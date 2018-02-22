John Basil Turchin (Иван Васильевич Турчанинов) – «Крестный Отец» Соединённых Штатов Америки
"Вот скажи американец - в чем Сила, разве в деньгах??? Вот и брат говорит, что в деньгах, у тебя много денег, и чего??? Я вот думаю, что сила в Правде, у кого Правда - тот и Сильней!"
Данила Багров (фильм "Брат-2")
отрывок из публикации "Империя Лжи"
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...В моем отношении к "этой стране", нет эмоционального подтекста – ни зависти, ни ненависти, ни любви!
Скорее всего, моя позиция, сродни бессознательному животному ИНСТИНКТУ самосохранения. Когда хищное сильное животное загоняет человека в угол и тому бежать уже не куда и терять нечего. Страха нет, голова ясна, организм резервирует все скрытые возможности и готовится к Бою. И притом не за себя, а за настоящее своих детей, и будущее внуков и правнуков. Это собирает ещё больше! Человек напоминает сжатую до предела пружину! И страшна не прямая агрессия – пусть только сунутся!!!
Страшна ЛОЖЬ, разлагающая души подрастающего поколения! Страшно навязываемое "этой страной" МИРОВОЗЗРЕНИЕ!
США - это империя двойных стандартов! Всё, чем гордятся американцы - ЛОЖЬ!
Почему то все граждане США уверены, что появлением своего государства на карте мире они обязаны только себе красивым…Но ЭТО ЛОЖЬ!
Мало кто в США, да и в России вспомнит факт, что Россия не позволила Англии подавить бунт в её заокеанской колонии - одна лишь Россия!!!
СВОИМ РОЖДЕНИЕМ США ОБЯЗАНЫ НАМ!!!
И вот благодарность. Миллиарды долларов, вложенных в "русские" революции, миллиарды на разжигание национальных страстей.
Давайте вспомним, как же начиналась история Соединённых Штатов.
Век XVIII-й. Знаменитое "Бостонское чаепитие" и последующие события - американская колония почувствовала себя достаточно сильной и наглой, чтобы выйти из-под британского владычества. Королевский дом послал мощнейшие флотилии - наказать отщепенцев. И Британия с лёгкостью раздавила бы первые ростки "демократии". НоРоссия объявила "вооружённый нейтралитет" и вывела в моря и океаны свои флоты. ВОТ ТАК РОССИЯ ПОРОДИЛА НА СВЕТ СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ.
Век XIX-й. Война Севера и Юга в Америке. И снова эскадры из Европы, пользуясь расколом среди "демократов", блокируют Штаты, грозят стереть с лица земли основные города, вновь подчинить бывшую колонию британской короне.
И ТОГДА РУССКИЕ КОРАБЛИ СТАНОВЯТСЯ НА АМЕРИКАНСКИХ РЕЙДАХ, ГОТОВЫЕ ПРИНЯТЬ ОГОНЬ НА СЕБЯ. У русских сил и решимости побольше - европейцы убираются восвояси, несолоно хлебавши. ЭТО ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ АМЕРИКИ. (Зачем Россия спасла США?)
Россия спасала Америку от гибели не только огромной военной мощью. Героизм русских людей также отмечен в её истории.
ДЖОН ТУРЧИН - СУПЕРГЕРОЙ АМЕРИКИ.
Великий стратег, "интуитивно" одерживающий победы. Кто Он ???
Джон Турчин - великий деятель Америки. Он так много для нее сделал, а она... Правда, похоронили с высшими воинскими почестями, везли на пушечном лафете, за гробом шел весь конгресс, все правительство США... но судьба была к нему жестока.
Из истории США:
Оказывается, согласно американским учебникам, Джон Турчин был родом из Англии, героем гражданской войны. До нее работал простым фермером, пахал землю, выращивал скот... Когда индейцы проводили набеги, успешно отбивался; сумел "как-то" научиться стрелять из ВСЕХ видов оружия, "удивительно" владел саблей... Но когда началась гражданская, его согнали с насиженного места. Сначала дрался один, потом к нему примкнули фермеры. "Отрядик" вырос в большой отряд, затем разросся до полка, а потом и до бригады... Дела северян шли плохо, и только его войско одерживало победу за победой.
Сам президент Линкольн вручил ему высшие награды и звание бригадного генерала.
А по окончании войны он основал журнал "Военное обозрение". Кстати, и сейчас это лучший в мире журнал по военной технике, стратегии и тактике.
Он всю жизнь мечтал стать скрипачом! Об этом он и писал в своем детском дневнике. Он мечтал научиться играть на скрипке, ездить с концертами... Его мечта все же осуществилась, когда ему было за восемьдесят, когда, наконец, он взял в руки скрипку, поехал с концертами по городам Америки…
Это был гениальный скрипач, на его концерты билеты всегда были раскуплены задолго до его приезда. Еще десять лет он ездил с концертами по Америке! Специалисты поражались какой мощи был бы этот скрипач, если бы взял скрипку с детства!
Он умер... или погиб... в истории США это неясно. Увы, Америке это не интересно. Для Америки Джон Турчин - это супергерой гражданской войны, воплощение американской мечты. Прошел от простого фермера к погонам генерала, получал награды из рук самого Линкольна! А кому нужен скрипач?
Никого в Америке никогда не интересовал естественный вопрос: каким образом простой фермер сумел "как-то" научиться стрелять из ВСЕХ видов оружия, "удивительно" владеть саблей и профессионально разбираться в стратегии и тактике, а также ПРЕКРАСНО ИГРАТЬ НА СКРИПКЕ!!!.
Давайте попробуем разобраться в этом мы.
Из истории России:
Позвольте вас спросить: какой же это "американский" герой, когда этот "Джон" лишь в тридцать пять лет покинул Россию, а до этого "по-англицки" не знал ни слова?
Загляните в любую энциклопедию - школьную, историческую, военную!!!
Джон Бэзил Турчин - это никто иной, какИван Васильевич Турчанинов, выпускник Высшей офицерской школы Петербурга, служивший на Кавказе и попавший в немилость.
Один из самых блестящих офицеров Генштаба - полковник, герой защиты Севастополя, Малахова кургана... Шесть боевых орденов!!! Он просто не мог стерпеть поражения России в Крымской войне, поссорился с царём, уехал из России вовсе...
По дороге он заехал в Англию к Герцену. Тот о нем написал пару строк... Потом - на Дикий Запад, где в самом деле пахал, как и Лев Толстой - босой и нечесаный... Но это не крестьянин, который спасует перед набегом индейцев, не так ли? А когда началась гражданская... ну, дальше понятно, как этот неграмотный фермер сумел организовать и создать боеспособное войско.
И чтобы поставить точку в этом пункте обвинений, я, как русский человек, ТРЕБУЮ от правительства Империи ЛЖИ и совершеннолетних граждан США, если в Вас (после того, что Вы узнали) осталась хоть маленькая капля порядочности – частичка Бога, то ВЫ должны сделать ВСЁ возможное чтобы каждый американский ребёнок УЗНАЛ, что своему существованию США ОБЯЗАНЫ исключительно политической Воли России и своевременному вмешательству русского офицера Ивана Турчанинова.
Что «Крёстной Матерью» их Родины является Россия, а «Крестным Отцом» - РУССКИЙ Иван!
ЖОН БЭЗИЛ ТУРЧИН - Иван Васильевич Турчанинов
из письма Турчанинова..
"Разочарование моё полное: я не вижу действительной здесь свободы ни на волос:...не правительство управляет бараньим стадом, а бодливые, долларами гремящие козлы-купцы.. Эта республика - рай для богатых; они здесь истинно независимые; самые страшные преступления и самые чёрные происки окупаются деньгами..."
За время службы в американской армии он написал множество книг и рекомендаций. Его обучающие программы касались практически всего – устроению засад, обучению новобранцев, системам сигналов и ведению тактических боёв. Кроме того, во время войны, будучи по образованию артиллеристом и железнодорожником, Турчин построил первый прообраз бронепоезда – укрепил грузовые платформы мешками с песком и установил на них пушки. Такая конструкция несколько раз удачно атаковала части южан, расположившиеся у железной дороги. Позже его «бронепоезд» оборудуют тяжёлыми мортирами, и он примет участие в нескольких крупных осадах. источник
Как кадровому офицеру с богатым опытом, Турчину назначат чин полковника и предложат возглавить один из полков. По традиции федеральной армии, 19-й Иллинойский пехотный полк будет сам выбирать себе руководителя, и между Джоном Турчиным и Улисом Грантом, другим будущим президентом Штатов, он выберет русского офицера. источник
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Интересные факты
- С 1853 года Турчин состоял в переписке (тайной до эмиграции) с А. И. Герценом, а в 1856 году, будучи в Лондоне, лично встречался с ним.
- Во время Гражданской войны, жена Турчина Надин была врачом в бригаде своего мужа. Несмотря на протесты противников эмансипации женщин, Надин настолько хорошо и самоотверженно выполняла свои обязанности, что все нарекания в её адрес прекратились и она умело лечила больных и раненых весь срок службы.
Однажды, болея, Турчин поставил на командование полком свою жену, которая вполне успешно справилась с руководством.
- Председателем военного суда, рассматривавшего дело Турчина, былДжеймс Абрам Гарфилд, будущий президент США. В письме к другу он сообщает, что члены суда «ожидали увидеть неотесанного мужика, типичный продукт царской власти... Однако, он держался как человек глубоко благородной души и тем самым покорил наши сердца», произведя вполне положительное впечатление. Таким образом,Турчин был лично знаком с тремя президентами США: Линкольном, Грантом и Гарфилдом.
Русский посланник в США Э. А. Стекль предоставил Канцлеру Российской империи А. М. Горчакову доклад о службе Турчина в армии США, где, в частности, указал, что «здесь не место офицеру, который имел честь служить под знаменами нашего августейшего монарха». Горчаков оставил на докладе резолюцию: «Нет, конечно».
В бригаде Турчина был ещё один выходец из России по имени Алексей Смирнов, который героически погиб во время сражения при Чикамоге.
Один из вариантов перевода названия реки Чикамога с индейского — «Кровавая река». Это имя стало пророческим, так как во время сражения при Чикамоге сражающиеся стороны понесли огромные потери: северяне потеряли около 16, а южане 18 тысяч человек.
Сражение при Чикамоге и Атлантская кампания 1864 года описаны в знаменитом романе Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».
Солдаты Турчина сочинили про своего командира песню под названием «Turchin’s got your mule» ("Турчин взял твоего мула"), которая стала своеобразным гимном его бригады.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Джон Турчин: русская легенда американской армии
Вооружённый нейтралитет (1780)
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Он из донских казаков, учился в Новочеркасске. Сейчас в Новочеркасске о нём практически никто ничего не знает, а жаль.
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Иван Турчанинов – донской казак в Штатах https://www.youtube.com/watch?v=Oc4jA2WMXfM&t=456s
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Когда грозит опасность ты их лучший друг, только угроза исчезла про тебя забыли и ты превратился во врага. Нормальная практика североамериканцев, спасают их русские, спасают а все равно враги.
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Мы же не знали, что у них совести нет, то есть не знали практически главного. https://pandoraopen.ru/2018-02-21/imperiya-zla-imperiya-lzhi/
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Совесть у них есть, только они ею не пользуются. Их политика похожа на бабку которая лезет в переполненный автобус всех распихивая, однако при этом ворчит на молодежь “совести у вас нет”.