Сводки от ополчения Новороссии 21 февраля 2018

Сегодня в зоне боевых действий в Донбассе была убита военный медик Десятой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Об этом заявили сами военнослужащие бригады в соцсетях.

«Сегодня при предоставлении гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра — медик, военнослужащий и человек с большим сердцем — Сабина. Еще один военнослужащий ранен», — утверждается в сообщении.

Обратите внимание на пропагандистский приём противника: из сообщения должно следовать, что силы ДНР обстреливали гражданское население, которому якобы оказывала помощь военный медик Сабина. И разумеется, читатель должен обратить внимание на широту души военных медиков карателей — оказывать помощь гражданскому населению в зоне боевых действий — это так великодушно.

Однако, за четыре год войны всем, кто следит за ходом конфликта в Донбассе, хорошо известно, какого рода помощь в основном оказывают украинские оккупанты — она заключается в разгрузке погребов от съестных припасов. Мародёрство «ВСУшников» стало притчей во языцех в оккупированных Киевом населенных пунктах Донбасса.

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