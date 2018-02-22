Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса

Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо

Почему возникла проблема?

Как обратили внимание наши коллеги из издания «АвтоВзгляд», с 7 января 2018 года на территории России начал действовать новый нормативный документ — Административный регламент МВД РФ «По предоставлению государственной услуги по выдаче свидетельства “О допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов”». Этот документ предельно чётко описывает, как перевозчики должны получать свидетельства на перевозку опасных грузов.

В самой процедуре ничего сложного нет. Транспортное средство — в нашем случае бензовоз — приезжает на площадку ГИБДД, где проходит осмотр, а его владельцу (или законному представителю) затем выдаётся соответствующий документ, срок действия которого составляет полгода. Выдать свидетельство «О допуске…» может любое подразделение ГИБДД на территории России, притом оформление занимает всего один рабочий день.

Однако перед тем, как отправиться непосредственно на осмотр, нужно подать для проверки документы на машину. В список последних теперь входят «Свидетельство об официальном утверждении типа цистерны» и «Свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны с указанием перечня веществ, допущенных к перевозке» — бумаги, о которых перевозчики нефтепродуктов до этого момента никогда не слышали.

В ГИБДД знают, что это за бумаги?

Нет, об этих двух свидетельствах сотрудники ГИБДД до 7 января 2018 года тоже ничего не знали, и на вопрос владельцев цистерн — «где мне взять документы, которые вы требуете?» — почти месяц просто пожимали плечами. В итоге образовался замкнутый круг: ГИБДД требовало некие свидетельства, без которых не могло выдать разрешение на перевозку, а перевозчики не понимали, где эти бумаги — пусть даже за любые деньги — раздобыть.

В начале февраля — то есть спустя месяц полной неразберихи — выяснилось, что компетентным органом (согласно Постановлению №76 Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 г.) является Министерство транспорта, которое должно было составить «реестр экспертов, наделённых полномочиями для испытаний и проверок оборудования для перевозки опасных грузов». Но Минтранс никаких списков не составлял…

«Минтранс молчит. Правительство молчит. Машины многих транспортных компаний стоят», — так ещё неделю назад описывали ситуацию перевозчики. При этом Российский топливный союз сразу начал забрасывать письмами всех, кого только можно, — в частности, обращения были направлены главе МВД Владимиру Колокольцеву, а также заместителю председателя правительства Аркадию Дворковичу. Но ответов никто не давал.

Теперь бензовозы не смогут возить бензин?

Действительно, если на бензовоз нет действующего свидетельства «О допуске…», то возить топливо он не может и, соответственно, должен встать на прикол, пока Минтранс не опубликует реестр экспертов. (Почему этого не было сделано заранее — вопрос открытый). Учитывая, что продлевать действие свидетельств перевозчики должны каждые 6 месяцев, к 1 июня страна должна остаться вообще без цистерн для перевозки опасных грузов.

Можно ли ездить на свой страх и риск? Нет. Сотрудники имеют право не отпускать нефтепродукты, если на нефтебазу приедет машина без документов. Вдобавок нарушение сроков осмотра цистерн грозит серьёзными наказаниями: для водителя — штрафом от 2 000 до 2 500 рублей или лишением прав на 4-6 месяцев, для должностного лица — штрафом 15-20 тысяч рублей, а для юридического лица — штрафом 400-500 тысяч рублей!

Правда, ситуация стала чуть менее напряжённой, как только проблему начали «разруливать»… производители цистерн: сейчас большинство российских компаний, выпускающих бензовозы, готовы через несколько дней после запроса прислать необходимые документы на любые цистерны, которые были ранее переданы клиентам. (От себя добавим: это формально противоречит законодательству, но ГИБДД такие бумаги принимает).

Из-за одной бумажки страну ждёт топливный кризис?