовать им конец встречи глав правительств Содружества (CHOGM) в Лондоне, которая, как ожидается, станет ее последней.

Мероприятие отнесено именно на 21 апреля в знаковых местах Лондона, и будет показано на BBC.

«Считается, что это единственный раз в царствование королевы, когда она сделает что-нибудь в свой день рождения, поэтому оно и уникально”.

Мероприятие было организовано Королевским обществом Содружества и рассматривается как способ объединения государств-членов.

Пятьдесят три лидера обсудят самые насущные проблемы, затрагивающие Содружество, прежде чем насладиться праздником с развлечениями.

Пятидневное совещание, которое запланировано с 16 апреля по 20 апреля, проводится раз в два года, в месте, которое передается между членами Содружества в порядке ротации.

Но поскольку королева больше не выезжает за границу, это, скорее всего, ее последнее появление, что делает встречу еще более острой.

В преддверии шоу она официально откроет собрание 19 апреля, а затем проведет ужин в Букингемском дворце.

Встреча лидеров пройдет в Виндзоре на следующий день.

Ожидается, что дискуссии состоятся вокруг того, кто будет руководить Содружеством в будущем и подойдет ли на эту роль принц Чарльз?



Пришла новость: принц Гарри с невестой Меган Маркл собираются играть определенную роль в Содружестве. В частности, принц Гарри склонен играть роль « молодежного лидера», ожидается, что он выступит на молодежном форуме Содружества в апреле.

Форум совпадает со встречей глав Содружества, на которой Гарри, как ожидается, примет участие. Он получил хорошую оценку за участие в Играх Invictus, также может сыграть роль посла в играх Содружества.

Д-р Сью Онслоу, заместитель директора Института исследований Содружества Лондонского университета, сказала: «Это очень проницательный шаг, дающий принцу Гарри неполитическую, глобальную роль, опираясь на его харизму и энергию, чтобы сохранить Содружество и его главенство среди молодого поколения. Это дипломатическая дипломатия» ( конец цитаты).

Всех интересует вопрос: не заявит ли на встрече Королева о своей отставке с поста главы Содружества?

https://theuk.one/2018/02/15/britanskoe-sodruzhestvo-nacij-obsudit-zamenu-korolevy-elizavety/

“Британское Содружество Наций (Commonwealth of Nations) втайне обсудит план действий в случае смерти Елизаветы II. На заседании, которое состоится в апреле, высокопоставленные лица определят возможных преемников королевы на пост главы Содружества.



Официально Содружество встретится на конференции в Мальборо-Хаус (Marlborough House), штаб-квартире Содружества в Лондоне, чтобы обсудить вопрос расширения управления международной организацией. Однако прошли слухи, что на собрании на обсуждение будет вынесен вопрос о преемнике королевы Елизаветы II в случае ее смерти.



Роль главы Содружества традиционно возлагается на плечи монарха Великобритании. Данная роль является символической и не дает полномочий на принятие фундаментальных решений и выполнение формальных функций. Однако при этом роль главы Содружества не передается автоматически согласно порядку наследования. Члены содружества в случае смерти главы должны одобрить кандидатуру преемника монарха.



В повестке дня собрания Содружества значится пункт “Расширенные вопросы руководства”. Несмотря на то, что сама группа это отрицает, очевидно, что под данным пунктом имеется в виду обсуждение вопроса правопреемства.



В заявлении Содружества говорится: “На последнем заседании на Мальте в 2015 году главы правительств Содружества поручили Генеральному секретарю сформировать группу. На следующем заседании будут обсуждены планы расширения управления Содружества. Обсуждение вопроса о правопреемстве главы Содружества не входит в план встречи”.



Группу высокого уровня возглавляет Аноте Тонг (Anote Tong), бывшая президент Кирибати (Kiribati). В руководство также входит лорд Хауэл (Lord Howel), бывший министр энергетики; Луиза Фрешет (Louise Frechette), бывший заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), и другие высокопоставленные лица, представляющие нации, территории и бывшие колонии, которые находятся под властью королевы Елизаветы.



Общая численность населения стран Содружества – свыше 2 млрд человек. На членство в Содружестве может претендовать любая страна, разделяющая основные цели его деятельности. Необходимым условием является наличие нынешних либо прошлых конституционных связей кандидата с Великобританией либо другим представителем Содружества. Всего Содружество насчитывает 53 члена, среди которых Индия, Пакистан, Бангладеш, Ямайка, Нигерия и другие” ( конец цитаты)..

Королева Елизавета II может стать последним британским сувереном, который возглавил Содружество, если 53 страны не согласятся утвердить ее наследника принца Чарльза на этом посту. Это, по общему мнению, будет удар по монархии.

https://www.express.co.uk/news/royal/920922/Royal-Family-Commonwealth-Queen-Elizabeth-Prince-Charles-King

“Журналист и биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур рекомендовал принцу принять скромный подход к Содружеству, когда он станет королем.

Г-н Мур сказал: «Содружество не может иметь никакого руководителя вообще – просто секретариат и ротация стран в качестве председателя.

(…) Монархи должны быть центром единства, в противном случае они станут проблемой. Если принц не будет избран на этот пост, это было бы грустно само по себе, а также повредило бы его положению, хотя и не его легитимности, как короля.

Нынешняя королева была « признана » главой по очереди за своим отцом и была провозглашена таковой в момент ее вступления на трон, но ни один закон не говорит, что это должно произойти в следующий раз.

(…)Лучшее, что принц Чарльз может сказать Содружеству (в частном порядке), это: « Я здесь, чтобы помочь, если вы хотите меня ( видеть главой) ». Британское правительство должно быть таким же скромным» ( конец цитаты)..

Признаться, не совсем понятно, что произойдет в мире, если Содружество исчезнет?