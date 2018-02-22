Коллеги Серебрякова прокомментировали его слова о хамстве как национальной идее России (ВИДЕО)

Режиссеры Владимир Бортко и Андрей Кончаловский прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве» (на видео с 6:00).

«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении.

Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек», — заявил Бортко в интервью RT, отметив, что актеру не стоило работать в России, если он не желает любить свою родину.

Подобное поведение Серебрякова, по словам режиссера, является нелогичным и подловатым. «Он может оставаться там, где царят «сила, наглость и хамство», — добавил Бортко.

Андрей Кончаловский, в свою очередь, назвал высказывание актера «одним из миллиона других» мнений.

«Честно говоря, у меня, кроме сочувствия, к Алеше (Алексею Серебрякову — прим. ред.) ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — сказал режиссер в интервью РБК.

По словам режиссера, национальная идея в России заключается в сплоченности народа, когда стране грозит опасность. «Не было случая, чтобы наш народ не объединился, когда стране угрожает опасность», — отметил Кончаловский.

Серебряков снимался во многих российских фильмах, среди которых «9 рота» «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», а также сериал «Бандитский Петербург». В 2016 году Серебряков исполнил главную роль в российской адаптации сериала «Доктор Хаус» — «Доктор Рихтер».

В 2012 году актер эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам Серебрякова, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.

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