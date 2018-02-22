John Basil Turchin (Иван Васильевич Турчанинов) – «Крестный Отец» Соединённых Штатов Америки

"Вот скажи американец - в чем Сила, разве в деньгах??? Вот и брат говорит, что в деньгах, у тебя много денег, и чего??? Я вот думаю, что сила в Правде, у кого Правда - тот и Сильней!"



Данила Багров (фильм "Брат-2")

отрывок из публикации "Империя Лжи"

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...В моем отношении к "этой стране", нет эмоционального подтекста – ни зависти, ни ненависти, ни любви!

Скорее всего, моя позиция, сродни бессознательному животному ИНСТИНКТУ самосохранения. Когда хищное сильное животное загоняет человека в угол и тому бежать уже не куда и терять нечего. Страха нет, голова ясна, организм резервирует все скрытые возможности и готовится к Бою. И притом не за себя, а за настоящее своих детей, и будущее внуков и правнуков. Это собирает ещё больше! Человек напоминает сжатую до предела пружину! И страшна не прямая агрессия – пусть только сунутся!!!

Страшна ЛОЖЬ, разлагающая души подрастающего поколения! Страшно навязываемое "этой страной" МИРОВОЗЗРЕНИЕ!

США - это империя двойных стандартов! Всё, чем гордятся американцы - ЛОЖЬ!

Почему то все граждане США уверены, что появлением своего государства на карте мире они обязаны только себе красивым…Но ЭТО ЛОЖЬ!

Мало кто в США, да и в России вспомнит факт, что Россия не позволила Англии подавить бунт в её заокеанской колонии - одна лишь Россия!!!

СВОИМ РОЖДЕНИЕМ США ОБЯЗАНЫ НАМ!!!

И вот благодарность. Миллиарды долларов, вложенных в "русские" революции, миллиарды на разжигание национальных страстей.

Давайте вспомним, как же начиналась история Соединённых Штатов.

Век XVIII-й. Знаменитое "Бостонское чаепитие" и последующие события - американская колония почувствовала себя достаточно сильной и наглой, чтобы выйти из-под британского владычества. Королевский дом послал мощнейшие флотилии - наказать отщепенцев. И Британия с лёгкостью раздавила бы первые ростки "демократии". НоРоссия объявила "вооружённый нейтралитет" и вывела в моря и океаны свои флоты. ВОТ ТАК РОССИЯ ПОРОДИЛА НА СВЕТ СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ.

Век XIX-й. Война Севера и Юга в Америке. И снова эскадры из Европы, пользуясь расколом среди "демократов", блокируют Штаты, грозят стереть с лица земли основные города, вновь подчинить бывшую колонию британской короне.

И ТОГДА РУССКИЕ КОРАБЛИ СТАНОВЯТСЯ НА АМЕРИКАНСКИХ РЕЙДАХ, ГОТОВЫЕ ПРИНЯТЬ ОГОНЬ НА СЕБЯ. У русских сил и решимости побольше - европейцы убираются восвояси, несолоно хлебавши. ЭТО ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ АМЕРИКИ. (Зачем Россия спасла США?)

Россия спасала Америку от гибели не только огромной военной мощью. Героизм русских людей также отмечен в её истории.

ДЖОН ТУРЧИН - СУПЕРГЕРОЙ АМЕРИКИ.

Великий стратег, "интуитивно" одерживающий победы. Кто Он ???

Джон Турчин - великий деятель Америки. Он так много для нее сделал, а она... Правда, похоронили с высшими воинскими почестями, везли на пушечном лафете, за гробом шел весь конгресс, все правительство США... но судьба была к нему жестока.

В 1898 году доведенный до крайности Турчин решается обратиться в Вашингтон с просьбой назначить ему пенсию как участнику гражданской войны. Чиновники отвечают отказом. В хождениях по инстанциям ему помогают его бывшие однополчане. В 1901 году они убеждают Конгресс (!) назначить Турчину пенсию аж в 50 баксов в ГОД. Однако «благодарность» американского народа так и не нашла героя – он умер в казенной больнице для душевнобольных в захолустном городке Анна и был похоронен на военном кладбище Маунд-Сити (штат Иллинойс)… В 1898 году доведенный до крайности Турчин решается обратиться в Вашингтон с просьбой назначить ему пенсию как участнику гражданской войны. Чиновники отвечают отказом. В хождениях по инстанциям ему помогают его бывшие однополчане. В 1901 году они убеждают Конгресс (!) назначить Турчину пенсию аж в 50 баксов в ГОД. Однако «благодарность» американского народа так и не нашла героя – он умер в казенной больнице для душевнобольных в захолустном городке Анна и был похоронен на военном кладбище Маунд-Сити (штат Иллинойс)… http://morpolit.milportal.ru/n...

Из истории США:

Оказывается, согласно американским учебникам, Джон Турчин был родом из Англии, героем гражданской войны. До нее работал простым фермером, пахал землю, выращивал скот... Когда индейцы проводили набеги, успешно отбивался; сумел "как-то" научиться стрелять из ВСЕХ видов оружия, "удивительно" владел саблей... Но когда началась гражданская, его согнали с насиженного места. Сначала дрался один, потом к нему примкнули фермеры. "Отрядик" вырос в большой отряд, затем разросся до полка, а потом и до бригады... Дела северян шли плохо, и только его войско одерживало победу за победой.

Сам президент Линкольн вручил ему высшие награды и звание бригадного генерала.

А по окончании войны он основал журнал "Военное обозрение". Кстати, и сейчас это лучший в мире журнал по военной технике, стратегии и тактике.

Он всю жизнь мечтал стать скрипачом! Об этом он и писал в своем детском дневнике. Он мечтал научиться играть на скрипке, ездить с концертами... Его мечта все же осуществилась, когда ему было за восемьдесят, когда, наконец, он взял в руки скрипку, поехал с концертами по городам Америки…

Это был гениальный скрипач, на его концерты билеты всегда были раскуплены задолго до его приезда. Еще десять лет он ездил с концертами по Америке! Специалисты поражались какой мощи был бы этот скрипач, если бы взял скрипку с детства!

Он умер... или погиб... в истории США это неясно. Увы, Америке это не интересно. Для Америки Джон Турчин - это супергерой гражданской войны, воплощение американской мечты. Прошел от простого фермера к погонам генерала, получал награды из рук самого Линкольна! А кому нужен скрипач?

Никого в Америке никогда не интересовал естественный вопрос: каким образом простой фермер сумел "как-то" научиться стрелять из ВСЕХ видов оружия, "удивительно" владеть саблей и профессионально разбираться в стратегии и тактике, а также ПРЕКРАСНО ИГРАТЬ НА СКРИПКЕ!!!.

Давайте попробуем разобраться в этом мы.

Из истории России:

Позвольте вас спросить: какой же это "американский" герой, когда этот "Джон" лишь в тридцать пять лет покинул Россию, а до этого "по-англицки" не знал ни слова?

Загляните в любую энциклопедию - школьную, историческую, военную!!!

Джон Бэзил Турчин - это никто иной, какИван Васильевич Турчанинов, выпускник Высшей офицерской школы Петербурга, служивший на Кавказе и попавший в немилость.

Один из самых блестящих офицеров Генштаба - полковник, герой защиты Севастополя, Малахова кургана... Шесть боевых орденов!!! Он просто не мог стерпеть поражения России в Крымской войне, поссорился с царём, уехал из России вовсе...

По дороге он заехал в Англию к Герцену. Тот о нем написал пару строк... Потом - на Дикий Запад, где в самом деле пахал, как и Лев Толстой - босой и нечесаный... Но это не крестьянин, который спасует перед набегом индейцев, не так ли? А когда началась гражданская... ну, дальше понятно, как этот неграмотный фермер сумел организовать и создать боеспособное войско.

И чтобы поставить точку в этом пункте обвинений, я, как русский человек, ТРЕБУЮ от правительства Империи ЛЖИ и совершеннолетних граждан США, если в Вас (после того, что Вы узнали) осталась хоть маленькая капля порядочности – частичка Бога, то ВЫ должны сделать ВСЁ возможное чтобы каждый американский ребёнок УЗНАЛ, что своему существованию США ОБЯЗАНЫ исключительно политической Воли России и своевременному вмешательству русского офицера Ивана Турчанинова.

Что «Крёстной Матерью» их Родины является Россия, а «Крестным Отцом» - РУССКИЙ Иван!

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ЖОН БЭЗИЛ ТУРЧИН - Иван Васильевич Турчанинов

из письма Турчанинова..

"Разочарование моё полное: я не вижу действительной здесь свободы ни на волос:...не правительство управляет бараньим стадом, а бодливые, долларами гремящие козлы-купцы.. Эта республика - рай для богатых; они здесь истинно независимые; самые страшные преступления и самые чёрные происки окупаются деньгами..."

За время службы в американской армии он написал множество книг и рекомендаций. Его обучающие программы касались практически всего – устроению засад, обучению новобранцев, системам сигналов и ведению тактических боёв. Кроме того, во время войны, будучи по образованию артиллеристом и железнодорожником, Турчин построил первый прообраз бронепоезда – укрепил грузовые платформы мешками с песком и установил на них пушки. Такая конструкция несколько раз удачно атаковала части южан, расположившиеся у железной дороги. Позже его «бронепоезд» оборудуют тяжёлыми мортирами, и он примет участие в нескольких крупных осадах. источник

Улисс Грант, второй президент США. Улисс Грант, второй президент США.

Как кадровому офицеру с богатым опытом, Турчину назначат чин полковника и предложат возглавить один из полков. По традиции федеральной армии, 19-й Иллинойский пехотный полк будет сам выбирать себе руководителя, и между Джоном Турчиным и Улисом Грантом, другим будущим президентом Штатов, он выберет русского офицера. источник

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Интересные факты

- С 1853 года Турчин состоял в переписке (тайной до эмиграции) с А. И. Герценом, а в 1856 году, будучи в Лондоне, лично встречался с ним.

- Во время Гражданской войны, жена Турчина Надин была врачом в бригаде своего мужа. Несмотря на протесты противников эмансипации женщин, Надин настолько хорошо и самоотверженно выполняла свои обязанности, что все нарекания в её адрес прекратились и она умело лечила больных и раненых весь срок службы.

Однажды, болея, Турчин поставил на командование полком свою жену, которая вполне успешно справилась с руководством.

- Председателем военного суда, рассматривавшего дело Турчина, былДжеймс Абрам Гарфилд, будущий президент США. В письме к другу он сообщает, что члены суда «ожидали увидеть неотесанного мужика, типичный продукт царской власти... Однако, он держался как человек глубоко благородной души и тем самым покорил наши сердца», произведя вполне положительное впечатление. Таким образом,Турчин был лично знаком с тремя президентами США: Линкольном, Грантом и Гарфилдом.

Русский посланник в США Э. А. Стекль предоставил Канцлеру Российской империи А. М. Горчакову доклад о службе Турчина в армии США, где, в частности, указал, что «здесь не место офицеру, который имел честь служить под знаменами нашего августейшего монарха». Горчаков оставил на докладе резолюцию: «Нет, конечно».

В бригаде Турчина был ещё один выходец из России по имени Алексей Смирнов, который героически погиб во время сражения при Чикамоге.

Один из вариантов перевода названия реки Чикамога с индейского — «Кровавая река». Это имя стало пророческим, так как во время сражения при Чикамоге сражающиеся стороны понесли огромные потери: северяне потеряли около 16, а южане 18 тысяч человек.

Сражение при Чикамоге и Атлантская кампания 1864 года описаны в знаменитом романе Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».

Солдаты Турчина сочинили про своего командира песню под названием «Turchin’s got your mule» ("Турчин взял твоего мула"), которая стала своеобразным гимном его бригады.

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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Генерал Джон Бэзил Турчин

Джон Турчин: русская легенда американской армии

Русский освободитель рабов

Зачем Россия спасла США?

Вооружённый нейтралитет (1780)