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Ссылки на скачивание редких исторических книг

09:10. 21 февраля 2018 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:


  1. М. Ломоносов, ПСС, т. 6, труды по русской истории (1747–1765)

  2. Вильгельм де Рубрук, Путешествие в восточные страны, 1253

  3. Плано Карпини, Путешествие к татарам, 1245

  4. Матфей Парижский, Великая хроника, 1200

  5. Владимирский великокняжеский свод 1205, Милютенко

  6. Мавро Орбини, Славянское царство, 1595–1601

  7. Повесть о Варламе и Асафе, 14 век (источник буддизма)

  8. Путешествие Асцелина к татарам 1247

  9. Радзивиловская летопись, с оригинала, 15 век

  10. Скифская история, Новиков 1776


  1. Сокровенное сказание Монголов, Чингизхан, 1240

  2. Никита Хониат, История с царствования Иоанна Комнина, 12-13 вв.

  3. Гиббон, Закат и падение римской империи, 1776 (в 7 т)

  4. Лютеранский Хронограф, 1680–1720

  5. Герберштейн, Записки о Московии, 1556

  6. Лев Диакон. История, 10 в.

  7. Ибн Фадлан «Записка», 10 в.

  8. Слово о законе и благодати митрополита Илариона, 11 в.

  9. Русская правда, 11 в.

  10. Диктат папы, 11 в.

  11. Повесть времянных лет, 12 в.

  12. Летописи, описание (Хронос)

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, Литература, русский, Скифы
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