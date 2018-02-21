Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 21 февраля 2018

15:21. 21 февраля 2018 Просмотров - 215 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ готовятся к наступлению на Донбасс — Народная милиция

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В условиях активных боевых действий в ДНР сформировалась Федерация профсоюзов

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ обстреляли из минометов поселок Молодежное в ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Командирам ВСУ дан приказ жестко контролировать украинских националистов

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Донбасс: убита военный медик штурмбригады ВСУ (ФОТО)

Донбасс: убита военный медик штурмбригады ВСУ (ФОТО) | Русская весна

Сегодня в зоне боевых действий в Донбассе была убита военный медик Десятой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Об этом заявили сами военнослужащие бригады в соцсетях.

«Сегодня при предоставлении гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра — медик, военнослужащий и человек с большим сердцем — Сабина. Еще один военнослужащий ранен», — утверждается в сообщении.

Обратите внимание на пропагандистский приём противника: из сообщения должно следовать, что силы ДНР обстреливали гражданское население, которому якобы оказывала помощь военный медик Сабина. И разумеется, читатель должен обратить внимание на широту души военных медиков карателей — оказывать помощь гражданскому населению в зоне боевых действий — это так великодушно.

Однако, за четыре год войны всем, кто следит за ходом конфликта в Донбассе, хорошо известно, какого рода помощь в основном оказывают украинские оккупанты — она заключается в разгрузке погребов от съестных припасов. Мародёрство «ВСУшников» стало притчей во языцех в оккупированных Киевом населенных пунктах Донбасса.

Читайте также: ВАЖНО: Порошенко приказал подготовить варианты смены формата военной операции в Донбассе (+ВИДЕО)

Донбасс: убита военный медик штурмбригады ВСУ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Школьники ЛНР рассказали московским сверстникам о войне в Донбассе (ФОТО)

Школьники ЛНР рассказали московским сверстникам о войне в Донбассе (ФОТО) | Русская весна

Урок мужества, приуроченный ко Дню защитника Отечества, состоялся в малом зале администрации Брянки в формате телемоста с Москвой.

Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации.

Мероприятие подготовили и провели ученики старших классов школы № 23 Брянки и школы № 962 (1491) Москвы.

«В качестве главной темы ученики выбрали преемственность традиций воинского служения и героизма, явленного нашим народом в годы Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне», — рассказали в мэрии.

«Брянковчане отдельно коснулись темы идущей сегодня на их земле гражданской войны. Они поделились с московскими сверстниками своими воспоминаниями и свидетельствами того, как война коснулась их родного города.

Рассказали о выпускнике школы Андрее Кушнаревиче, который погиб в июне 2014 году, защищая Донбасс от сил ВСУ и нацбатальонов», — отметили в администрации.

Завершая урок мужества, руководители школ заявили, что проведение подобного рода мероприятий уже стало традицией, подчеркнули важность такого общения и заверили, что контакты между школами будут только расти и крепнуть.

Читайте также: Донбасс: Ситуация обострилась — ВСУ атаковали ЛНР

Школьники ЛНР рассказали московским сверстникам о войне в Донбассе (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Военный корреспондент: Александр Киевский о попытке прорыва ВСУ на территорию ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

«Книга Памяти» семьи Рущук — история о сыне

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... временном убежище», — вспоминает Олег. 2 февраля 2017 года супругам позвонили из... группы. Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним....info ЛНР: сводка за сутки с 21 на 22 февраля Видео от...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
....Сергей Зверь.Начиная с февраля 2017 года в районе ...72. В частности, 20 февраля во время следования на ...ранения. А в конце февраля этого же года в результате... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...которые было подписаны еще в феврале, но ситуация не поменялась, ...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на...подписанием Минских соглашений 12 февраля 2015 года стороны обязаны...может поехать прямо в ополчение со мной. Это ...пунктов комплекса мер от 12 февраля. К оглавлению | Источник:...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
...- цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической... тяжко, помните, как в феврале днем в поселке Опытное на...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2016
....info Сводка МО ДНР за 12 февраля Сводка МО ДНР за 12 февраля К... обстрелов. «Живы надеждами на наступление ополчения и избавление от соседства артиллерийских... К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 11.02...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>