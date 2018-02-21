Сводки от ополчения Новороссии 21 февраля 2018
- 15:52 ВСУ готовятся к наступлению на Донбасс — Народная милиция.
- 15:43 В условиях активных боевых действий в ДНР сформировалась Федерация профсоюзов.
- 15:17 ВСУ обстреляли из минометов поселок Молодежное в ЛНР.
- 14:15 Командирам ВСУ дан приказ жестко контролировать украинских националистов.
- 13:36 Донбасс: убита военный медик штурмбригады ВСУ (ФОТО).
- 12:38 Школьники ЛНР рассказали московским сверстникам о войне в Донбассе (ФОТО).
- 00:07 Военный корреспондент: Александр Киевский о попытке прорыва ВСУ на территорию ЛНР.
- 00:03 «Книга Памяти» семьи Рущук — история о сыне.
ВСУ готовятся к наступлению на Донбасс — Народная милиция
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В условиях активных боевых действий в ДНР сформировалась Федерация профсоюзов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ обстреляли из минометов поселок Молодежное в ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Командирам ВСУ дан приказ жестко контролировать украинских националистов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Донбасс: убита военный медик штурмбригады ВСУ (ФОТО)
Сегодня в зоне боевых действий в Донбассе была убита военный медик Десятой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
Об этом заявили сами военнослужащие бригады в соцсетях.
«Сегодня при предоставлении гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра — медик, военнослужащий и человек с большим сердцем — Сабина. Еще один военнослужащий ранен», — утверждается в сообщении.
Обратите внимание на пропагандистский приём противника: из сообщения должно следовать, что силы ДНР обстреливали гражданское население, которому якобы оказывала помощь военный медик Сабина. И разумеется, читатель должен обратить внимание на широту души военных медиков карателей — оказывать помощь гражданскому населению в зоне боевых действий — это так великодушно.
Однако, за четыре год войны всем, кто следит за ходом конфликта в Донбассе, хорошо известно, какого рода помощь в основном оказывают украинские оккупанты — она заключается в разгрузке погребов от съестных припасов. Мародёрство «ВСУшников» стало притчей во языцех в оккупированных Киевом населенных пунктах Донбасса.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Школьники ЛНР рассказали московским сверстникам о войне в Донбассе (ФОТО)
Урок мужества, приуроченный ко Дню защитника Отечества, состоялся в малом зале администрации Брянки в формате телемоста с Москвой.
Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации.
Мероприятие подготовили и провели ученики старших классов школы № 23 Брянки и школы № 962 (1491) Москвы.
«В качестве главной темы ученики выбрали преемственность традиций воинского служения и героизма, явленного нашим народом в годы Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне», — рассказали в мэрии.
«Брянковчане отдельно коснулись темы идущей сегодня на их земле гражданской войны. Они поделились с московскими сверстниками своими воспоминаниями и свидетельствами того, как война коснулась их родного города.
Рассказали о выпускнике школы Андрее Кушнаревиче, который погиб в июне 2014 году, защищая Донбасс от сил ВСУ и нацбатальонов», — отметили в администрации.
Завершая урок мужества, руководители школ заявили, что проведение подобного рода мероприятий уже стало традицией, подчеркнули важность такого общения и заверили, что контакты между школами будут только расти и крепнуть.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военный корреспондент: Александр Киевский о попытке прорыва ВСУ на территорию ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Книга Памяти» семьи Рущук — история о сыне
К оглавлению | Источник: www.youtube.com