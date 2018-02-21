Ссылки на скачивание редких исторических книг
09:10. 21 февраля 2018 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал: brahman
- М. Ломоносов, ПСС, т. 6, труды по русской истории (1747–1765)
- Вильгельм де Рубрук, Путешествие в восточные страны, 1253
- Плано Карпини, Путешествие к татарам, 1245
- Матфей Парижский, Великая хроника, 1200
- Владимирский великокняжеский свод 1205, Милютенко
- Мавро Орбини, Славянское царство, 1595–1601
- Повесть о Варламе и Асафе, 14 век (источник буддизма)
- Путешествие Асцелина к татарам 1247
- Радзивиловская летопись, с оригинала, 15 век
- Скифская история, Новиков 1776
- Сокровенное сказание Монголов, Чингизхан, 1240
- Никита Хониат, История с царствования Иоанна Комнина, 12-13 вв.
- Гиббон, Закат и падение римской империи, 1776 (в 7 т)
- Лютеранский Хронограф, 1680–1720
- Герберштейн, Записки о Московии, 1556
- Лев Диакон. История, 10 в.
- Ибн Фадлан «Записка», 10 в.
- Слово о законе и благодати митрополита Илариона, 11 в.
- Русская правда, 11 в.
- Диктат папы, 11 в.
- Повесть времянных лет, 12 в.
- Летописи, описание (Хронос)
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Источник: ss69100.livejournal.com